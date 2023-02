Shell maakt duidelijk dat fantasie in energie eindeloos is

Het idee is wel van tafel, aldus FT.

Is het ook definitief van tafel? Want met het aantreden van nieuwe CEO Wael Sawan waait er een nieuwe wind bij Shell en zeker niet een die windmolens doet wieken. Hij zat volgens FT in het interne comité van topmanagers dat het concern deed besluiten geheel uit Nederland te vertrekken naar Londen. U weet wel.

De optie om toen al meteen naar de VS te verkassen werd ook besproken, volgens de krant, maar werd uiteindelijk verworpen. Intussen is het bedrijf onder meer een windfall tax van $2 miljard (£1,7 of €1,9 miljard) verder.

Shell's top executives, including its new chief Wael Sawan, explored moving out of Europe to the US, sources said https://t.co/zQRzYvJ3f1 — Financial Times (@FinancialTimes) February 28, 2023



Want groot punt van zorg voor Shell is de chronische onderwaardering van de grote Europese energieconcerns versus de Amerikaanse oliebedrijven.



En nu korter, zodat u goed ziet dat de Amerikanen zowat twee keer duurder zijn dan de Oudecontinentiërs. Structureel dus.



Waar ligt dat zeker in de laatste jaren aan? Lucratief fossiel versus verlieslatend groen, om het kort door de bocht samen te vatten. Chevron en ExxonMobil zien niet hoe ze geld aan renewables kunnen verdienen, investeren er niet tot amper in en delen hun winsten met de aandeelhouders. Tot ongenoegen van velen, u weet het.

Dit blog spreekt niet voor niets van Amerikaanse olie- en Europese energiebedrijven, want Shell, TotalEnergies en vooral BP behoren tot de grootste investeerders in zon, wind, waterstof en wat al niet meer. De druk van de publieke opinie is hier immens om niet meer in fossiel, maar alleen nog in duurzaam te investeren.

Dat betaalt geen dividenden, koopt geen aandelen in en lost geen schulden af. Mede daarom is er het enorme waarderingsverschil tussen de Europeanen en Amerikanen. Let wel, de S&P 500 doet nu 18,5 keer de verwachte winst versus 13,0 voor de Stoxx Europe 50, ofwel u mag groen absoluut niet exclusief de schuld hiervan geven.

FT vat het aldus samen:

In the past three years, Shell and other European oil companies have pledged to overhaul their businesses to cut emissions but struggled to convince investors that they can deliver attractive returns from their low-carbon investments.

Wie biedt? Laat uw fantasie spreken

In juni komt Shell met een strategie-update over renewables. Dan zien we of CEO Sawan een fossiele havik of groene duif maakt van het concern, of de gulden middenweg probeert te bewandelen, zoals zijn voorganger Ben van Beurden deed. Gelet op de quotes dit jaar al van de nieuwe CEO kan u die groene duif vergeten.

Blijft er nog één issue over: waarom bieden Chevron en ExxonMobil niet op de Europeanen? Hier zijn drie mogelijke redenen. Weet u er meer?

Het kan jarenlang monopoliegedoe opleveren in VS en Europa. Beide concerns komen trouwens uit de oorspronkelijke Standard Oil-boedel, maar dit terzijde

Ze zijn niet geïnteresseerd in de groene business en misschien ook wel (bedrijfs)cultuur van Shell, TotalEnergies en BP. Misschien hebben ze ook geen zin om in Europa te opereren, waar duurzaam het toverwoord is

Ze vrezen wellicht jarenlange juridische strijd en mega-schadeclaims tegen die drie in Europa, over wie verantwoordelijk zou zijn voor welke fossiele schade

Er kan natuurlijk ook nog een ander bedrijf geïnteresseerd zijn. Voor de AI-revolutie die nu op gang komt, zijn niet alleen heel veel chips, rekenkracht en (cloud-)opslag nodig, maar ook energie. Als u een moeilijke vraag aan ChatGPT stelt, slaat er spreekwoordelijk ergens op deze planeet een kolencentrale aan, zoveel stroom slurpt AI.

Twee jaar terug schreef ondergetekende een stukgelezen verhaal op deze site, waarom Tesla of Amazon misschien wel op Shell zou gaan bieden. Dat kan ook Microsoft, Alphabet of een nu nog onbekende AI-naam worden, die als een heus land een eigen energiestrategie moeten hebben om hun technologie te garanderen.

Mag u meteen bij zichzelf nagaan of fossiel inderdaad een stranded asset is, zoals zo grif en veel wordt beweerd. De vraag explodeert misschien wel door AI-vraag en dat opent meteen weer de weg naar energiezuinige varianten. En zo is er altijd fantasie op de beurs.

Over fantasie gesproken, deze zag u ook niet aankomen

Dit is Big Oil sinds 6 oktober 1973, toen de Yom Kippoer-oorlog uitbrak in het Midden-Oosten en de eerste oliecrisis begon. Geïndexeerd, bruto herbelegd en in euro's... doen de Fransen het het beste. Shell en BP blijven achter. Toch waren het ook mooie aandelen. En hebben we ons allemaal sufgestookt, -gereden en -gevlogen.