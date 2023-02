Advertorial

Mensen achter DEGIRO zijn dit jaar live gegaan met een geheel nieuw cryptoplatform: Finst.com, voor actieve handelaren met onverslaanbare tarieven.

Met een vast tarief van 0,15% per transactie bespaar je gemiddeld 82% op je transactiekosten, terwijl je verzekerd bent van de best mogelijke uitvoering van je transacties. Vergelijk tarieven Finst.

Hiermee is Finst hard op weg om een van de grootste crypto-platformen in Nederland te worden.

Je kunt beleggen in meer dan 40 grote cryptocurrencies, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het beschermen van klanten en hun vermogen is een topprioriteit van Finst. Zij werken samen met enkele van de meest gerenommeerde bewaaroplossingen en Nederlandse banken om het vermogen van klanten veilig te bewaren, met toonaangevende beveiligings- en compliancenormen in al hun systemen.

Lees meer over hun veiligheidsmaatregelen

Na de succesvolle lancering een aantal weken geleden groeit het handelsvolume op Finst.com stevig door. Het handelsvolume neemt sinds de lancering week op week met 50% toe. Met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar zijn Finst-gebruikers actiever dan de gemiddelde crypto-investeerder. Een op de tien handelt dagelijks en een op twee handelt iedere week.

Julien Vallet, co-founder & CEO: “Finst wordt voor steeds meer crypto-investeerders de eerste keuze. Klanten besparen niet alleen duizenden euro’s per jaar aan transactiekosten, ook bieden we uitstekende functionaliteiten, veiligheid en service aan. Deze unieke combinatie heeft er in de afgelopen twee weken voor gezorgd dat Finst 25% van het handelsvolume van sommige Nederlandse crypto-exchanges heeft verhandeld.”

Finst heeft een promotiecampagne gelanceerd waarbij nieuwe klanten die een account openen in februari over de eerste €5000 aan handel geen transactiekosten hoeven te betalen. Voor u is deze promotie nog exclusief geldig t/m 12 maart. Gebruik hiervoor tijdens het registratieproces de code: “IEX5000”.

Ga nu naar Finst.com voor meer informatie of het openen van een account.