AEX test stijgend trendkanaal

De AEX-index is in de dip van de afgelopen dagen teruggezakt naar de onderkant van het stijgende trendkanaal. Deze uptrend, die is ingezet vanaf het intraday low rond 611,73 punten in oktober, bestaat uit een serie hogere bodems, waarvan de laatste op 24 februari is gevormd rond 646,41 punten.

Met die hogere bodems is er dus nog steeds sprake van koopkrachtige vraag in de markt. De opmars van de AEX kan worden voortgezet, indien de kortetermijncorrectie wordt afgerond.

Technisch zou de AEX-index in dat geval een vlaggetje opwaarts voltooien.

Een vlag, ook wel vlagformatie genoemd, geeft altijd een tijdelijke onderbreking van een trend aan, die tegen de richting van die trend plaatsvindt.

Vlagformatie

Bij een stijgende trend, zoals nu in de AEX, beweegt de vlag dus neerwaarts. Op de AEX-grafiek hieronder is de stijgende trend aan de onderkant afgebakend door de rode bodemlijn. Zie ook de uitleg van de vlagformatie en de voorbeeldgrafiek helemaal onderaan deze column.

Vandaag bespreek ik het korte- en langetermijnverloop van de AEX

Korte termijn: verkoopdruk overwonnen

De AEX-index heeft in de afgelopen weken een correctief verloop gekend. De recente dalende topjes gaven verkoopdruk in de markt aan.

Technisch vormde deze correctie een vlagformatie. Zodra we deze correctieve fase afbreken, droogt de verkoopdruk op.

De kortetermijnhorde rond 772,23 punten moet nu gebroken worden voor een nieuw koopsignaal.

De steun rond 736,34 punten vormt tevens een hogere pullback-bodem.



Lange termijn: koopsignaal voltooid

Op lange termijn heeft de AEX een solide bodemformatie voltooid:

Eerst is de dalende trend (vanaf eind 2021) gebroken

Vervolgens heeft de AEX-index een serie horizontale toppen gebroken (vette paarse lijn B rond 736 punten)

Deze uitbraak is tenslotte gevalideerd door een hogere pullback-bodem (PB rond 736 punten).

Het koopsignaal is gecompleteerd aangezien de neutrale range opwaarts is gebroken en er daarna een hoger bodempje rond 736 punten is gevormd.

De steun op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022) vormt tevens een hogere bodem.

De tweede steun 632,12 punten vormt de uitermate belangrijke pullbackbodem boven de top van begin 2020.

De 200-dagenlijn (rode glooinde lijn) krult opwaarts, terwijl de AEX erboven weet te blijven. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

Na deze structurele verbeteringen kan de AEX-index doorstijgen naar het all-time high rond 829,66 punten (de top van november 2021).

Uitleg vlagformatie

Een vlagformatie is een koerspatroon dat altijd tegen de heersende trend (A) ingaat. Als onderbreking van een stijgende trend (trendlijn A, alsmede rode pijlen) beweegt de vlag dus neerwaarts (groene pijl en B).

De vlag wordt voltooid zodra de correctieve fase aan de bovenkant wordt gebroken. Hoe hoger de omzet tijdens de uitbraak van de vlag, des te betrouwbaarder het signaal is.

