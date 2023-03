Voorbeurs kijken aandelen met grote ogen naar rente-explosie

De AEX-indicatie is -0,1%, maar de ogenschijnlijke rust is heel bedrieglijk.

Wall Street ging gisteren flink onderuit, met opvallend genoeg technologie iets beter dan de Blue Chips. Want op de rentemarkt ging werkelijk een orkaan rond. De markt prijst nu voor het Fed-rentebesluit van 22 maart twee kwartjes verhoging in. Punt. De korte rentes explodeerden daarop en iedereen vluchtte in de dollar.

Zoals het de in vergelijking met de ADHD-aandelenbeurs veel bedaardere rentemarkt betaamt, werd trigger de en-we-gaan-nog-niet-naar-huis-getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Senaat langzaam ingeprijsd. Vanmiddag draaft hij om 16:00 uur voor het Huis van Afgevaardigden op.

Kortom, het geld wordt almaar duurder, omdat de inflatie niet terug in haar hok wil. Dat blijft volgens de boekjes niet zonder gevolgen voor consumenten en producten, daarmee de economie, de winsten en ook aandelen? De laatsten zijn altijd de vraag, want o zo eigenwijs.

Europese futures openen ietsiepietsie lager

De Amerikaanse staan zo vlk als polders

In Azië kleurt op de Nikkei 225 na alles rood tot knalrood, met de Hang Seng Tech Index als uitschieter: 3,3%.

Alibaba -3,1%

Baidu -3,3%

Tencent -2,8%

TSMC -0,6%

Samsung -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +5,3% op 19,6

De dollar trekt weer 0,1% naar 1,0536, na een rally van an-der-hal-ve cent gisteren

Goud, olie en crypto staan alle drie om en nabij vlak

De rentes houden zich nog koest en dat geldt ook voor de korte looptijden.



Gezien, de AEX verwelkomt over anderhalve week ABN Amro en ASR in haar gelederen ten koste van Signify en Unibail-Rodamco geeft per maandag haar plekje in Amsterdam zelf op. Allfunds en van Lanschot Kempen zijn de verrassende nieuwelingen in de AMX en oh, PostNL.



En nu wordt het vervelend... Het werd gisteravond hoe langer, hoe erger. Fed-voorzitter Jerome Powell deelde gisteren een mokerslag uit op de vastrentende markt, zoals we er zelden een hebben gezien. Tot voor 24 uur geleden werd er voor het rentebesluit over twee weken één kwartje verhoging ingeprijsd. En nu dit.



De markt prijst nu ook voor de loop van dit jaar al een Fed Target Rate van 5,75-6,00% in.



En dat is al van even geleden dat u zo'n rente zag in de VS, zeg maar gerust een hele generatie:



Het zijn vooral de korte rentes die nu hard oplopen in de VS. de Amerikaanse tweejaars staat zelfs op de hoogste stand sinds zeg maar... Lehman Brothers.



De Ten Year Treasury Yield doet ietsie kalmer aan...



Als deze bekende twitteraar niet zijn bekende OUCH!, maar OOPS! roept, moet u pas echt gaan oppassen. Tja, de centrale banken hebben jaren hun best gedaan de inflatie aan te wakkeren. And here it is - with a vengeance.

OOPS! US2s/10s yield curve inversion hit 1ppt, marking a new inversion cycle low for the yield curve and the deepest since the early 1980s. By the yield-curve metric, the Volcker era peak inversion is a whopping -242 bps from March 1980. (via BBG) pic.twitter.com/LypEWQUpfE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 7, 2023



Gelukkig zakken de inflatieverwachtingen van de markt wel weer iets. Misschien dat daarom ook de korte rentes harder gaan dan de lange.



De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

06:30 Consumptie huishoudens - Januari (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Februari (VS)

14:30 Handelsbalans - Januari (VS)

16:00 Vacatures - Januari (VS)

16:00 Verklaring Fed-voorzitter Powell in HvA (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Zo ging dat dus gisteren, maar het inprijzen ging gestaag.

‘The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated,’ Fed Chair Jerome Powell told U.S. lawmakers. More here: https://t.co/AAOkHPsMPK pic.twitter.com/wzJzqLAmEC — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2023

Ja ja Washington, het wordt niet alleen maar meer lenen en lenen, maar ook weer betalen en betalen. Geen gratis geld meer.

The White House underscored the importance of waiting for more data as the Federal Reserve signaled it could push interest rates higher than expected given less progress than central bankers had hoped in lowering inflation. More here: https://t.co/xBsfP06JfD — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2023

Rentes, inflatie, AI en Big Tech dat niet meer met de benen op tafel double digit groei laat zien: einde van een tijdperk en begin van een nieuw?

Het staat er echt, bitcoin looks old-fashioned. Ook mijn take, al vaker geschreven ook hier op IEX: de financiële industrie is weg dankzij alle fraude en criminaliteit en het spul kabbelt door, tot er een nieuwe generatie komt met weer iets nieuws.

WATCH: From a crypto bank in big trouble, to why bitcoin looks old-fashioned to investors living on the digital edge, here are this week’s top stories in the world of alternative money https://t.co/ET0w25xFMa pic.twitter.com/zDUZ0Hystw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 8, 2023

Hij verhuist van Chicago naar Miami, maar is de koning van Wall Street aan het worden:

Ken Griffin, billionaire founder of Citadel, said his firms are in the process of negotiating an enterprise-wide license to use OpenAI’s ChatGPT tool https://t.co/TJz5kT2nVC pic.twitter.com/pBUSux2fVx — Bloomberg Markets (@markets) March 7, 2023

Veel plezier en succes vandaag.