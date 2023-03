AEX test stijgend trendkanaal

We gaan het zien of de vlag uit kan, maar het lijkt mij toch van niet. In de komende 5 handelsdagen zal tenzij het sentiment sterk herstelt de dagkoers neerwaarts door het 50 daags breken. Vaak een signaal voor verdere aanhoudende verkoopdruk, gewoonlijk goed voor een correctie richting het 200 daags (700) maar omdat daar geen echte bodem ligt waarschijnlijk er onder naar de 688. En dan gaan we zien hoe stevig die bodem is. Ik verwacht dat we daar als een warm mes door de zachte boter zullen gaan.



Omdat fundamenteel er toch wel sprake is van een paradigma shift. De markt die in de tweede helft van het jaar renteverlagingen inprijsde maar er steeds meer economische dat uitkomt die pleit voor verdere verhogingen. Dus ipv 4,5% fed rente wat de markt verwachte, word 5 en misschien zelfs 6% steeds aannemelijker. Dat scheelt nogal. Een 30% correctie op veel tech aandelen wordt daarmee steeds aannemelijker.



Riemen vast!