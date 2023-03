Grondstoffen in spagaat

Bericht delen via:

Het is inflatie wat de klok slaat op alle financiële markten. Na tegenvallende inflatiecijfers elders in Europa zijn ook de Nederlandse consumentenprijzen in februari weer harder gestegen dan in januari, namelijk van 7,6% naar 8%.

De markten reageren nerveus, zij het zonder grote schokken.

Opmerkelijk blijft wel dat, ondanks de hoge inflatie, de tendens van dalende energieprijzen doorzet, een proces dat al in de zomer van 2022 is ingezet.

Ik constateer wel dat industriële metalen, zoals aluminium en koper, weer duidelijk worden aangekocht en dus opwaarts tenderen. Dat proces treedt ook op bij sojabonen. De graanprijs heeft echter net een cruciale steun gebroken en beweegt nu naar onderen.

Overigens wordt inflatie niet alleen door grondstoffen bepaald. Andere beïnvloedende factoren zijn:

Geldhoeveelheid

Flinke economische groei

Loon-prijsspiraal

Deze elementen zijn alle fundamenteel van aard, en vallen dus buiten mijn gezagsgebied. Deze keer bekijk ik de technische plaatjes van de industriële grondstoffen (koper en aluminium) en voedingsmiddelen (graan en sojabonen).

Aluminium krult opwaarts

Het technische plaatje van het industriële metaal aluminium klaart op nu er hogere koersbodems worden gevormd. Eerder al verliet de prijs van aluminium de dalende trend, wat een eerste signaal van verbetering gaf.

Om meer opwaarts potentieel vrij te maken, dient de prijs van aluminium ook boven weerstand $2.649,31 (gevormd op 20 januari) te breken. Van belang is dat steun $2.222,63 (bodem van 6 januari) standhoudt.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een vlak verloop zien. Dit signaleert een neutrale technische conditie.

Koperprijs technisch verbeterd

Het industriële metaal koper, we volgen de future, beweegt in een uptrend, getuige het patroon van hogere toppen en bodems. Dit signaleert dat kopers steeds hoger durven in te stappen.

Er ligt weerstand rond $4,58 (top van 3 juni 2022). De steun bevindt zich rond $3,73 (bodem van 6 januari).

De stijgende 200-dagenlijn signaleert een positieve technische conditie.

Sojabonen technisch verbeterd

De prijs van sojabonen is boven de oude weerstand $1500 gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Opwaarts zijn er geen obstakels meer en is er ruimte richting weerstand $1784 (top van 10 juni 2022). Steun ligt rond $1350 (bodem van 7 oktober 2022).

De stijgende 200-dagenlijn van de prijs van sojabonen wijst op een positieve technische conditie.

Graan draait weg

De graanprijs is technisch verzwakt nu de steun rond $720 bij oude bodems niet weet stand te houden. Begin 2022 brak de graanprijs al uit de stijgende trend.

Vervolgens werd rond $797,50 een lagere top gevormd, hetgeen eveneens zwakte signaleerde. Er komt neerwaarts potentieel vrij richting steun $609,50 (bodem van 9 juli 2021). Weerstand ligt op $797,50 (top van 17 februari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.