Jarige AEX lijkt hoger te openen en alle usual suspect zijn op feestje

De AEX indicatie is +0,6% op een rustige vrijdagmorgen na een keurig Wall Street.

Thema op de beurzen is nog gewoon rente en inflatie,.

Europese futures openen een paar tienden hoger.

De Amerikaanse staan 0,3% lager

In Azië liggen China (op weer een hoge inkoopmanagersindex) en Japan erg goed met ruimmm 1%. De Hang Seng Tech Index staat zelfs +2,7%. Korea en Taiwan doen bijna niks

Alibaba +1,2%

Baidu +5,8%

Tencent +2,0%

TSMC -0,6%

Samsung -0,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,8% op 19,6

De (horen)dollar draait weer de andere kant uit, +0,2% op 1,0617 nu

Goud en olie staan +0,2% en oh jee, crypto...

Dit is bitcoin dat weer eens gestrekt in eigen grafiek gaat, ik zie niet meteen waarom:

De rentes komen even bij van de hoogste toppen in een generatie.



The Beatles, het staat er echt. Tekenend voor het defensieve UMG, waar ik letterlijk nog nooit iemand over heb horen spreken op de beurs. Mooie cijfers, maar het aandeel is duur tegen 26 keer de verwachte winst, Ondanks die 27,5% dividendverhoging is de return maar 2,5%, Vandaar dat het niet veel doet?

Barclays en Credit Suisse verlagen het koersdoel al iets, wellicht vanwege die afvlakkende lagere groei.



Corbion voldoet met haar cijfers aan de winst- en omzetverwachting. De marge is, zoals bij vrijwel alle bedrijven, wel iets lager dan de vorige keer. Het dividend blijft gelijk, want het bedrijf investeert en bouwt schulden af. Corbion handhaaft de outlook.



CTP is ook door met cijfers en boekt veel meer EPRA-, maar veel minder nettowinst - want winst is boekhouden. Dividend gaat wel 27% omhoog. Hyndratec was er gisteravond ook mt cijfers. Typisch zo'n fraai Nederlands industrieel bedrijf, jammer dat het zo klein is voor beursbegrippen (€100 miljoen waard).



Eerste vrijdag van de maand, maar er is geen Amerikaans Payroll Report. Dat is pas volgende week. Eer zijn wel inkoopmanagersindices (PMI's) dienstensector over februari. Kijk China, India en Rusland eens.



Oh ja, morgen wordt de AEX veertig en doet dat naar mijn mening tegen niet eens zo'n rare waardering.



Onze rente is wel boven het dividendrendement uitgestegen. Ik denk zelf dat de tijden dat de AEX 4% of meer deed voorlopig voorbij zijn met de al die tech aan boord en Shell dat natuurlijk drastisch heeft verlaagd. Bovendien wordt aandeleninkoop steeds populairder. Dat is flexibeler.



Over die rente gesproken, bijna dagelijks spreek ik mijn verbazing uit over hoe goed de AEX blijft liggen, ondanks de rente rally. Zie maar wat de index het laatste jaar deed bij vorige toppen en rallies in de rente deed.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Broadcom deed +0,4% nabeurs op cijfers en HPE +1,5%.

De AFM meldt deze shorts:



Alfen dus:



De agenda:

07:00 Corbion - Cijfers vierde kwartaal

00:00 CTP - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)



01:30 Inkoopmanagersindex diensten def. - Februari (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Februari (Chi)

08:00 Handelsbalans - Januari (Dld)

08:00 Inflatie - Februari (Tur)

08:45 Industriële productie - Januari (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Februari (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Februari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Januari (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Februari (VS)

En dan nog even dit

Keurig Wall Street gisteren, maar het blijft mij verbazen hoe media bewegingen altijd maar weer aan centrale banken toeschrijven.

Wall Street’s main indexes posted gains after Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic talked about his favored path of interest rate hikes for the central bank https://t.co/hFq3ITf4MM pic.twitter.com/v207brWdiM — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2023

Ook Polestar maakt verlies.

WATCH: Swedish automaker Polestar says it won't engage in price cuts on EV cars as it maintained its 2023 production outlook https://t.co/yEBL1Rv4FP pic.twitter.com/k2ZFBgyf4K — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2023

Nog zo'n slagveld China-westen:

TikTok is facing renewed scrutiny worldwide over its proximity to the Chinese government and protection of user data. The company said it is developing new parental controls to prevent teens from viewing inappropriate content https://t.co/A8fJbnZPhM pic.twitter.com/mSeBEtZNYI — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2023

Apple is net de enige.

EXCLUSIVE: Apple iPhone maker Foxconn plans $700 million plant in India, in shift away from China https://t.co/DLMQHp8Esh — Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2023

Zeg het maar, dit is de Bloomberg take en bepaalt u zelf uw risico op uw Chinese aandelen.

NEW: Xi Jinping’s new money men are ratcheting up anxiety from Wall Street to Japan, with concerns China will lean further toward state intervention and international isolation.



But there’s another side to the story. Read The Big Take ?? https://t.co/AYq1GKWoQT — Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2023

Dat is snel. Letterlijk een fabriek uit de grond stampen.

Tesla’s planned factory in Mexico's northern border state of Nuevo Leon will be built on a site spanning several thousand acres, almost twice the size of its factory site in Texas, with construction slated to start in three months, a Mexican official said https://t.co/ZACyw1hkPg — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2023

Geen recessie, maar ook geen groei: kan ook nog een scenario voor dit jaar zijn.

WATCH: Big box retailers Macy's and Best Buy said discretionary spending would be under pressure across all income tiers this year due to the weak U.S. economic outlook https://t.co/k0JSbwkeYB pic.twitter.com/aM7ysgBhNv — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2023

:-)

A virtual event featuring Fed Reserve Governor Christopher Waller was scrapped after a participant displayed pornographic content https://t.co/9G8EhNVPPz — Bloomberg Markets (@markets) March 2, 2023

Veel plezier en succes vandaag.