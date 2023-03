Slotcall: High beta-aandelen in de lift

De AEX (+0,7%) zit stevig in de lift. Gisteravond zette Wall Street de toon en de Europese indices geven deze stijging vandaag een mooi vervolg. De hoofdindex sluit op 761 punten en daarmee staan we slechts 10 punten onder de hoogste stand van het jaar.

De rentes gaan omlaag en wat ook meehelpt, is een meevallende Amerikaanse inkoopmanagersindex over de dienstensector. De zogenaamde ISM-Non Manufacturing PMI over de maand februari kwam uit op 55,1 waar de markt rekende op een stand van 54,5.

Wanneer het cijfer boven de 50 uitkomt, is er sprake van expansie. Een stand van 55 betekent dat de dienstensector op korte termijn in ieder geval niet hoeft te vrezen voor een recessie.

Het zijn vandaag vooral de high beta aandelen die er goed bij liggen, zo zijn Adyen (+4,0%), ASMI (+3,7%) en Randstad (+2,7%) vandaag de grootste winnaars. De aandelen met een benedengemiddeld risicoprofiel doen daarentegen een stapje terug. Shell, Unilever en Wolters kluwer dalen circa 0,7% tot 0,9%.

Corbion -12%

De grootste bleeder van het Damrak is vandaag met afstand Corbion (-11,9%). Tijdens de beleggersdag van 1 december toonde het management van het speciaalchemiebedrijf nog optimistisch, maar de vierdekwartaalcijfers schetsen toch een duidelijk ander beeld.

Hoewel de omzet afgelopen jaar met liefst 36% steeg tot €1,5 miljard viel de ebitdamarge vies tegen. Daarnaast is de schuldpositie te hoog en de vrije kasstroom zwak. Dit is een giftige combinatie.

Het aandeel noteert momenteel tegen 20 keer de verwachte winst. Of analist Martin Crum iets in deze belegging ziet, leest u in het onderstaande artikel.

Reality check voor beleggers in Corbion IEX Premium https://t.co/jF74QoA7yz via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 3, 2023

De top 3 stijgers en dalers

Just Eat Takeaway (+4,1%) troeft Adyen (+4,0%) op het slot net af. Daarentegen Azerion (-4,3%) zoals vertrouwd omlaag.

Rentes

De rentes gaan vandaag omlaag maar per saldo zijn er deze week zo'n 15 basispunten bijgekomen. Momenteel ontvangt u een jaarlijkse vergoeding van 3,03% op Nederlands tienjaars staatspapier.

Nederland: -3 basispunten (3,03%)

Duitsland: -5 basispunten (2,70%)

Italië: -10 basispunten (4,54%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (3,89%)

Verenigde Staten: -8 basispunten (3,99%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,9%

AEX deze maand: +2,1%

AEX dit jaar: +10,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +10,8%

Alles groen

Vorige handelsweek eindigde de AEX (+1,9%) alle dagen in het rood, maar deze week is het sentiment volledig gedraaid. Vrijwel alle beurzen vinden de weg omhoog. Met name de Chinese beurzen vinden de weg omhoog en dat was vorig jaar wel anders.

AEX

Het sentiment op de financiële markten is goed en dan komen de cyclische aandelen bovendrijven. ArcelorMittal (+9,2%) en Randstad (+6,8%) zijn daarvan het voorbeeld. Defensieve havens als KPN (-0,1%) en Unilever (-1,3%) blijven daarentegen juist achter. UMG (-1,7%) gaat nat op zijn jaarcijfers, al moeten we deze min van 2% ook weer niet overdrijven.

AMX

Just Eat Takeaway (+7,3%) is de grote winnaar binnen de AMX. In de podcast van deze week leggen Arend Jan en ondergetekende uit waarom we het aandeel in portefeuille hebben genomen. PostNL (-2,9%) stelde in het vierde kwartaal zwaar teleur. Tevens ging het mes in het dividend. Alleen Corbion (-8,9%) maakt het nog bonter.

ASCX

TomTom (+9,1%) zit in de herstelmodus, maar u moet er niet vreemd van op kijken wanneer als deze winst er in de toekomst weer uit loopt. De navigatiespecialist heeft de afgelopen decennia immers geen enkele euro aan waarde gecreëerd voor de aandeelhouders. De uitslagen bij de verliezers zijn daarentegen relatief beperkt. Azerion zakt 2,3% maar dan hebben we het wel gehad.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft ArendJan de vooruitblik.