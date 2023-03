Allfunds in de AMX: wie of wat is dat nou weer?

Goed, de ene week biedt Euronext nog €8,75 op Allfunds, om die keutel (het was broddelwerk volgens onze analist) snel na een afwijzing weer in te trekken.

De week daarop promoveert het beursbedrijf het fonds van de Lokale Markt naar de AMX. Dat is niet helemaal zo. Sla er zelf de indexregels op na, of een aandeel wel of niet in een index zit. Dat gaat louter methodisch op basis van marktkapitalisatie, hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen en dagelijkse omzetten.

Daar komt geen menselijke keuze of voorkeur bij kijken. Dit is mede reden voor het succes van de zo liquide AEX: de indexsamenstelling is voorspelbaar. Nadeel is dat er tal van (buitenlandse) fondsen in de Damrak-indices zitten, waar niemand iets mee heeft. Zie Exor en UMG in de AEX maar, en nu dan Allfunds in de AMX? Het komt er ten koste van PostNL in...

Wie is Allfunds?

Enfin, wie is Allfunds? Hier even een kort portret en basisgegevens, dit is geen analyse met advies. Het fonds heeft een typisch linkerrijtje Midkap market cap, kent een hoge bèta (ofwel is volatiel) en de dagelijkse omzet is minimaal 100.000 en gemiddeld 900.000.

Het aandeel lijkt op het eerste oog peperduur, maar keert wel dividend uit. De free float valt mee. Nog even dit, klopt het zo? Allfunds is een Spaans bedrijf onder Britse vlag genoteerd in Nederland.







Het fonds is krap twee jaar genoteerd aan het Damrak: een typisch cyclisch groeiaandeel? Allfunds maakt wel winst en de verwachte koers/winstverhouding ziet er heel anders uit dan de huidige hierboven.



Het bedrijf behaalt ook marges, die wel onder druk staan en heeft een vrije kasstroom. De lijntjes zijn allemaal volatiel, maar dat zien we anno nu bij meer van zulke fondsen.

Koers is ongeveer gehalveerd sinds de beursgang

De koers is zo ongeveer gehalveerd vanaf de beursgang. Dat valt mee, gezien de brede markt en het feit dat zo'n beursgang altijd tegen de hoofdprijs gaat.

Zie bijvoorbeeld collega-buitenlanders UMG, Exor en JDE Peet's maar. Op zich mooie defensieve aandelen, maar zo duur naar de beurs gebracht, dat er voorlopig geen koers eer aan te behalen valt.



Bagagedrager

Dan de grootaandeelhouders en ja, zoals zo vaak bij zulke fondsen... Zie ook maar weer UMG, Exor en JDE Peet's. U zit als aandeelhouder op de bagagedrager bij enkele grote partijen. In de regel - het blijft mensenwerk - weten die altijd net even iets eerder, iets meer dan u.



En ja, hoor. Er zijn niet veel analisten die het aandeel volgen, maar uiteraard wel BNP Paribas. Dat hanteert een outperform opinie en koersdoel van €9,50.

OK, welkom in de AMX en veel succes, Allfunds. Laat maar weten in de comments of u er blij mee bent, of dat u PostNL terug wil.