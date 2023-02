Hoe Warren Buffett 54,2% dividendrendement op Coca-Cola maakt

U mag één keer raden welk woord of term niet voorkomt in de beroemde, jaarlijkse brief van Berkshire Hathaway boegbeeld Warren Buffett:

Hint: het was het meest gebruikte woord in het persbericht van de jaarcijfers van Nvidia:

Uiteraard, Artificial Intelligence (AI)

Hebt u uw keuze, of beter gezegd gok(?!) al gemaakt, wie de grote winnaar gaat woorden in de AI-race? Twee begrippen die u ook niet tegen komt in de brief zijn crypto en koersen. Wie goed heeft opgelet, heeft Buffett zich nog nooit over koersen horen uitspreken, laat staan ooit één voorspelling daarvan.

Baird made a list of 50 top ideas of public companies that are leading within AI and machine learning range from small to mega caps and fall within a variety of categories.



Explore your trading options here: https://t.co/Kpkilx3Nab pic.twitter.com/sMs4UbeBOU — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 25, 2023



Nog even beeld, helaas gaat onze Berkshire Hathaway-data niet verder terug dan 1976. Het is herbelegd versus de wereldindex:



De officiële benchmark voor het fonds is de S&P 500. Die gaat herbelegd niet verder terug dan 1988. Let wel; de laatste tien jaar is er een lichte underperformance van het fonds versus de index.



De cijfers en de mooie quotes van Buffett hebt u dit weekend al gezien en gelezen. Allemaal? Nee, lees de brief vooral zelf. Kantje of acht, u leest het zo uit en iedere alinea ademt lange termijn-waardebeleggen. Iets dat we stiekem allemaal weten, maar waar bijna niemand het geduld voor heeft. Het is ook zo saai.

Want, zie het citaat hieronder. Dit is wel de luxe die Berkshire Hathaway heeft, want het gros van ons belegt waarschijnlijk voor eigen pensioen, of een bepaald doel. Over ons graf heen beleggen voor het nageslacht is wellicht alleen voor the happy few.

At Berkshire, there will be no finish line.

Prominent in de brief staan wel de dividendinkomsten van Berkshire. En dat maakt eens te meer duidelijk dat de dividendbelegger de meest zekere, grote winnaar die er is op de beurs. Zo maakt het fonds in feite 54,2% dividendrendement op haar positie in (Dividend Aristocrat) Coca-Cola:

In August 1994 Berkshire completed its seven-year purchase of the 400 million shares of Coca-Cola we now own. The total cost was $1.3 billion – then a meaningful sum at Berkshire. The cash dividend we received from Coke in 1994 was $75 million. By 2022, the dividend had increased to $704 million.

Hallo, dat is over een periode van maar liefst dertig jaar, werpt u misschien tegen. OK, maar hoe lang doet u over de aflossing van uw koophuis? Sparen doet u wellicht uw hele leven en in principe bouwt u bij een baas in veertig jaar een pensioen op. Zo gek is die dertig jaar dus niet en Buffett piekert niet over verkopen.



De filosofie van Berkshire is aldus, of vindt u het een onbescheiden claim?

All told, our ten controlled and non-controlled behemoths leave Berkshire more broadly aligned with the country’s economic future than is the case at any other U.S. company.

Het is in ieder geval een reden waarom Buffett nooit achter de next great big thing aanjaagt, zoals AI. Eerder deed hij dat ook met de dotcoms. Hij of zijn opvolgers zien wel welke aandelen uiteindelijk bovendrijven in de AI-race: wie de echte merken worden, wie structureel meer en meer geld verdient en goed wordt geleid.

En dan verkoopt het fonds ze nooit meer, of pas als de beleggingspropositie verandert, of als het aandeel naar de smaak van Berkshire Hathaway een te grote positie in de portfolio in neemt. Wat dat betreft is het jammer dat Buffett niets zegt over de (over?)weging Apple en waarom hij na drie maanden TSMC verkocht.

Hopelijk krijgt hij daar dit voorjaar vragen over in de aandeelhoudersvergadering. Voor deze quote over al dan geen (maatschappelijk) nut van eigen aandeleninkoop, die u vast al had gezien, krijgt hij dan vast het publiek op de banken:

When you are told that all repurchases are harmful to shareholders or to the country, or particularly beneficial to CEOs, you are listening to either an economic illiterate or a silver-tongued demagogue (characters that are not mutually exclusive)

Deze alinea's zijn dan vast weer bedoeld voor de talkshow tafels?



Dat is voor de actualiteit, maar het slot van de brief is een wijsheid voor altijd. Buffett doet uit de doeken hoe op de vorige fysieke aandeelhoudersvergadering snoep- en chocoladefabrikant See's een buitengewoon goed lopende stand had.

See’s rang up about 10 sales per minute during its prime operating time (racking up $400,309 of volume during the two days), with all the goods purchased at a single location selling products that haven’t been materially altered in 101 years.

Nu komt het en dit is zijn langetermijnbeleggingsfilosofie:

What worked for See’s in the days of Henry Ford’s model T works now.

Zo lang hebben wij allemaal niet, maar met deze wijsheid komt u een heel eind. Mijn idee, als u met beleggen begint bij maandelijks een bedrag steken in de MSCI World Index en/of Euro Stoxx (EU) of Stoxx Europe (Europa), kunt u met uw resterende geld leuk trends als AI bespelen. Best of two worlds.