Het lijkt rustig voorbeurs, maar onderhuids speelt er veel

De AEX-indicatie is -0,1% na een fraaie vrijdag op Wall Street.

Het is echt een ouderwets saaie maandag. Er beweegt amper iets, er is niks te doen, geen nieuws en cijfers en de agenda is oorverdovend leeg. Zouden we bijna vergeten, maar de beurs kan jarenlang loeisaai zijn. Zie 2006 en 2017 maar.

Europese futures openen rond 0,1% met een min er voor

De Amerikaanse staan 0,1% met een plus er voor

In Azië kleurt alles en iedereen rond 1% hoger op China na, dat daalt. Misschien had de markt iets meer van de Chinese begroting verwacht.

Alibaba -0,9%

Baidu -0,7%

Tencent -0.9%

TSMC +1,0%

Samsung +1,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -5,6% op 18,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,061

Goud zakt 0,1%, olie doet 0,8% minder en crypto levert ook iets in

Oh wacht, de rentes openen allesbehalve saai! Risk-on, denkt u dan misschien met aandelen, maar zo werkt het de laatste weken even niet meer één-op-één.



Kijk maar. Wie krijgt er gelijk, lijkt de grafiek van AEX en onze (tienjaars) rente bijna te zeggen: aandelen dus, of juist de rente? Het is waarschijnlijk ook deze week weer het thema op de markt.



En daarvoor moeten we ook met een half oog hier kijken? De inflatieverwachtingen lopen rap op.

Er is geen bedrijfsnieuws vandaag, maar misschien moet u over Shell nadenken? De nieuwe CEO zit er net twee maanden, maakt er geen geheim van dat geld verdienen voor groen en duurzaam gaat en hij vindt de VS ook aantrekkelijker dan VK. Het concern kan best wel eens onherkenbaar worden.

In die zin dat het wat Amerikaanser en minder Europees wordt, als u begrijpt wat hiermee wordt bedoeld. Maak u ook geen illusies over liefde voor de Amsterdamse notering van het bedrijf en de oude band met Nederland, daar heeft Wael Sawan wellicht ook lak aan. De notering is wel handig voor euro-indices.

WATCH: Shell is reviewing its current plan to lower oil output by 2030, CEO Wael Sawan told Britain's Times newspaper. The oil and gas major said it would aim to reduce output by 1 to 2% per year https://t.co/37ThokTTD1 pic.twitter.com/17fC4ozRCG — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2023



De markt denkt dat de omzet- en winstpiek voor Shell al is geweest:



Echter, de verwachte kasstroom en het dividend...



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 DGB gaat Ivoorkust helpen met bosherstel

08:06 Berenberg verlaagt koersdoel Aedifica

08:02 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:25 Berenberg verlaagt koersdoel Corbion

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 mrt Beursweek in teken van banenrapporten

05 mrt Beursblik: wereldeconomie zal recessie vermijden

05 mrt China mikt dit jaar op groei van 5%

08:17 DGB gaat Ivoorkust helpen met bosherstel

08:06 Berenberg verlaagt koersdoel Aedifica

08:02 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:25 Berenberg verlaagt koersdoel Corbion

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 mrt Beursweek in teken van banenrapporten

05 mrt Beursblik: wereldeconomie zal recessie vermijden

05 mrt China mikt dit jaar op groei van 5%

De AFM meldt deze shorts:



Marshall Wace valt nu onder de 0,5% treshold bij PostNL:



De agenda:

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

16:00 Fabrieksorders - Januari (VS)

En dan nog even dit

Oh gemist, de Fed-voorzitter moet getuigen voor Congres. Is vast agendapunt, niks bijzonders.

Jobs report, Powell testifies: What to know this week https://t.co/fhFd0Zvjtt by @MylesUdland — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 5, 2023

Goh:

"All the numbers we have been seeing in recent days are confirming that this interest rate hike is very, very likely” https://t.co/3lV4ZY3rny — Bloomberg Markets (@markets) March 5, 2023

5% groei:

China's defense spending, growth targets and the property market: What you need to know after day one of the NPC https://t.co/H331qtar0A — Bloomberg Markets (@markets) March 5, 2023

Citaat Reuters:

The price cuts, Tesla's fifth adjustment since the start of the year, ranged from 4% on the performance version of the Model S to 9% on the more expensive Model X.



Musk has said repeatedly in recent months that Tesla would focus on bringing prices down to drive demand and that it had seen success in sparking orders with global discounts introduced in January.



"The desire for people to own a Tesla is extremely high. The limiting factor is their ability to pay for a Tesla," Musk said last week at Tesla's investor day.

Tesla has cut prices of its Model S and Model X vehicles in the United States, its website showed, days after chief executive Elon Musk said recent price cuts of other models had stoked demand. More here: https://t.co/jHC8YK86jz $TSLA — Reuters Business (@ReutersBiz) March 6, 2023

Nog een keer citaat Reuters:

The preparations for the IPO are expected to be kick-started in the U.S. in the coming days, the sources said. The valuation range has not yet been finalized but Cambridge, England-based Arm is hoping to be valued at more than $50 billion during its share sale, the sources said.

Arm, the British chip designer owned by Japan's SoftBank, is likely to aim to raise at least $8 billion from what is expected to be a blockbuster U.S. stock market launch this year, people familiar with the matter said https://t.co/8Hg7lHIT7S — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2023

Waarom niet meteen, maar pas een dag later?

Bitcoin and other cryptocurrencies plummeted, one day after a crisis arose around Silvergate Capital, one of the most influential banks in the digital asset industry https://t.co/pYGv8ZKSA3 pic.twitter.com/sQ30lzXs83 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2023

Hm...

As the dust settles on a mixed earnings season in Australia, one key takeaway has emerged: things are only going to get worse https://t.co/N1v7Hfaze2 — Bloomberg Markets (@markets) March 5, 2023

Veel plezier en succes vandaag.