Slotcall: Powell praat de beurs omlaag

Ruim een procent in de min eindigt de AEX, waarmee het vandaag een Europese underperformer is.

Die stand kwam op het bord na een raar indexvoorval eerder vandaag, trouwens. Het leven begint bij 40, leek de AEX-index drie dagen na zijn verjaardag te denken, toen de index zichzelf vandaag op onze koersenpagina's even tot bijna nul leek te resetten.

Foutje bij Euronext, zo bleek al snel; de indexstand bleef gelukkig kloppend, maar de meer dan 750 punten daling (ruim 99%) die er even op de borden stond was een kortstondige glitch die we gelukkig snel weer mochten vergeten, want om 16:00 uur stond er voor het eerst vandaag iets ècht potentieel koersgevoeligs op de agenda, in de vorm van een testimony van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Senate Banking Committee.

Die had een eenvoudige boodschap aan de politici: nee, we hebben niet te sterk verkrapt, sterker, we verwachten de rente eerder meer en sneller te moeten verhogen dan we eerder dachten.

Fed likely needs to raise rates higher and possibly faster, Powell tells lawmakers https://t.co/c5U42KRe4y — Jennifer Ablan (@jennablan) March 7, 2023

Waar de markt eerst nog een kwart procent verhoging over twee weken inprijsde, schatten beleggers de kans op 0,50% inmiddels op fifty-fifty.

De gevolgen op de beurs waren min of meer te verwachten en volgens het boekje na havikse Fed-teksten: dollar trekt aan en aandelen onderuit, met tech voorop en de sector defensief moet de meubelen redden. Zie het rondje over het Damrak hieronder.

Sterk TKH

Waren er ook nog bedrijven met nieuws? We zitten in het staartje van het Q4-cijferseizoen, maar zo her en der komen er nog bedrijven door.

TKH bijvoorbeeld. De jaarcijfers van het Twentse techbedrijf zien er goed uit. Over het gehele jaar is de omzet met 19,2% gestegen tot ruim €1,8 miljard. In het gesprek dat IEX eind vorig jaar had met TKH-topman Alexander van der Lof, lees hier, kwam al nadrukkelijk naar voren dat TKH steeds meer profiteert van de megatrends automatisering, digitalisering en elektrificatie.

Dit zorgde het afgelopen jaar voor een recordbedrag aan nieuwe orders en zal ook de toekomstige groei verder aanjagen. Het dividend over 2022 is wel wat lager dan verwacht. Wat onze analist ervan maakt, inclusief advies en koersdoel, leest u in deze analyse van Peter Schutte.

In Brussel liet biotechbedrijf Mithra Pharmaceuticals een flinke omzetstijging zien en die werd met gepaste vreude ontvangen op de beurs: +13,4%. En in Duitsland kwmen twee grote bezorgers - van eten en kleiding - door met cijfers: Zalando won licht na een kleine omzetdaling, HelloFresh kreeg er 5% bij na een stijging van zowel omzet, winst als marge.

Het Damrak

De Top3 en Flop-3 in Amsterdam

Slechts vijf AEX-fondsen in het groen vandaag, waaronder defensials Wolters Kluwer (+0,4%), RELX (+0,2%) en Ahold (+0,2%)

De laatste had overigens nog nieuws te melden in België

De afdeling tech ligt met dank aan Powell uigevloerd onderaan het rechterrijtje. ASML (-2,7%) is zelfs de grootste daler in de AEX.

In de Midkap pakt Just Eat Takeaway (+1,7%) de positieve draad van vorige week weer op

De banken liggen verspreid iover het bord: ING -2,0%, ABN Amro -0,6% en Van Lanschot zelfs in de plus: +0,7%

Lokaal valt MotorK (+15,5%)op. De Tijd (B) weet te melden dat MotorK een paar grote blokken aandelen buiten de beurs om heeft ingekocht tegen koersen die boven de beurskoers in de laatste week lagen.

De brede markt

Als zwaargewicht ASML bij de groitste dalers hoort kan het niet anders dan dat de 'tech-heavy' AEX-index tot de slechtste beurzen van Europa hoort. In Amerika lijkt de tech (Nasdaq) het juist iets beter te doen dan de rest.

De rentes

Zo op het eerste gezicht is er niets aan de hand in de rentemarkt, waar de 10-jaarsrentes relatief gemoedelijk enkele basispuntjes inleveren.

Het venijn zit hem vandaag in de korte rentes, ziehier de Amerikaanse tweejaars.

US 2y yields jump to almost 5% following hawkish Powell speech. Says ultimate rate peak likely to be higher than expected. pic.twitter.com/syiU86ZV3R — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 7, 2023

En dan nog even dit

It's the huizenmarkt, stupid

??This is an alarming US #housing market chart.

It shows housing affordability for first-time buyers.



A level of 100 means the typical first-time

buyers can afford the typical starter home under

existing financial conditions with a 10% down payment.



The index is at 63! ?? pic.twitter.com/hSGGdOGqcW — jeroen blokland (@jsblokland) March 7, 2023

De agenda

Het venijn zit hem morgen in de middag, in de vorm van - met name - het banenrapport van ADP. Powell gaat op herhaling in het Amerikaanse congres. Potentieel koersgevoelig, maar een heel ander verhaal dan vandaag zal hij er uiteraard niet gaan vertellen.