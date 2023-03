Lichte technische zwakte in de AEX

Nu het inflatiespook weer de kop opsteekt, worden beleggers nerveus. Hier en daar neemt men wat stukken van tafel. Een proces van winstnemingen wordt zichtbaar; overigens nog niet heel heftig.

De neerwaartse draai van moneyflow-indicator signaleert niettemin wel het begin van de uitstroom van kapitaal uit Nederlandse aandelen.



De Nederlandse beurs blijft nu al drie weken bewegen tussen 746 en 760 punten. Er tekent zich wel een eerste lager topje af, iets boven de 760, dat de verkoopdruk bevestigt.

Uptrend

Belangrijke ondersteuning voor de komende ontwikkeling van de Nederlandse aandelen is de beweging van vers kapitaal, af te lezen aan de moneyflow-indicator.

Vandaag bekijk ik de recente aarzeling van de AEX, alsmede de zeer sterke moneyflow-indicator.

AEX-index zakt uit het stijgende trendkanaal

De Nederlandse beurs takelt technisch af. De opwaartse trend breekt. Bovendien wordt nu een mogelijke lagere koerspiek gevormd, hetgeen wijst op verkoopdruk.

De AEX-index heeft pas echte steun rond 736,34 punten (bodem van 4 augustus 2022). Hier ligt een pullbackbodem.

Bij een slotstand onder steun 746,41 punten (bodem van 24 februari) wordt de verzwakking gevalideerd. Weerstand zien we op 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022).

Lichte geldstroom uit aandelen

De moneyflow-indicator breekt uit de krachtige opwaarts trend. Dit signaleert dat er kapitaal uit de Nederlandse aandelenbeurs begint te stromen.

Er wordt in het proces van winstnemingen dus voorzichtig geld aan de Nederlandse beurs onttrokken.

Dit proces is nog niet ernstig, maar moet wel in de gaten gehouden worden.

Duiding moneyflow

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is een indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en bij een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) ervan afgetrokken.