Duimen draaien voorbeurs, maar er is een potentiële vlam in de pan

Het is alweer nikserig voorbeurs, de AEX-indicatie is -0,1%.

Dat geldt ook voor de rest. We zijn er in de afgelopen vijf jaar aan gewend en verwend mee geraakt dat er altijd reuring en koersgeweld is. Dat is niet de norm. Zo gingen er in 2016 en vooral 2017 weken voorbij dat de AEX dagelijks niet verder kwam dan 0,1% voor- of achteruit. Hoeft niet, maar het kan er weer in sluipen.

Niet dat het slechte beursjaren waren, verre van dat! Maar kijk om u heen: haperende economie, inflatie en misschien wel stagflatie, maar een ijzersterk, zij het worstelend bedrijfsleven. Misschien is dit wel een reden voor saaie en saaiwaartse beurzen. We zien het wel.

Europese futures openen echt op nul

De Amerikaanse staan net 0,1% hoger

In Azië verhoogt Australië de rente met een kwartje naar 3,60%, plussen bijna alle markten, maar dalen de Chinese beurzen. De Hang Seng Techindex verliest 2,2%

Alibaba +1,3%

Baidu -3,0%

Tencent -2,0%

TSMC +0,6%

Samsung -1,3%

De dollar staat -0,1% op alweer 1,0676. Heen en weer en op neer, het valutapaar blijft maar volatiel. Let u vandaag vanaf 16:00 uur ook maar weer op. Zo meer

Goud daalt 0.1%, olie loopt 0,1% op en crypto beweegt ook om en nabij nul

De rentes openen alweer wild. Het is dat we met 8% inflatie te maken hebben, maar met 3% ziet onze tienjaarsrente er op zich weer belegbaar uit met het AEX dividendrendement op 2,6%.



Zijn er zowaar nog cijfers op het Damrak. Twentse technologieparel TKH levert mooie resultaten af met louter double digits, verhoogt het dividend met 10% en koopt 1,3% van de huidige market cap terug. De outlook had misschien wat concreter gekund:

The favorable market conditions for our leading technologies, underlined by our strong order book and our capacity expansions, lead to a positive outlook for our businesses. Barring unforeseen circumstances, we anticipate organic growth in turnover and EBITA in 2023.

Nog meer cijfers, hier zijn die van HelloFresh en hier die van Zalando.



Twentse technologieparel? Aan hoe de cijfers zo vallen waag ik mij niet, maar een grafiekje maken durf ik wel.



De herrie en het gedoe vandaag komen ongetwijfeld van Capitol Hill in Washington, waar Fed-voorzitter Powell vandaag voor de Senaat en morgen in het Huis van Afgevaardigden getuigt. U kent de thema's en de twee mandaten van de hoeder van de dollar. Als het goed is, is zijn speech meteen om 16:00 uur beschikbaar.



En dat is twee en even heel lang terug:



En nog even een jaartje vooruit:

Current market expectations for the path of the Fed Funds Rate...

-Mar 22, 2023: 25 bps hike to 4.75%-5.00%

-May 3, 2023: 25 bps hike to 5.00-5.25%

-Jun 14, 2023: 25 bps hike to 5.25-5.50%

-Pause

-Rate cuts start in Feb 2024 w/ an expected Fund Funds Rate of 4% at year-end 2024. pic.twitter.com/jwxXZcWZ9N — Charlie Bilello (@charliebilello) March 4, 2023



Om dit een beetje in perspectief te plaatsen: dit is de Amerikaanse bench mark hypotheekrente: de dertigjaars. Eens zien of Powell hier ook vragen over krijgt.



Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts en ach, kijk nou. Moederziel alleen...:



De agenda:

07:30 TKH - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Henkel - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)



04:00 Handelsbalans - Januari/Februari (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - Januari (Dld)

16:00 Groothandelsvoorraden - Januari (VS)

16:00 Verklaring Fed-voorzitter Powell in Senaat (VS)

En dan nog even dit

Eerlijk zeggen, bent u ook cautious?

Eerlijk zeggen, bent u ook cautious?



Altria, een van de beste aandelen van de afgelopen decennia:

Altria, een van de beste aandelen van de afgelopen decennia:



De hoofkantoorindicator strikes at last?

De hoofkantoorindicator strikes at last?



Bj een andere grote naam... uit het verleden?

Bj een andere grote naam... uit het verleden?



Intussen er er vrijwel dagelijks nieuws over de Amerikaanse-Chinese rivaliteit. Bloomberg spreekt zelfs van spiraling tensions.

Intussen er er vrijwel dagelijks nieuws over de Amerikaanse-Chinese rivaliteit. Bloomberg spreekt zelfs van spiraling tensions.



Nu pas? Waarom hebben we eigenlijk een unie als bij zoiets cruciaals als energie...?

Nu pas? Waarom hebben we eigenlijk een unie als bij zoiets cruciaals als energie...?



Veel plezier en succes vandaag.