Slotcall: AEX lijkt immuun voor rentestijgingen

Het volgende Uur U in de markt, na de tweedaagse Congres en Capitol Hill capriolen van Fed-voorzitter Jerome Powell, dient zich overmorgen alweer aan.

Dan verschijnt het Payroll Report, ofwel de maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktdata. Die is te goed om de nog altijd galopperende inflatie tot staan te brengen. Afgaande op de havikse getuigenissen van Powell in het Congres, die de markt al een extra kwartje renteverhoging doet inprijzen, belooft dat niet veel goeds.

U weet het, het Payroll Report moet slecht zijn voor de markt:



Het is niet echt een statistische leading indicator, maar loonstrookjesboer ADP ziet de arbeidsmarkt private sector nog niet verslappen. Eén ding: bij het vorige rentebesluit zei Powell niets bijzonders over het whopping Payroll Report januari dat twee dag later verscheen en als een bom insloeg op de beurs.

Weet hij de cijfers ook niet, of wilde hij om wat voor reden dan ook niets weggeven? De wegen van centrale bankiers zijn soms ondoorgrondelijk, maar gelukkig hebben we daar allemaal een grote mening over, nietwaar? :-) In ieder geval zegt Powell vandaag niks nieuws meer in het Huis van Afgevaardigden.



Intussen hebben we op de aandelenbeurs stof tot nadenken. Dit is de meest gebruikte grafiek van gisteren en vandaag en onze Duitse vriend heeft die het langste terug. Misschien dat we dit jaar een korte (?) inflatiebestrijding gedreven recessie tegemoet gaan. Want die moet en zal terug in haar hok. Desnoods ten koste van de economie.

OOPS! US2s/10s yield curve inversion hit 1ppt, marking a new inversion cycle low for the yield curve and the deepest since the early 1980s. By the yield-curve metric, the Volcker era peak inversion is a whopping -242 bps from March 1980. (via BBG) pic.twitter.com/LypEWQUpfE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 7, 2023



In ieder geval is er ook nog een grafiek die een beetje hoop geeft, de inflatieverwachtingen van de markt.



Dan de AEX, hier langer terug en niet versus bench mark tienjaarsrente, maar de veel gevoelerige tweejaars. Die staat op 3,3% versus onze tienjaars op 3,0%. Is de conclusie niet gewoon dat aandelen opvallend goed blijven liggen? Leest u daarvoor ons Deze ene grafiek vertelt u álles over huidige beurs en hoe we áltijd overdrijven blog.



De brede markt dan met technologie dat net iets beter doet dan blue chips, de dollar die halt houdt na een forse rally gisteren en olie dat niet goed ligt.

Onze naam is haas, lijken de tienjaars rentes bijna te zeggen? Het blijft maar wild hier.



Beursplein 5

De handel verloopt grotendeels vlak op het Damrak, maar rustig was het niet. Wederom liepen de verschillende sectoren flink door elkaar: de cyclische chippers staan er bij het sluiten van- de beurs bijna even goed voor als de defensieve fondsen zoals bijvoorbeeld fondsen bij uitstek Heineken en KPN.

Adyen en vooral Just Eat Takeaway lopen daarentegen flinke schade op, Ahold Delhaize en Unilever doen niks en cyclicals als AzkoNobel en ArcelorMittal liggen heel goed. Leg het maar uit... Zo meer, eerst even de enige productie van onze beleggersdesk van vandaag - ze kunnen niet iedere dag heksen - over FlatexDeGiro.

FlatexDeGiro

Aandelenanalist Niels Koerts kijkt naar de kansen en risico’s bij een belegging in FlatexDegiro, citaat:

De Duitse broker verdient niet alleen zijn geld met commissies uit aandelentransacties. Ook de stijgende rente is een bron van inkomsten. Wie klant is bij FlatexDegiro weet dat hij geen rente ontvangt over het geld dat hij aanhoudt op de beleggingsrekening.



Hier staat tegenover dat de broker wel een rentevergoeding krijgt van mensen die met geleend geld beleggen. Door de gestegen beleidsrente van de ECB vraagt het bedrijf hiervoor een hogere vergoeding. Dit komt de rentebaten ten goede.



Aan de andere kant zijn volgens ons het risicomanagement en de governance niet op orde, is het verdienmodel heel cyclisch op basis van de koersprestaties in 2022 en zijn de middellangetermijndoelstellingen niet haalbaar.

Zo verwacht het bedrijf eind 2026 te beschikken over circa 7 à 8 miljoen klantrekeningen. Ter vergelijking: dit zijn er momenteel 2,4 miljoen, dus zou dit binnen vier jaar moeten zijn verdrievoudigd.

Wat deze kansen en risico’s vooral cijfermatig inhouden en wat advies en koersdoel zijn, leest in Niels' analyse.



Amazon versus Alibab!a

Uit ons weekblad IEX Expert, Paul Weeteling vergelijkt twee welbekende techs. Citaat:

Op het punt van winstgevendheid bij e-commerce is Alibaba de baas, want e-commerce maakt bij beide bedrijven het grootste deel van de omzet uit en dus is Alibaba winstgevender dan Amazon. Het verschil in

winstgevendheid van e-commerce is enorm,

Alibaba behaalde op binnenlandse e-commerce een operationele marge van ruim 30%, waar Amazon nog marginaal verliesgevend is. Het verschil in winstgevendheid bij e-commerce is overigens makkelijk te verklaren. Niet alleen zijn bezorgkosten veel lager in China,

Alibaba heeft aanbieders op de platformen ook jarenlang onder druk gezet om exclusiviteit te garanderen. Alibaba is door Beijing teruggefloten en dat was direct terug te zien in de marges, maar toch zijn veel aanbieders nog trouw aan het bedrijf. Dat stuwt de kwaliteit en de marges.

Bij clouddiensten is het beeld exact omgekeerd. Alibaba Cloud draait een negatieve operationele marge (-10%), terwijl AWS zwaar winstgevend is met een operationele marge in de bandbreedte 25-30%. Amazon weet bedrijven beter in staat te stellen waarde te halen uit hun data dan Alibaba.



Vervolgens de banken adviezen van vandaag, niet blazen. Een kleine verhoging voor ASMI en Sanford was Philips vergeten: naar €17 van €41...



Verder nog iets? De vastgoedfondsen liggen collectief niet goed, misschien is dat de enige sector die niet alle kanten uit gaat