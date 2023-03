In mijn ogen een te makkelijke uitleg van de "lage" waardering van Shell, al is de lagere multiple in de EU dan in de VS natuurlijk een terechte constatering.



De push van Europa om te investeren in de energie transitie, en al helemaal de "windfall tax" in de UK zijn wellicht populaire onderwerpen op twitter maar hebben amper impact op de waardering van beleggers. (Behalve de luidruchtige lui in de kroeg of op twitter)



Als je 6 "Majors" neem dan staat Shell op plaats 5 met ~ 9 jaar aan reserves (olie & gas) om de huidige productie te blijven volhouden. Exxon ~19, BP ~17, Total, ~12, Chevron ~11 en Eni ~7 (2021). Shell heeft van de majors het sterkste handelshuis maar dit is voor de markt minder makkelijk te waarderen, want volatiel. Shell's lage waardering is logisch, ze hebben minder waarden op de plank liggen.



Investeringen zoals in Guyana, of een nieuw grote overname om de reserves te vergrote zou logisch zijn. Die rekensom is nu lastiger, de markt van Olie & Gas gaat in de nabije toekomst krimpen door de toegenomen (prijs) concurrentie van wind en zon. De impact van duurzame energie is nog gedempt, het eet eerst de groeiende vraag naar energie en energie gegenereerd door kolen op.



Dat gezegd nu mijn mening ; de energie transitie een uitgelezen mogelijkheid voor Shell, het kan stabiel energie produceren voor een vast bedrag gedurende een gehele looptijd van een project zonder onzekere raffinage en transport kosten. Terwijl de toegevoegde waarde van het handelshuis significant blijft.



De werkelijkheid van duurzame energieproductie is dat het minder spannend en risicovol dan Olie & Gas exploratie is. Minder risico geeft minder rendement, 5%- 12% tegenover 15% - >20%. Majors kunnen in mijn ogen ervoor kiezen om relatief gezien te krimpen (aandelen inkopen) en hoge rendementen te blijven genereren of een Major (in energie) te blijven maar dan met lagere (stabielere) returns.



Ik weet niet welk scenario Shell gaat kiezen maar kan met beide routes leven.

(long in Shell)