Deze ene grafiek vertelt u álles over huidige beurs en hoe we áltijd overdrijven

Raadt u wie of wat dit zijn?

Het zijn ARK Innovation ETF en de US Two Year Treasury Yield, sinds 1 januari 2020 - de vooravond van Covid-19 pandemie.

Is met dit ene plaatje hele hele beursverhaal van de afgelopen drie jaar verteld? To the moon! ARK Innovation ETF, het actieve fonds in niet-winstgevende groei-technologie, is het symbool van de gratis geld-aandelenrally van maart 2020 tot en met februari 2021.



In die tijd zetten de centrale banken alle ramen wagenwijd open, om maar zoveel mogelijk geld gratis naar buiten te laten waaien. Geld dat veelal via nieuwe, gratis brokers wapperde naar aandelen en assets met de mooiste verhalen en de minste vrije kasstromen. En toen keerde de geschiedenis terug - letterlijk zelfs met een oorlog - en vloog de inflatie in de lucht. En wordt geld snel duur.

De Amerikaanse tweejaarsrente is daar nu het symbool van het aan het worden. Ofwel, hoe we in een paar jaar van Himmlhoch jauchzend zum Tode betrübt raken. Of niet? Kijk naar de huidige aandelenkoersen en zelfs Ark Innovation ETF, dat op papier (en zeker ook in de praktijk gebleken) extreem gevoelig is voor rente. De schade valt mee? Aandelen blijven misschien verrassend goed liggen.

OOPS! US2s/10s yield curve inversion hit 1ppt, marking a new inversion cycle low for the yield curve and the deepest since the early 1980s. By the yield-curve metric, the Volcker era peak inversion is a whopping -242 bps from March 1980. (via BBG) pic.twitter.com/LypEWQUpfE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 7, 2023



De kloppartij op de rentemarkt gisteren - zelden werd een extra Fed-kwartje zo snel en bruut ingeprijsd - had ook een aandelen-sell-off, of zelfs crash kunnen veroorzaken. Zie de hoogst onzekere economische situatie maar. Wat niet is, kan nog komen. Een ding is eens te meer toch weer zeker: overdrijving wordt altijd bestraft op de beurs. Hopelijk is het dit keer ook weer met overdrijving.

Vooruit, hier dezelfde grafiek nog een keer, maar dan de AEX versus onze tweejaars rente. Besef dat de index uiteindelijk maar ruim 20% daalde vanaf de top... en geeft nu dus geen kik, ondanks die ware rente-bullrun nu.



Het onvermijdelijke plaatje van onze tien- (3,0%) en tweejaars rente (3,3%) nog.