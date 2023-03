Weer! Wat een draai van Just Eat Takeaway?!

Op 18 januari ging Just Eat Takeaway intradag +15% op de trading update, om na de conference call nog +4,6% over te houden. En daarna langzaam weg te zakken.

Vandaag ging het fonds -10% op cijfers om nu... +1% te noteren. Weer de conference call? Dat moeten we nog even uitzoeken.

Niets te zien op Bloomberg en Reuters, maar is er wellicht toch een Gross Transaction Value (GTV)-outlook misschien? Die zat niet bij de cijfers en daar klaagden vanochtend alle banken over. Kijk maar, om 10:01 uur berichtte Reuters:

TKWY's FY results "as expected" according to RBC Markets, Credit Suisse (CS), and J.P.Morgan

All three brokerages, however, flag the lack of guidance on the GTV for 2023