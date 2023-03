We tellen onze knopen voorbeurs, deurtje verderop is het weer bal

De AEX-indicatie is -0,3% na een wisselend Wall Street.

De aandelen-, obligatie- en valutamarkt moet nog altijd even bijkomen van die Powell-praat van dinsdag. Tja, bij het vorige rentebesluit zag hij de eerste verschijnselen van afnemende inflatie en nu beukt hij alweer op de rentetrom. Misschien moest hij een keer boodschappen doen in de supermarkt...

Volgens mij mogen we van geluk spreken dat aandelen goed stand houden, want het Fed- en martkrentespektakel van de week had ook een verkoopgolfje kunnen veroorzaken. Laat weten als ik dit compleet verkeerd zie in uw opinie.

Europese futures openen een paar tienden rood

De Amerikaanse staan 0,1% negatief

In Azië zijn er bescheiden minnen en plussen

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -2,5% op 19,1

De dollar zakt 0,1% naar 1,0553

Goud doet niks, olie doet nog minder en bitcoin zakte gisteren met een streepje door $22K, -1,3% nu

Waar het wel weer bal is...



De rentes doe ik even anders vandaag, Want zie de grote verschillen tussen lang en kort in de belangrijkste namen in deze markt. De Bunds:



Bonds, bills en Treasuries:



Het hete hangijzer van dit moment, hier ziet u de twee- en tienjaars rentes van de benchmarks van euro en dollar: de Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries. De theorie luidt: hoe langer u uw geld uitleent, hoe hoger de rente die u wil hebben. De nu hogere korte rente duidt op korte-, maar geen langeretermijnvrees, ofwel recessie.

Zo'n enorm verschil tussen de korte en lange leningen als nu is er in de moderne tijd nooit eerder geweest, om het even simpel te houden. Ja, dat kan de moeder aller recessies aankondigen, maar zie ook alle (geklapte) overdrijvingen, hypes en bubbels in de afgelopen jaren in de (Popie Jopie-)aandelen- en in de cryptomarkt.

Ik houd het het er maar op dat ook de rentemarkt met enige overdrijving reageert na al dat gratis geld en plotse inflatie. Jarenlang was die niet vooruit te branden. De dagelijkse volatiliteit en het gesmijt met basispunten in zelfs de Bund en Treasuries waar jarenlang één basispunt al nieuws was, zegt wellicht alles.



Meer exportmaatregelen voor ASML op komst, nabeurs was er naar nieuws voor Veldhoven...? Dit is de koers van de Amerikaanse notering gisteravond, u ziet hoe laat het er was en hoe de markt dat van zich afschudde. Het is ook niet echt nieuws? De beurs weet dat ASML zijn beste machines niet aan China mag verkopen.

Wat een rally, maar alle chippers gingen hard in New York.



Hier de (downplay-)reactie van het bedrijf:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 Onzekere vooruitzichten Deutsche Post

08:00 AEX opent naar verwachting afwachtend

07:50 Fors lager operationeel jaarresultaat voor Achmea

07:49 Credit Suisse stelt publicatie jaarverslag uit

07:07 Chinese producentenprijzen verder gedaald

07:05 Europese beurzen openen vlak

06:57 Chinese inflatie naar laagste punt in jaar tijd

06:54 Veel kleinere groei voor Japanse economie

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: macro-economisch

08 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

08 mrt Wall Street licht hoger gesloten

08 mrt Olieprijs lager gesloten

08 mrt Economische activiteit VS licht toegenomen - Beige Book

08 mrt Meer exportmaatregelen voor ASML op komst

08 mrt Wall Street koerst af op lager slot

08 mrt Europese beurzen overwegend hoger gesloten

08 mrt Powell wacht op nieuwe cijfers

08 mrt Handelsvolumes Euronext licht omhoog

De AFM meldt deze shorts:



Hm, gaat er in de City soms een short sell-rapport Alfen rond? Bij Just Eat Takeaway, Philips en Wereldhave nemen ze iets af.



De agenda:

22:00 Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:50 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Jap)

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (Chi)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Niks bijzonders:

Wall Street saw a mixed close and Treasury yields inched higher as Fed Chair Jerome Powell concluded his testimony. Major stock indexes moved between modest gains and losses, with the Nasdaq and S&P 500 in positive territory. The Dow posted a modest loss https://t.co/noXiaeynQ6 pic.twitter.com/Mv3JiHF5T0 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2023



Het rentebesluit is op 22 maart en de consensus is nu twee kwartjes:

Asked if he would pause interest rate hikes to avoid a recession, Federal Reserve Chair Jerome Powell responded, ‘I don't do 'yes or no' on 'will I pause interest rate hikes?' That's a serious question. I can't tell you because I don't know all the facts’ https://t.co/Qctk1U6AUr pic.twitter.com/A0Cma9YMdo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2023



Aldus Doomberg :-)

Forget about interest-rate cuts.



The bond market is now pricing in a steeper path for monetary tightening by central banks around the world, raising the danger of recessions https://t.co/qlpXoP7XTz — Bloomberg Markets (@markets) March 9, 2023



Silvergate als goudmijn voor shorters:

Short sellers have loaded up on struggling Silvergate and made a $780 million fortune in the process. George Soros had also disclosed a short position in the most recent 13F filing. https://t.co/rEKnXBGJT0 pic.twitter.com/rukovo54Uk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 9, 2023



Onze Duitse vriend is scherp:

#ECB balance sheet drops by another €8.6bn to €7,830.8bn in the past week, the lowest level since Jun2021 as QT continues. Total assets now equal to 59% of Eurozone's GDP vs Fed's 32%, SNB's 113% and BoJ's 132%. pic.twitter.com/fFAZEKbAiR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 8, 2023



EV staat intussen voor extreem verlies:

US, EU to launch talks on free-trade-like status, easing EV trade dispute -sources https://t.co/lnv2wieSuB pic.twitter.com/vp7mhTJ1Yq — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2023



Kijk maar... Ja, wellicht zit er een Amazon tussen, maar ga maar gokken welke.



Dit is een heel goede draad van een (oud-)obligatiebelegger:

Over the last month, the bond market has been sending important messages.



A thread.



1/ — Alf (@MacroAlf) March 5, 2023

Veel plezier en succes vandaag.