Slotcall 2 maart 2023: AEX eindigt 0,8% in de plus

Dat was even schrikken, het bericht dat de inflatie in de eurozone zich toch niet zo makkelijk laat temmen als gehoopt. De AEX leek dan ook wederom af te stevenen op een rode beursdag. Maar later in de middag herpakte de index zich weer, om uiteindelijk 0,77% hoger te sluiten. De Midkap blijft achter en perst er een mager plusje van 0,1% uit.

Gisteren hield een tegenvallend Duits inflatiecijfer de AEX-index nog van de winst af. Toen vanochtend het Nederlandse cijfer binnen druppelde, zorgde dat opnieuw voor druk op de koersen. Maar uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als deze werd opgediend.

Techsector ligt er verdeeld bij

Bankaandelen deden een flinke stap terug, met een verlies van 0,6% voor ING en 1,5% voor ABN Amro.

De techsector eindigde verdeeld. ASMI, dat gisteren nog 6% koerswinst mocht bijschreven na cijfers, sloot licht in de min. Besi verloor maar liefst 2,2%, maar indexzwaargewicht ASML wist de voeten droog te houden en sloot 0,5% hoger. Adyen ging 1,7% hoger de dag uit.



Just Eat Takeaway is weer gedeeltelijk opgekrabbeld na het verlies van gisteren. De definitieve jaarcijfers werden door beleggers gisteren niet goed ontvangen. Maar vandaag staat er een plus van 2,3% op de borden, na enkele koersdoelverhogingen van banken.

Unibail-Rodamco-Westfield

Nog een week en dan wordt Unibail-Rodamco-Westfield met zachte hand uit de AEX-index verwijderd, want aan de dubbele notering komt een eind. Op Koningsdag wordt het aandeel voor het laatst verhandeld op Beursplein 5. Daarna kunt er alleen nog in handelen op de beurs van Parijs.

Het aandeel ging gisteren flink onderuit (-3,6%) en verloor vandaag nog eens 1,1%.

Mixed bag bij AB InBev

Vandaag was AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, aan beurt om de boeken te openen. De winstgevendheid was iets beter dan verwacht, maar de biervolumes vielen tegen. Een mixed bag, is dan ook het oordeel van de IEX Beleggersdesk.



Beleggers zetten het aandeel niettemin 0,5% hoger.

Shell koerst af op hoogste slotstand sinds eind 2018

Onder invloed van de oplopende olieprijs zet Shell de opmars voort.

#Shell ligt op pole om hoogste slotstand sinds eind 2018 neer te zetten https://t.co/xzMGKimGXe pic.twitter.com/fcXI0hGzWO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 2, 2023

Inflatie blijft een hoofdpijndossier

De hoge inflatie blijft een hoofdpijndossier voor de ECB. Er is een voorzichtige daling ingezet, maar echt overtuigend is het nog niet.

De inflatie in de eurozone kwam in februari uit op 8,5% op jaarbasis, slechts fractioneel lager dan het cijfer over januari (8,6%). Economen hadden gerekend op een inflatie van 8,2%. Vooral de prijzen van voedingsmiddelen zijn met surrealistische percentages gestegen: 15% op jaarbasis.

Maar ook de kerninflatie, waarbij de vaak nogal volatiele kosten voor energie en voeding buiten beschouwing wordt gelaten, liep op. Dit cijfer kwam uit op 5,6%, tegen 5,3% in januari en 5,2% in december.

Een koude douche voor wie had gehoopt dat de ECB in navolging van de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen binnenkort zal afbouwen. Op 16 maart weten we meer.

... ook in Nederland

Zoemen we in op Nederland, dan is het beeld ook weinig verheffend, maar dat heeft u vast al wel gemerkt in de supermarkt. De inflatie leek eindelijk een daling in te zetten, door de lagere prijzen van gas, elektriciteit en benzine. Maar nu is het cijfer weer opgevlamd, zo blijkt uit een snelle meting van het CBS. In februari waren de consumentenprijzen 8% hoger dan een jaar geleden. In januari bedroeg de inflatie nog 7,6%. De definitieve cijfers volgen op 14 maart.

De pijn zit vooral bij de boodschappen. Voedingsmiddelen werden 15,1% duurder dan een jaar geleden. Fabrikanten en supermarkten berekenen de hogere prijzen voor grondstoffen en energie door aan de consument en dat gaat altijd met vertraging.

Nederlandse beleggers zijn somberder geworden

Nog meer somber nieuws. De optimistische stemming onder particuliere beleggers die we aan het begin van het jaar zagen, raakt bekoeld, zo blijkt uit de peiling door IEX van het Nationaal Beleggerssentiment voor maart, waaraan meer dan 1000 beleggers deelnamen.

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gedaald van 53,5 punten vorige maand naar 51,2 nu.

Over deze beursmaand zijn de meningen enorm verdeeld. Een derde denkt dat de AEX gaat stijgen, een even groot percentage is neutraal en nog eens een derde denkt dat de AEX-index deze maand gaat dalen. Het kan dus letterlijk vriezen of dooien, terwijl meestal de optimisten in de meerderheid zijn.

Ze tippen deze maand ASML, ING, Shell en Besi

ASML en ING zijn deze beursmaand opnieuw favoriet, ditmaal aangevuld met Shell en Besi. Voor Philips, Adyen, Unibail-Rodamco-Westfield en Heineken zien de beleggers het somber in. Maar ja, Unibail is volgende maand weer uit de AEX verdwenen.

... en letten meer op dividend

Uit de peiling blijkt ook dat veel beleggers sinds de uitbraak van oorlog in Oekraïne, nu een jaar geleden, vaker letten op het dividend. Voor bijna een derde is de hoogte van de winstuitkering belangrijker geworden in de aandelenselectie.

60% is niet van strategie veranderd. En 10% let er juist minder op. Wij zijn benieuwd waarom.

China doet tegenzet in War on Chips

Aan de chipoorlog tussen China en het Westen (met name de VS) kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Volgens persbureau Bloomberg is Peking van plan om $1,9 miljard te investeren in Yangtze Memory Technologies, de grootste fabrikant van geheugenchips van China.

Chinese chipbedrijven worden flink geraakt door Amerikaanse sancties, waar ook ons ASML alles van weet. De kapitaalinjectie moet deze bedrijven een steun in de rug geven.

Heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

De laatste beursdag van de week is weer in zicht, dus dat betekent dat er morgen weer een verse IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen.

Heeft u een interessante vraag voor beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts, laat dan een berichtje achter in de comments, onderaan dit artikel. Wellicht komt uw vraag aan bod.

Wall Street ligt er verdeeld bij

Wall Street ligt er verdeeld bij. De Dow Jones-index noteert in het groen, maar de Nasdaq krijgt er flink van langs. De oplopende Amerikaanse tienjaarsrente en de teleurstelling over de beleggersdag van Tesla spelen hierbij mogelijk een rol.

Tesla stelt teleur

Beleggers hadden zich er veel van voorgesteld, die Investors Day van Tesla. Er werd ook veel verteld: hoe het bedrijf efficiënter zou kunnen opereren en wat het belang en de kansen zijn van duurzame energie. De toehoorders kregen trotse verhalen te horen over de stijgende lijn die is ingezet:

'Het duurde 12 jaar om de eerste miljoen auto's te maken, 18 maanden om tot twee miljoen auto's te komen, 11 maanden om tot drie miljoen auto's te komen en 7 maanden om tot vier miljoen auto's te komen'.

Maar het aandeel Tesla (-7%) werd vooral afgerekend op wat er níet is gezegd. Of getoond. Tesla is bezig met een nieuw type auto. De toehoorders hadden gehoopt dat Elon Musk een tipje van de sluier zou oplichten, maar dat gebeurde niet.

In tegenstelling tot Tesla maakten Best Buy en Macy's, die voor opening van Wall Street hun cijfers presenteerden, de verwachtingen wél waar. Beide bedrijven overtroffen de analistenverwachtingen. Best Buy moet desondanks 1,5% inleveren, maar Macy's staat een comfortabele 10,4% in de plus.

... net als Buffett-aandeel Snowflake

Snowflake was gisteren na sluiting van de beurzen in New York aan de beurt. Hoewel de omzet afgelopen kwartaal fors toenam, dook het softwarebedrijf dieper in de rode cijfers. Dat wordt afgestraft met een koersdaling van maar liefst 13,7%.

Dit zal ook een teleurstelling zijn voor Warren Buffett, dat met beleggingsvehikel Berkshire Hathaway een belang van 1,9% in Snowflake heeft. Best opmerkelijk gezien het feit dat Warren Buffett eigenlijk nooit veel op heeft gehad met de technologiesector. Hoe dit bedrijf ervoor staat, kunt u lezen in deze analyse op onze site.

Silvergate implodeert

De grootste klappen vallen vandaag bij Silvergate Capital, dat bijna 50% beurswaarde ziet verdampen. De bank van de cryptowereld liet vandaag weten de publicatie van zijn jaarverslag uit te stellen. Voor het voortbestaan wordt gevreesd.

Erg verrassend is het niet, want het gaat al langer niet goed. Zo werd het bedrijf in januari nog geplaagd door een bankrun.

Met recht iets met -gate? Cryptobank #Silvergate waarschuwt voor haar voortbestaan pic.twitter.com/8W4je5r8Em — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 2, 2023

Rentes klimmen verder omhoog

De lange rentes blijven om hoog kruipen. De 10-jaars Treasury zetelt comfortabel boven de 4%. En de Nederlandse tienjaarsrente, die dinsdag voor het eerst in ruim elf jaar boven de 3% uit piepte, is nog wat verder opgelopen. Niet fijn voor minister Kaag van Financiën, want lenen is nu wel een heel stuk duurder geworden dan een paar jaar geleden. Maar voor de 60/40-portefeuille is het niet slecht.

(bron: Reuters)



De brede markt

De AEX (+0,8%) doet het relatief goed, vergeleken met de Duitse DAX (+0,1%) en de Franse CAC 40 (+0,7%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is wat gedaald naar 20,33punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,4%), Dow 30 (+0,2%) en de Nasdaq (-0,6%).

De euro daalt 0,8% en noteert nu 1,06 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) daalt licht.

De olieprijs zit in de lift: WTI met 0,1% en Brent met 0,3%.

Bitcoin verliest 1,3% en noteert $23.247

Verder op het Damrak

De meer defensievere voeding- en drankaandelen waren vandaag in trek (zo ook Unilever dat 1,3% koerswinst mocht bijtekenen).







Ebusco mag aan Zweden 23 bussen leveren, maar werd hiervoor niet beloond door beleggers: de koers daalde met 0,7%.



mag aan Zweden 23 bussen leveren, maar werd hiervoor niet beloond door beleggers: de koers daalde met 0,7%. Prosus daalt mee met de techsector (-0,6%). Verder werd bekend dat het bedrijf alle opties bekijkt voor OLX Autos, waaronder verkoop.



daalt mee met de techsector (-0,6%). Verder werd bekend dat het bedrijf alle opties bekijkt voor OLX Autos, waaronder verkoop. Heineken (+2,3%) lift mee met het succes van AB InBev.

(+2,3%) lift mee met het succes van AB InBev. Azerion verliest 3,5%. Het bedrijf presenteerde cijfers en kreeg een forse koersdoelverlaging van Credit Suisse om de oren.

verliest 3,5%. Het bedrijf presenteerde cijfers en kreeg een forse koersdoelverlaging van Credit Suisse om de oren. Ook Kendrion (-11%) wist de cijfers niet te verzilveren met een mooie koerswinst.

(-11%) wist de cijfers niet te verzilveren met een mooie koerswinst. UMG is zojuist doorgekomen met cijfers. De omzet is opnieuw gestegen, maar de groei is wel vertraagd. Vooruitlopend hierop daalde de koers met 0,4%.

is zojuist doorgekomen met cijfers. De omzet is opnieuw gestegen, maar de groei is wel vertraagd. Vooruitlopend hierop daalde de koers met 0,4%. Corbion wint 1,51% vooruitlopend op de cijferpublicatie morgen.

wint 1,51% vooruitlopend op de cijferpublicatie morgen. CTP cijfert morgen ook en gaat met een plusje van 0,3% de dag uit.



cijfert morgen ook en gaat met een plusje van 0,3% de dag uit. Euronext steeg gisteren nog flink na het afketsen van de overname van Allfunds en levert nu iets (0,2%) in.

Adviezen

Een fijne dag voor Just Eat Takeaway, dat werd getrakteerd op de nodige koersdoelverhogingen:

Just Eat Takeaway: naar € 42,50 van € 39,00 en kopen - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar € 23,35 van € 22,00 en kopen - UBS

Just Eat Takeaway: naar € 27,60 van € 19,00 en houden - Sanford C. Bernstein & Co

Heineken: naar € 115,00 van € 100,00 en houden - Barclays

Azerion: naar € 3,90 van € 6,50 en houden - Credit Suisse

Agenda vrijdag 3 maart 2023

Het cijferseizoen begint nu echt op zijn eind te lopen. Morgen openen Corbion en CTP nog hun boeken. Bij onze oosterburen zijn Lufthansa en Zalando aan de beurt.



Verder staan de definitieve inkoopmanagersindexen voor de diensten op de rol. Gisteren werden de indexen voor de industrie bekend gemaakt, en die duidden op grote verschillen. In de eurozone, de VS en Japan was nog sprake van krimp, al krabbelden de indexen van de VS en Japan wel iets op. Maar China trok een lange neus: hier was voor het eerst in zeven maanden weer sprake van groei, nu Peking een einde heeft gemaakt aan het strenge anti-coronabeleid. Zullen de indexen voor de diensten dit beeld bevestigen?

In de VS worden overigens twee cijfers bekend gemaakt: van S&P Global en het Institute for Supply Management (ISM). Die indexen kunnen van elkaar verschillen. Zo duidde het dienstencijfer van ISM vorige maand op groei en die van S&P Global nog steeds op krimp (zij het minder hard dan in december).

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: