ECB rente kan zomaar met nog eens 2% verhoogd worden

Politici die uit de politiek zijn gestapt laten nadien vaak een geheel ander, verfrissend en eerlijk (er) geluid horen. Een fenomeen dat bijvoorbeeld ook duidelijk opgeld doet bij voormalige ECB-kopstukken.

Otmar Issing, oud-Bundesbank en nadien hoofdeconoom van de ECB eind jaren negentig, wond er bepaald geen doekjes om in een interview met Bloomberg. De beste manier volgens deze veteraan om de inflatie te bestrijden is - en dat geldt toch als een open deur - om vroegtijdig te handelen. Dat heeft de ECB nagelaten. Sterker nog, de Europese centrale bank heeft hier een flinke uitglijder gemaakt.



Bron: Bloomberg

Ook weinig verrassend was de constatering dat de inflatie al stevig opliep ruim vóór de invasie van de Oekraïne door Rusland. Beleidsmakers hebben er nogal eens een handje van die oorlog de schuld te geven van de geldontwaarding, maar dat is een gevalletje selectief shoppen.

Tot slot had Issing nog een weinig comfortabele boodschap. Hij verwacht loonstijgingen die op hun beurt zullen zorgen voor nieuwe inflatieschokken, iets waar eerder op deze plek ook al voor is gewaarschuwd. En deze uitsmijter willen we ook nog wel meegeven van Issing: een monetaire unie kan alleen voortbestaan wanneer alle aangesloten landen een verantwoordelijk fiscaal beleid voeren.

Dan nog even dit

Grote overnames pakken meestal niet goed uit zo is al diverse malen uit onderzoeken gebleken. Wellicht dat de miljardenovername van Monsanto door Bayer bij veel beleggers nog vers in het geheugen staat, al geldt die acquisitie los van de Roundup affaire feitelijk wel degelijk als succesvol.

Dat ceo's toch geregeld het overnamepad inslaan, is allicht ingegeven door die overnames die wél goed uitpakten, want die zijn er wel degelijk:

Slimme jongens bij Google (Alphabet): dat concern duikt maar liefst vier keer op in de top tien meest lucratieve overnames.

Dan nog even dit II

De hoge inflatie blijkt hardnekkiger dan verwacht, dat iedere belegger die de financiële markten een beetje volgt niet zijn ontgaan. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de rentes, zowel in de VS als Europa.

The entire US Treasury yield curve - from 1 month through 30 years - is now above 4%. We haven't seen that since October 2007. pic.twitter.com/buJ6OylJpK — Charlie Bilello (@charliebilello) March 3, 2023

In Amerika is de 4%-grens op staatsobligaties inmiddels overal bereikt: van eenmaands- tot dertigjaars. Daarmee vormen die inmiddels een aantrekkelijk alternatief voor aandelen.

Damrak

Een weinig enerverende start van de week, de indices bleven dicht bij huis deze maandag. Veel impulsen vanuit bedrijfs- danwel macrocijfers waren er dan ook niet. De detailhandelsverkopen in de eurozone over januari vielen licht tegen, de fabrieksorder in de VS over januari licht mee en daar moesten beleggers het zo'n beetje mee doen vandaag.

Shell aast volgens Reuters op een aantal concessies in Guyana, al is het concern bepaald niet de enige. Vanochtend is er door de Beleggersdesk uitgebreid stilgestaan bij het forse verschil in waardering tussen Europese en Amerikaanse oil majors.

Een positief gestemd Wall Street gaf de Europese beurzen wel enige steun, maar niet voldoende om de AEX uit het rood te houden. Die sloot uiteindelijk op een stand van afgerond 760 punten en leverde daarmee 0,1% in.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Basic Fit

Sportschoolketen Basic Fit behoort dit jaar tot de absolute outperformers op het Damrak. Beleggers moeten nog even geduld hebben, het fonds rapporteert pas op 13 maart zijn jaarcijfers.

Alle aanleiding voor de Beleggersdesk om vooruit te blikken om de resultaten van het concern en man en paard te noemen in een uitgebreide analyse:

Shell

De enkele maanden geleden gestarte nieuwe topman van Shell, Wael Sawan, is de (te) lage waardering van Shell een doorn in zijn oog. En dan is het toch even opletten geblazen voor beleggers, want dit suggereert actie van 'De Koninklijke' om iets aan die al dan niet vermeende onderwaardering wat te doen.

Of Sawan dit snel kan oplossen, is vers twee. Een nadere analyse van de Beleggersdesk over het waarom van de relatief lage waardering maakt inzichtelijk dat er van een quick fix geen sprake zal zijn. Hoe dat exact zit en wat Shell er eventueel zelf aan kan doen om tot een hogere beurswaardering te komen, valt te lezen bij IEX Premium:

Lage waardering Shell nieuwe topman een doorn in het oog IEX Premium https://t.co/j7fXm1qEEZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 6, 2023

Prosus

De van oorsprong Zuid-Afrikaanse holding Prosus is bijzonder populair onder particuliere beleggers. Dat hangt onder meer samen met de erg forse discount waar het aandeel op noteert. Het heeft ertoe geleid dat het concern zelf een aandeleninkoopprogramma is gestart van in theorie ongelimiteerde omvang.

Kopen met korting dus is de gedachte, maar die discount komt wel ergens vandaan. Hier wordt nader op ingegaan in een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk bij IEX Premium:

Aandeleninkoopprogramma Prosus draait op volle toeren IEX Premium https://t.co/davU5DwWkT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 6, 2023

CTP

Veel beursgenoteerde vastgoedaandelen hebben het om tal van redenen aanhoudend zwaar. Toch zijn er wel enkele nichespelers aan te wijzen die de dans deels lijken te ontspringen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor logistieke vastgoedspeler CTP, een segment dat bij beleggers nog redelijk in trek is. Of het aandeel op dit moment koopwaardig is, dat wordt nader bekeken in een analyse bij IEX Premium:

CTP op schema voor aanhoudende groei IEX Premium https://t.co/zyyR5uTdf7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 6, 2023

Roerige handelsweken in het verschiet

Het zal beleggers de afgelopen periode niet zijn ontgaan dat de financiële markten aan een sterke leiband van de centrale banken lopen. Gewenst of ongewenst, beleggers zullen het ermee moeten doen.

En dan is het zaak scherp te letten op enkele belangrijke momenten later deze maand die het beleggerssentiment voor langere tijd kunnen beïnvloeden. Hoe dat precies zit, wordt uit de doeken gedaan voor IEX Premium leden:

Beleggers wacht een aantal volatiele handelssessies IEX Premium https://t.co/YAq8H91HVj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 6, 2023

De analyses van Shell en circa 200 andere fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap. Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

In de VS trapten beleggers de week licht positief gestemd af, ondanks dat de zorgen over inflatie en renteverhogingen de markt parten blijven spelen. Tesla (- 1%) stond opnieuw in de belangstelling, de autobouwer heeft opnieuw zijn prijzen voor enkele modellen verlaagd. Ondertussen toont zakenbank Goldman Sachs zich voor het eerst in zes jaar tijd bullish op Apple (+ 3%).

De Dow boekte na een kleine twee uur handel een winstje van 0,4%, de S&P 500 steeg met 0,8%, terwijl de Nasdaq iets meer dan 1% mocht bijschrijven.

Rentes

Beleggers op zoek naar actie hadden vandaag ook op de obligatiemarkten vrij weinig te zoeken. Hoewel, bij de start van de handel noteerden de meeste rentes een aantal basispunten lager, maar dit trok gaandeweg de handelsdag weer bij. Een ECB-bankier liet weten voorstander te zijn van nog eens vier rentestappen van 0,5%.



Bron: Reuters

Brede markt

Ook bij de brede markt blijven echte uitschieters vandaag achterwege. De meeste Europese indices deden het net als het Damrak kalmpjes aan. De VIX zakte wat weg, wat opvallend genoemd mag worden gezien er deze maand nog wel het nodige op het programma staat.

Goud, olie en bitcoin boden beleggers vandaag ook geen dopamineshot, de euro doet ondertussen een nieuwe poging weer richting de 1,08 - 1,10 te gaan.

Het Damrak

Philips (+ 1,3%) is duidelijk in wat rustiger vaarwater beland, maar beleggers wachten uiteraard op meer duidelijkheid rond mogelijke schadeclaims

(+ 1,3%) is duidelijk in wat rustiger vaarwater beland, maar beleggers wachten uiteraard op meer duidelijkheid rond mogelijke schadeclaims Shell (+ 0,5%) aast op een aantal concessies in Guyana en laat daarmee zien dat het ook wil blijven investeren in fossiele energie

(+ 0,5%) aast op een aantal concessies in Guyana en laat daarmee zien dat het ook wil blijven investeren in fossiele energie UMG (+ 1,2%) staat bij slechts weinig particuliere beleggers op de radar, de jaarcijfers van vorige week maakte ook weinig animo in het fonds los

(+ 1,2%) staat bij slechts weinig particuliere beleggers op de radar, de jaarcijfers van vorige week maakte ook weinig animo in het fonds los Basic Fit (+ 1,2%) zal later deze maand nog met jaarcijfers komen, de Beleggersdesk blikt alvast vooruit

(+ 1,2%) zal later deze maand nog met jaarcijfers komen, de Beleggersdesk Corbion (- 2,8%) kon afgelopen vrijdag geen potten breken met zijn cijfers en kreeg vandaag enkele koersdoelverlagingen te verwerken

(- 2,8%) kon afgelopen vrijdag geen potten breken met zijn cijfers en kreeg vandaag enkele koersdoelverlagingen te verwerken PostNL (- 1,6%) ziet het shortbelang van Marshall Wace in het aandeel tot onder de grens van 0,5% zakken

(- 1,6%) ziet het shortbelang van Marshall Wace in het aandeel tot onder de grens van 0,5% zakken Acomo (+ 0,7%) haalt zelden de headlines, maar het aandeel heeft in de optiek van de Beleggersdesk beleggers zeker wat te bieden, bijvoorbeeld qua dividendrendement

(+ 0,7%) haalt zelden de headlines, maar het aandeel heeft in de optiek van de Beleggersdesk beleggers zeker wat te bieden, bijvoorbeeld qua Pharming (- 0,3%) ziet de FDA-deadline van 29 maart voor het al dan niet verkrijgen van toelating van leniolisib met rasse schreden naderen

(- 0,3%) ziet de FDA-deadline van 29 maart voor het al dan niet verkrijgen van toelating van leniolisib met rasse schreden naderen Op de lokale markt is Euronext (- 0,6%) er nog niet in geslaagd de koersdaling volgend op het, inmiddels van tafel geveegde, bod op Allfunds in te lopen



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Shell: naar £30 van £29,50 en kopen - JPMorgan

Corbion: naar €38,50 van €40 en kopen - Barclays

Corbion: naar €30 van €32 en houden - Berenberg

Just Eat Takeaway: naar €36 van €42 en kopen - Deutsche Bank

AB InBev: naar €65 van €62 en kopen - Citi Research

AB InBev: naar €69 van €71 en kopen - Sanford C. Bernstein

Aedifica: naar €105 van €110 en kopen - Berenberg

AB InBev: naar €62 van €60 en houden - Jefferies

AB InBev: naar €61 van €60 en houden - Deutsche Bank

Apple: initial coverage kopen met koersdoel $199 - Goldman Sachs

Tesla: naar $230 van $180 en kopen - Jefferies

Agenda 07 maart

04:00 Handelsbalans - Januari/Februari (VS)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

07:00 Henkel - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:30 Mithra Phamaceuticals - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:30 TKH - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Fabrieksorders - Januari (Dld)

16:00 Groothandelsvoorraden - Januari (VS)