We vragen ons voorbeurs af of het aan aandelen of rente en inflatie is

De AEX-indicatie is -0,2% na eindelijk weer een stijgingsdag na zes dagen op rij dalen. Wall Street gaf de winst tegen het slot wel wat weg.

Europese en Amerikaanse futures openen of staan net één à twee tienden rood

In Azië ligt China nog het beste en Taiwan het slechtste, maar alle indices handelen met een nul voor de komma

Alibaba -2,4%

Baidu +1,3%

Tencent -0,3%

TSMC -1,4%

Samsung +0.2%

Alibaba -2,4% Baidu +1,3% Tencent -0,3% TSMC -1,4% Samsung +0.2% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -3,3% op 21,0

De dollar stijgt toch weer 0,2% naar 1,0589 na een flink dip of euro-rally gisteravond tot ruim 1,06

Goud stijgt 0,1%, olie klimt 0,8% en crypto doet bijna niks

Dit is waarom ik zelf somber over aandelen. De rentes blijven stijgen en de inflatie is niet stuk te krijgen. Dit gezegd hebbende: ik was voor deze winter al kieskeurig over aandelen en die heb ik vol in mijn gezicht gekregen. Gelukkig staat mijn geld niet op mijn mening. Vandaag koop ik via een vaste order onder meer de AEX bij.



Eerst dit, ook goedemorgen zeg. Shell is gewoon helemaal klaar met het oude continent?

Shell's top executives, including its new chief Wael Sawan, explored moving out of Europe to the US, sources said https://t.co/zQRzYvJ3f1 — Financial Times (@FinancialTimes) February 28, 2023



Laatste handelsdag van deze maand en we zijn de winter goed doorgekomen:



Na zes dagen dalen steeg de AEX gisteren dus weer eens. Ja maar nu dan mama? lijkt de index echter bijna te vragen.



Intussen nadert onze (tienjaars) rente weer de top op 2,92% (door de sticky inflation). Zeg maar hoeveel opwaartse ruimte zo aandelen in het algemeen en groei- en risicovolle fondsen in het bijzonder hebben.



Over sticky inflation gesproken...

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari gemiddeld 11,0 procent hoger dan in januari 2022, de kleinste prijsstijging sinds april 2021. https://t.co/cS2FO5zDPB pic.twitter.com/bMkYMay02U — CBS (@statistiekcbs) February 28, 2023



Hoe dan ook, de verre vliegvakanties zijn in ieder geval winnaar dit jaar op het Damrak:



De verliezer dit jaar is Azerion en dat heeft cijfers:



Er worden spelletjes gespeeld bij het fonds en dan is dit misschien nog wel belangrijker:



Kendrion is er ook met cijfers. Allfunds is er ook al - onder bod van Euronext - en dat duikt zo wel in de newsfeed op, ik kan niet alles.



Nabeurs is ASMI aan de de beurt, dat al een vette trading update gaf. De waardering loopt alweer aardig op het orderboek vooruit?



Er zijn niet veel macrocijfers vandaag, maar let voorbeurs nog op de inflatie in Frankrijk en Spanje over deze maand:



Dan had gisteravond hét fonds van 2020 nog cijfers, Zoom. Dat ging nabeurs +7,4%.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Galapagos:.

08:19 Bayer verslaat eigen jaaroutlook

08:12 Vlakke opening AEX voorzien

07:55 Resultaten Kendrion trekken aan

07:28 Japanse detailhandel verkoopt meer

07:19 Azerion haalt doelen 2022

07:18 Beursblik: Berenberg haalt JDE Peet’s van verkooplijst

07:01 Japanse industrie produceert flink minder

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting nipt lager

06:55 CBS: economisch beeld Nederland negatiever

06:53 Nederlandse detailhandel zet meer om in januari

06:51 Afzetprijzen Nederlandse industrie stijgen weer minder hard

06:44 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

27 feb Zoom rekent op groei

27 feb Galapagos presenteert nieuwe data filgotinib bij colitis ulcerosa

27 feb Wall Street sluit hoger

27 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

27 feb Olieprijs daalt

27 feb Wall Street koerst hoger

27 feb Lavide mag ING verwijderen als ENL-agent

27 feb Europese beurzen sluiten hoger

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Allfunds - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Azerion - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers vierde kwartaal

18:00 ASMI - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Bayer - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc. - Cijfers eerste kwartaal (VS)



00:50 Detailhandelsverkopen - Januari (Jap)

00:50 Industriële productie - Januari (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - Januari (NL)

06:30 Producentenprijzen - Januari (NL)

06:30 Economisch maandbericht - Januari (NL)

08:45 Inflatie - Februari vlpg (Fra)

08:45 Producentenprijzen - Januari (Fra)

08:45 Consumentenbestedingen - Januari (Fra)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Februari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Februari (VS)

AMC dus, hoe is het daar dan mee?



En dan nog even dit

De winst liep er tegen het slot toch een beetje uit:

Stocks on Wall Street eked out a slight gain even as jitters persisted about coming interest rate hikes to tame inflation. Read more https://t.co/9pkbnR6k4s pic.twitter.com/vy0iVWkEoI — Reuters Business (@ReutersBiz) February 28, 2023

De volgende reeks tweets sluit naadloos aan bij dat Shell-bericht? Meer bedrijven met dit dilemma; iedereen praat duurzaam met de mond, maar niet met de portemonnee:

In Spain's A Coruna, headquarters of Zara-owner Inditex, two contrasting fashion business models collide - pitching the growing demands for the clothing industry to become more sustainable against the constant need to drive sales. More here: https://t.co/IYulzY5QcA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 28, 2023



Nog zoiets, iets met grondstoffen en niet altijd even vrijwillige arbeid:

WATCH: U.S. President Joe Biden wants half of the new vehicle sales in the U.S. to be electric by 2030, aiming to grow the nationwide network of chargers to 500,000 on some of the country's busiest highways https://t.co/kyVbD4V6yC pic.twitter.com/t04DqgZbjw — Reuters Business (@ReutersBiz) February 28, 2023



En nog een dilemma:

Volkswagen is contractually committed to its plant in Xinjiang until 2030, it said, after its China chief made the first visit by senior management to the plant in mid-February and said he saw no signs of forced labor. More here: https://t.co/H65zDFJXOl — Reuters Business (@ReutersBiz) February 28, 2023



Europa heeft gewoon geen energiestrategie. China wel:

Europe’s gas supplies could be hit harder by a surge in Chinese demand this year than from a complete halt in Russian flows, the IEA says https://t.co/y982UAHG5D — Bloomberg Markets (@markets) February 28, 2023



Hahaha:

Elon Musk is the world's richest person again https://t.co/5g3yRvzyHc — Bloomberg Markets (@markets) February 27, 2023



Veel plezier en succes vandaag.