Hoe Warren Buffett 54,2% dividendrendement op Coca-Cola maakt

Dit is wat ik opmaak uit wat Charlie zei bij de jaarlijkse vergadering van de Daily Journal:Over AI is hij positief. Hij ziet mogelijkheden, bijvoorbeeld binnen verzekeren (wat Berkshire doet). Volgens mij ziet hij ook wel mogelijkheden voor de (digitale) krant, maar dat weet ik niet zeker. Kijk zelf anders even terug. Voor de keuze van een locatie voor een kantoor vind hij AI onzin. Hij noemt ook dat het volgens hem geen kanker zal genezen. In brede zin is hij juist positief over AI, maar dus niet om het overal toe te passen.Toen hij de aandelen kocht, zag hij Alibaba als een internetbedrijf. Dat beeld heeft hij bijgesteld en hij ziet het nu gewoon als een retailer. Verder geeft hij aan voordelen te zien in China omdat je minder betaalt voor bedrijven. Dat zet hij af tegen de hogere risico's. Het liefst investeert hij in een bedrijf naast zijn huis in LA, dat is makkelijker.Halfgeleiders omschrijft hij als een business waar je telkens al je verdiende geld moet inzetten om de volgende generatie chips te ontwikkelen. Als voorbeeld haalt hij aan dat Intel decennia lang het TSMC van nu was. Dan geeft hij en ook Berkshire de voorkeur aan bedrijven waar het surplus dat wordt verdiend, kan worden ingezet om nieuwe dingen mee te doen. Hij geeft ook aan dat, als je goed op de hoogte bent, het aandeel TSMC misschien wel voor een juist prijs te koop is. Hij weet het gewoon niet en wil als oudere man geen nieuwe trucs leren. Voor iemand die er bovenop zit, is het misschien wel een goede investering. Daaruit maak ik op dat de adjudanten hadden besloten tot deze aankoop. Je kunt de volgende generatie niet enkel de post laten rondbrengen en koffie laten inschenken en dat ze ineens honderden miljarden moeten beheren als je zelf met pensioen gaat.Tesla vs. BYD wordt ook besproken, net als crypto. En misschien komen jullie nog iets anders tegen. Ik heb het niet helemaal bekeken.