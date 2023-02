Slotcall: AEX onderuit door fors tegenvallend inflatiecijfer

De AEX (-1,2%) sluit deze teleurstellende beursweek in stijl af. We openden nog in het groen, maar dankzij een tegenvallend inflatiecijfer eindigt de hoofdindex op het laagste niveau van de dag.

Amerikaanse tegenvaller

De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen steeg in januari met met 4,7% ten opzichte van een jaar geleden, zo bleek vrijdag uit gegevens van het Department of Commerce. Wall Street had gerekend op 4,4%. Inclusief de volatiele voedsel- en energiecomponenten steeg de algemene inflatie met respectievelijk 5,4%.

Met tegenvallende economische data komen ook de haviken weer uit het houtwerk tevoorschijn. Zo ook Philip Jefferson. Hij zei vanmiddag het volgende: "Het aanhoudende onevenwicht tussen vraag en aanbod van arbeid, in combinatie met het grote aandeel van de arbeidskosten in de dienstensector, doet vermoeden dat de hoge inflatie slechts langzaam zal afnemen."

Cleveland Fed-voorzitter Loretta Mester zei in haar commentaar voor dezelfde discussie dat zij de risico's voor de inflatieprognose van de Fed naar boven neigt en dat de kosten van een aanhoudend hoge inflatie aanzienlijk zijn. Kortom, geen goed nieuws voor aandelenbeleggers.

Sectorrotatie

De defensieve havens maakten hun reputatie weer waar, zo weten Shell (+0,3%), KPN (+0,2%) en Wolters Kluwer (+1,2%) het hoofd goed boven water te houden. Hier staat tegenover dat de chippers terrein prijsgeven.

Met name Besi (-5,5%) doet een aardige stap terug, al is het aandeel de afgelopen dagen hard opgelopen. Zie het dus als een gezonde correctie. Adyen (-4,5%) moet u op een dag als vandaag ook niet hebben.

Fastned (-5,7%) gaat omlaag omdat de grootaandeelhouders een deel van hun stukken hebben verkocht. Hieronder valt ook CEO Michiel Langezaal. Anderzijds komt dit ook weer niet als een verrassing, omdat deze verkoop al ruim van tevoren is aangekondigd.

De top 3 stijgers en dalers

Azerion (+7,9%) was een uur geleden nog de grootste daler van het Damrak, maar op het slot is het ineens de winnaar van de dag. Groot nieuws komen we op Bloomberg echter niet tegen. Het handelsvolume van bijna 1 miljoen stukjes is wel gigantisch. Hebben we de bodem gezien?

Gisteren kwam ForFarmers (+4,8%) door met de jaarcijfers en de markt deze een dag later alsnog positief te interpreteren. OCI (+2,0%) gaat met de sector mee omhoog.

Ebusco (-4,6%) ligt in het huidige klimaat daarentegen slecht. De elektrische bussenfabrikant staat er al een tijdje niet goed voor op de beurs en wordt ook vandaag afgestraft.

Galapagos

Bij Galapagos (-4,1%) ontbreekt houvast voor beleggers concludeert onze aandelenanalist Martin Crum. Het biotechconcern wist niet te imponeren met zijn jaarcijfers en stelt en passant de verwachte omzetpiek voor Jyseleca/Filgotinib bij tot €0,4 miljard, tegen een eerder genoemde schatting van €0,5 miljard.

Het meest realistische scenario waar beleggers in Galapagos rekening mee moeten houden: aanhoudende verliezen en een slinkende bankrekening. Topman Paul Stoffels wil voor 2028 nog een of twee nieuwe medicijnen op de markt hebben. Dat is nog relatief ver weg, en in deze sector bestaan geen garanties dat het ook daadwerkelijk tot nieuwe medicijnen op de markt zal komen.

Stoffels heeft een sterk trackrecord, maar een 'quick fix' bestaat er niet voor het biotechconcern. Het zal tijd vergen voor duidelijk wordt of de ingezette strategiewijziging - uit ontstekingsziektes en longfibrose, focus verlegd naar oncologie - tot tastbare resultaten zal leiden.

Nettoverlies Galapagos iets hoger uitgekomen dan verwacht IEX Premium https://t.co/tCJlJKbOPN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 24, 2023

Rentes

Het zal u niet verbazen dat de rentes vandaag omhoog gaan. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met 7 basispunten tot 2,85%.

Nederland: +7 basispunten (2,85%)

Duitsland: +7 basispunten (2,55%)

Italië: +9 basispunten (4,46%)

Verenigd Koninkrijk: +9 basispunten (3,68%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (3,94%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,4%

AEX deze maand: -0,2%

AEX dit jaar: +8,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +8,6%

Alle dagen omlaag

Het is niet iets dat past bij beursjaar 2023, maar de AEX (-2,4%) ging deze week alle dagen omlaag met vandaag als absoluut dieptepunt. Wat opvalt, is dat de Europese beurzen de verliezen beter binnen de perken wisten te houden. Alleen Wall Street presteert nog beroerder. De Dow Jones noteert dit jaar zelfs al 1% in het rood.

AEX

De orderintake van Besi (+4,4%) was in het vierde kwartaal ijzersterk en daardoor heeft het er alle schijn van dat de omzet in de tweede jaarhelft sterk gaat herstellen. De markt loopt hier alvast op vooruit. Ook Wolters Kluwer (+6,9%) kreeg de handen van beleggers op elkaar. Hier staat tegenover dat Adyen (-9,6%) weer een flinke dreun krijgt. Het sentiment is deze week slecht en dan gaat een high beta aandeel als Adyen extra hard omlaag.

AMX

The usual suspects noteren bovenaan het rijtje bleeders. Een daarvan is Just Eat Takeaway (-7,6%). De maaltijdbezorger duikt alweer onder de €20. Verder kunnen de cijfers van SBM Offshore (-7,1%) beleggers niet bekoren. PostNL (-4,3%) presenteert maandagochtend de jaarcijfers. De verwachtingen vooraf zijn bepaald niet hooggespannen.

ASCX

B&S Group (-18,9%) zag zich genoodzaakt om de jaarcijfers uit te stellen. Daarnaast stapten CEO Tako de Haan en RVC-lid en tevens grootaandeelhouders Willem Blijdorp op. Dit noemen we op de beurs ook wel een rode vlag. De winnaar onder de kleine fondsen is Acomo (+4,7%). Het handelshuis leverde beter dan verwachte jaarcijfers af.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft ArendJan de vooruitblik.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra.