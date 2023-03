Wat een nieuws en koersen, maart stormt met gevel en al vloer op voorbeurs

De AEX indicatie is +0,4% na een wat laf Wall Street en er gebeurt nu héél véél en er is héél véél te doen.

In Hongkong vliegen de koersen - Hang Seng +3,9% en Hang Seng Tech Index zelfs +6,4% - op ruim meevallende Chinese inkoopmanagersindices, terwijl onze juist tegenvalt. Er zijn cijfers van ASMI en Just Eat Takeaway en het cijfer van de dag is Duitse inflatie. De dollar verzwakt en de rentes speren alweer omhoog.

Europese en Amerikaanse openen en staan net een paar tienden in de plus

In Azië kleuren de meest indices bescheiden groen, maar in Hong Kong surfen ze dus aan de kroonluchters boven de handelsvloer

Alibaba +5,2%

Baidu +7,6%

Tencent +7,0%

TSMC +2,2%

Samsung 0,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,2% op 20,7

De dollar zakt 0,3% naar 1,061

Goud stijgt 0,5%, olie stijgt 0,8% en crypto heeft 2% à 3% de geest

Hoe lang houden aandelen nog stand met dit geweld...? De rentes knallen weer en dat al op dit uur.



Er zijn jaarcijfers van twee populaire fondsen op deze site. Gisteravond was er al ASMI, dat eerder dit jaar al een fraaie trading update had gegeven. Die wordt bevestigd, maar ASMI is er erg voorzichtig over H2 dit jaar. Het is wel zo dat de chipper de laatste jaren met die trading updates laat zien eerder steeds te voorzichtig te zijn.

Het dividend blijft gehandhaafd op €2,50 en dat zijn we niet gewend dit rondje. ASMI gaat investeren, oordeelt onze analist Paul Weeteling.



Hier is die outlook:

De IEX Beleggersdesk is meteen aan het rekenen geslagen. De bevindingen, met koersdoel en advies vindt u hier.



Just Eat Takeaway rolt vanochtend door met jaarcijfers en meldt een hogere ebitda dan bij de trading update vorige maand. Wat weegt zwaarder? Dit, of dat de orders en het aantal klanten met 9% afnam en de bruto transactiewaarde per order met 10% steeg, zeg maar de inflatie? Of de miljardenvoorzieningen?



Was die €225 miljoen ebitda-verwachtingen al gecommuniceerd? De outlook kent ook kanttekeningen:



Let u vooral met die inflatie, rente, dollar en economie op de Duitse voorlopige inflatiecijfers over februari vandaag. Dit is zonder meer het cijfer van de dag voor de beurzen (en de ECB).



Morgen de rest, maar vandaag is natuurlijk ook inkoopmanagersindicesdag, de productiesector over februari. China verrast positief en wij negatief. Zo meer. Let uiteraard ook hier op Duitsland en vanmiddag de Amerikaanse ISM Manufacturing Index.



Onze Nevi PMI en vooral de zo belangrijke nieuwe orders zijn het probleem. En dure energie.



Zucht, uit het persbericht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:



Gelukkig is er dan ook ook nog een mooie neergaande trend bij PostNL:



De agenda:

07:00 Just Eat Takeaway - Jaarcijfers



13:00 Lowe's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers vierde kwartaal (VS)



01:30 Inkoopmanagersindex industrie def. - Februari (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Februari (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - Februari vlpg (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Februari (VS)

16:00 Vacatures - December (VS)

16:00 Bouwuitgaven - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Dalingen met een nul voor de komma:

WATCH: U.S. stocks were subdued on the final trading day of February, and each of the three major indexes ended with monthly declines https://t.co/Pg1DTps6Br pic.twitter.com/twgYBU745e — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023

Alles was stom afgelopen maand:

From stocks to fixed income and commodities, just about everything fell in February, reversing January’s spirited market rallies https://t.co/LOs7kOwxoU — Bloomberg Markets (@markets) February 28, 2023

De VS en China gaan er voor, hup ASML!

The Commerce Department released its plans to begin accepting applications for a $39-billion chips manufacturing subsidy program, which will require semiconductor companies to share excess profits with the U.S. government https://t.co/NjUHvdU2ny pic.twitter.com/rud94qobze — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023

Eat this, ASMI?

HP is sticking by its fiscal year outlook of about $3.25 billion in free cash flow, a sign it expects a PC rebound later in the year https://t.co/MXjgZUN0BH — Bloomberg Markets (@markets) February 28, 2023

Rivian, die hadden we ook nog.

Rivian forecast building as many as 50,000 electric vehicles this year, below Wall Street’s expectations, while revenue fell short of estimates https://t.co/WeRumyOZ3W — Bloomberg Markets (@markets) February 28, 2023

China is los na Covid-19?

China's manufacturing activity expanded at the fastest pace in more than a decade in February, an official index showed, smashing expectations as production zoomed after the lifting of COVID restrictions late last year. More here: https://t.co/C11gASlyGk — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023

Oordeel zelf of dat ook voor beleggen geldt:

U.S. businesses operating in China are increasingly pessimistic about their prospects in the world's second-largest economy, according to a survey by the American Chamber of Commerce in China. More here: https://t.co/ybUgMkPZzD — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023

Da's handig:

WATCH: Chinese smartphone maker Realme unveiled the GT3 smartphone which it says can be fully charged in just over nine minutes #MWC23 pic.twitter.com/JwDm2Hj1jV — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023

We horen het al jaren, maar waar blijft het dan?

G20 nations could be edging towards tougher regulation of cryptocurrencies. The idea won support from the U.S. and the International Monetary Fund at a summit in India. Here's a round of the week's big stories in the world of virtual money pic.twitter.com/PCvMnUtaPj — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023

What can possibly go wrong...

Leverage is creeping back into crypto even as trader interest remains weak https://t.co/wdVFfducNH — Bloomberg Markets (@markets) February 28, 2023

Veel plezier en succes vandaag.