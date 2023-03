Slotcall: taaie AEX, bizar JET, wispelturig ASMI en euro en rentes gáán

Saved by the bell. Helaas geven de aandelenbeurzen vandaag de winst van vanochtend weer weg. De beweger van de dag is eigenlijk de euro versus de dollar.

Op het Damrak valt ons vandaag echter iets anders op. Weet u nog de dag van de trading update hartje winter met die +15%, die als sneeuw voor de zon verdween? Just Eat Takeaway doet vandaag een reversed 18 januari. U ziet wat er uiteindelijk resteert op het bord op het slot en dat valt dan toch weer tegen.

In deze slotcall kijken we eerst naar Just Eat Takeaway en ASMI met hun cijfers (en koersdipjes), de cruciale macrodata van vandaag, de euro en rentes die weer heftig bewegen en we lopen de fondsen op het Damrak bij langs.



Just Eat Takeaway

De koerscapriolen duiden er zeker niet op, maar Just Eat Takeaway komt fundamenteel wel steeds sterker te staan. Gedwongen ook door de markt, die onder druk van de oplopende rente, groeifondsen niet meer onbeperkt de ruimte geeft. Moeten zulke aandelen wel business hebben en dat heeft Just Eat Takeaway.

Of die zo klaterend is als de markt op €100 en meer hoopte, is een ander verhaal. Onze analist Martin Crum kon die -10% vanochtend niet helemaal volgen. Citaat uit zijn analyse:

Het concern is hard op weg naar structurele winstgevendheid en ziet de GTV over de komende vijf jaar met meer dan €30 miljard groeien bij een aangepaste Ebitda-marge van meer dan 5%. Ter vergelijking, het afgelopen jaar bedroeg de GTV nog €28,2 miljard en de aangepaste Ebitda-marge slechts marginaal positief.



Dat impliceert dat Just Eat Takeaway op de wat langere termijn denkt te kunnen doorgroeien naar een GTV van zo'n €60 miljard en, op basis van de gestelde Ebitda-marge van meer dan 5%, naar een Ebitda van meer dan €3 miljard. Voor het idee: de huidige market cap van de maaltijdbezorger bedraagt slechts goed €4 miljard.

Nu geldt vijf jaar als relatief ver weg en de route naar die targets zal ongetwijfeld hobbelig verlopen, maar wij achten die doelstellingen weliswaar als ambitieus, maar wel degelijk haalbaar. En dat plaatst de huidige waardering van de maaltijdbezorger toch in een ander perspectief.

Tja, die koers... De capriolen vandaag maken duidelijk dat er nog genoeg speculatief geld rond gaat op de beurs, dan maar.

Sterke verbetering van de resultaten smaakt naar meer IEX Premium https://t.co/vWF7JU9UqX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 1, 2023



ASMI

Wanneer stelde ASMI voor het laatst teleur met cijfers? Dat is zeker een cyclus geleden, maar gisteravond bevatte de rapportage toch een paar voetzoekers, na de eerdere juichende trading update. U moet u vandaag vasthouden aan de lange termijn verwachtingen, want dit jaar valt misschien tegen. Analist Paul Weeteling:

Dan door naar de venijnige tegenvallers. Ten eerste verhoogt ASMI het dividend niet, het blijft €2,50. Zonder de waardedaling van het belang in ASMPT was de nettowinst afgelopen jaar met ruim 20% gestegen, maar evengoed komt er geen dividendverhoging.



ASMI wil dit jaar de kapitale investeringen gaan verhogen naar €150-200 miljoen tegenover €103 miljoen vorig jaar. Allicht dat het daarom geen gas geeft met het dividend.



Een andere tegenvaller is dat ASMI aangeeft in de tweede jaarhelft minder omzet te verwachten dan over de eerste zes maanden. Voor het lopende kwartaal schotelt ASMI beleggers een omzetoutlook van €660-700 miljoen voor en in het tweede kwartaal moet daar nog een klein schepje bovenop.

Vervolgens zou de omzet dus beperkt terugvallen in de tweede jaarhelft. Dit bedrijf heeft er echter een handje van om de eigen outlook fors te overtreffen.

ASMI maakt zich op voor nieuwe groeispurt IEX Premium https://t.co/JrjWiGz5oy via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 1, 2023



Duitse inflatie, inkoopmanagers, dollar en rente

Behalve bedrijfscijfers verhapstukten we vandaag veel macrodata. De Duitse inflatie over februari viel tegen, maar blijkbaar viel dit de markt toch nog mee. Zie die maand-op-maand scores: aandelen hadden ook echt lager gekund...? Alles went wellicht.



Op het moment dat deze cijfers uitkwamen, was precies de top in de enorme euro rally. Die stijgt vandaag maximaal 1,3 cent ten opzichte van de dollar, waarschijnlijk in anticipatie op een grausam Duits cijfers, waardoor de ECB nog weer havikser moet worden. Enfin, u kent die riedel. Inflatiebestrijding voor alles.



De Duitse tienjaarsrente, de Bund is de benchmark van de euro, reageert niet echt op dat cijfer, maar beweegt de hele dag wild en kijkt niet op een basispuntje. Dat deze hoeksteen van de beurs zo tekeer gaat, geeft haarfijn aan hoe nerveus de markten zijn over inflatie en daarmee de rentes.



Daarmee zijn we er nog niet, want de inkoopmanagersindices van vandaag maken veel duidelijk over de economie. Azië lijkt onder leiding van China - en zie ook Taiwan - te herstellen. De Europese industrie worstelt vooral met dure energie, inflatie en rente en dat geldt ook voor de VS. Het wil nog niet vlotten.



Zie het persbericht maar van onze Nevi PMI. We zoeven zeker niet zomaar van een recessie in nieuwe bloeitijd in.



In Hong Kong vloog vannacht in ieder geval de Hang Seng Tech Index (paars) en in New York komt de China Golden Dragon Index (oranje) daar achteraan. Per saldo oogt het toch allemaal wat zijwaarts in hele brede bandbreedte?



Alles bij alles opgeteld: houdt de AEX eigenlijk niet aardig stand gezien de rentes en slechte macrodata?



Tot slot, voor de liefhebbers is er vanavond live vanaf 21:00 uur onze tijd op het YouTube kanaal van Tesla de investeerdersdag. Bloomberg blikt vooruit:

Tesla CEO Elon Musk is set to unveil his latest and much-hyped “master plan” for the electric-vehicle maker at the company’s investor day on Wednesday.



Craig Trudell previews the event on Bloomberg Television https://t.co/CmSLp1aJEZ pic.twitter.com/LYEx0LEIhH — Bloomberg TV (@BloombergTV) March 1, 2023



Marktbreed is dit niet het meest verheffende bord dat u ooit hebt gezien. Goud lijkt op de dollar te stijgen en bitcoin ook? Verrassend misschien die dikke plus met niet al te veel risicobereidheid vandaag.



Dan de rentes nog, weer nieuwe topjes dus. Merk ook op dat de Italiaanse rente hoger noteert dan de Griekse. Zeg maar niets meer, zou wijlen André Hazes zeggen. Enfin, we gaan de komende tijd de roemruchte Duits-Italiaanse rente-spread maar weer in de gaten houden.



Beursplein 5

Niet helemaal Damrak, hoewel HAL er ook in voorkomt. Analist Niels Koerts is een groot liefhebber van (Belgische) beursgenoteerde beleggingsfondsen. Behoort Ackermans & Van Haaren daar ook bij? Uit het artikel:

Hoewel de koers dit jaar bepaald niet uit de startblokken is geschoten, kan de investeringsmaatschappij een uitstekend langetermijntrackrecord overleggen. Daarnaast biedt het bedrijf toegevoegde waarde voor beleggers, omdat circa 60% van de beleggingsportefeuille niet beursgenoteerd is.



Ackermans & van Haaren belegt dus voor het merendeel in bedrijven waar particuliere beleggers geen toegang toe hebben. De spreiding van de beleggingsportefeuille is niet indrukwekkend; anders gezegd heeft de holding een belangrijke focus in zijn activiteiten aangebracht.

Kantelpunt Ackermans van Haaren nadert IEX Premium https://t.co/aDJDrHaKir via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 1, 2023



Martin Crum kijkt ook nog even naar naar het mislukte overnamebod van het Franse Euronext, dat de Nederlandse beurs beheert, op het Spaanse Allfunds, dat in Amsterdam staat genoteerd. Citaat uit de analyse:

Dat de gesprekken zo snel alweer gestaakt zijn past ergens wel in dit dossier. Rommelig, gehaast en (veel) te vroeg. De markt reageerde wat ons betreft dan ook terecht negatief op het nieuws.

Allfunds bleek niet gecharmeerd van de belangstelling IEX Premium https://t.co/xQPTx34Qro via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 1, 2023



Over naar de bankenadviezen en er is alleen verlaging voor JDE Peet's. Klik op het plaatje voor de details.

Verder nog iets? Zeker. Bij zo'n sterke dollar beweging had u wellicht verwacht dat Ahold Delhaize, Heineken, RELX, Unilever en Wolters Kluwer allemaal stijf onderaan zouden staan. Misschien is deze tweet van ondergetekende wel exemplarisch voor de chaotische beurs deze dagen. Alles beweegt maar wat?

Wat wel eenduidig is, is dat uitgerekend cyclisch relatief goed ligt en alle vastgoedfondsen slecht tot zeer slecht. De financiële waarden zijn vandaag kleurloze middenmoters.

Wat wil Mr. Market ons toch vertellen? #AEX, rente én euro stijgen en stijgers vd dag zijn meest cyclische én defensieve fondsen uit de index pic.twitter.com/k9LocQQaIw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 1, 2023



Wie vallen er verder op vandaag?

Prosus gaat mee op Tencent (+7,3%) op een euforisch Hong Kong vannacht, waar de Chinese inkoopmanagersindices op een volop herstellende Chinese economie duiden

Daar stijgt ArcelorMittal wellicht ook op en misschien Aperam en AMG ook, maar wanneer vindt u deze fondsen niet bij of de stijgers, of de dalers?

Zelden zien we ASMI, ASML en Besi zo uiteenlopen

DSM is als cyclical misschien wel verrassend met die moeizame Europese inkoopmanagersindices

Hoewel, er zijn meer cyclicals die goed liggen: Randstad, Besi, Signify, Aalberts en TKH

De overname van kralenrijger IMCD maakt weinig los, om een understatement te gebruiken

PostNL maakt enige schade goed van maandag

Zet Basic-Fit nu wel door? Pak de grafiek er maar bij

Doe doet maar niet bij Fugro en SBM Offshore, die liggen niet goed

Pakt Vivoryon de dikke rally sinds herfst vorig jaar weer op? Misschien moet u vooral technisch kijken én uitkijken

Brunel ketst er toch weer een hoger topje uit

Ebusco komt niet uit die neergaande trend en staat niet ver van de bodems af

En weer naar beneden, Azerion doet zeer aan de ogen dit jaar...

De agenda nog voor morgen, met voorbeurs onder meer een eerste schatting van onze inflatie (HICP) over februari:

00:00 Universal Music Group - Jaarcijfers

17:30 Hydratec Industries - Jaarcijfers

07:00 Merck KGaA - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Best Buy - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers eerste kwartaal (VS)