Kanonen statt Butter: Rheinmetall in de DAX

Op SAP (€133 miljard waard) en Infineon (€49 miljard) na kent de Duitse DAX 40 geen technologie.

Good Morning from Germany where Rheinmetall to replace Fresenius Medical in benchmark Dax Index. But all 40 comps in the Dax combined are worth less than Apple or Microsoft, and only slightly more than Google parent Alphabet. pic.twitter.com/MB7bo10wRQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 6, 2023



Dat is echter een oud verhaal. Nieuw en zeker een sign o' the times is dat wapenfabrikant Rheinmetall in de index komt. Reuters moet ook nog een beetje aan de nieuwe tijden wennen, want het is toch echt DAX 40.



Het was vorig jaar de Russische inval in Oekraïne en het voornemen van Duitslands regering en parlement om de defensie van Duitsland weer serieus te nemen, dat het aandeel uit decennialange slaap wekte.



Want wie lang terugkijkt, ziet een dramatische underperformance.



Met de Duitse herbewapeningsplannen - en dat is echt letterlijk van de grond af, te beginnen met de bouw van kazernes - is Rheinmetall het Europese defensiefonds met de meeste fantasie. Onderwaardering is er echter niet meer?



Het aandeel noteert vergelijkbaar met het Britse BAE Systems. Dat zwemt tegenwoordig bijvoorbeeld in de Royal Navy-opdrachten, die zichzelf ook ineens weer serieus neemt.



Net als het Franse Thales, dat ineens 12.000 vacatures heeft. Hoe zou dat nou komen? Safran en Dassault zijn nog veel grotere Franse defensiebedrijven, maar dit zijn geen pure plays.



In vergelijking met deze Italiaan zijn ze alle drie dan weer duur. Alles wat u moet weten, of niet wilt weten, en beleggingssuggesties over defensie leest u in dit nog altijd actuele artikel van twee maanden terug. Zie het aantal views bovenaan: defensie is en blijft heikel onderwerp. Omdat het zulke mooie rotaandelen zijn?