Daar zitten we dan voorbeurs precies een jaar ná

De AEX indicatie is +0,6% na een aardig slot op Wall Street, waar Nvidia schitterde met +14,0%.

De rentes houden even halt, maar de dollar trekt aan en begint alweer met 1,05. En er gaat een nieuwe term rond op de beurs: van hyperinflatie vorig jaar schakelen we nu over naar hardnekkige inflatie.



Het actuele marktoverzicht.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse staan weer een paar tienden lager

In Azië noteert ook alles een paar tienden minder met de Hang Seng Tech Index als uitschieter met -2,2%. Een paar scores en oh...

Alibaba -4,5%

Baidu -5,4%

Tencent -0,7%

TSMC -1,4%

Samsung -1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -5,2% op 21,1

De dollar ligt vlak op 1,0599

Goud houd pauze, olie stijgt 0,3% à 0,6% en crypto doet ook even niks

De rentes neigen lager:



Eerst de niet onverwachte, maar toch verbluffende cijfers van IMCD: alles goed en beter en dan vooral ook ruim. Geen aandeleninkoop, maar IMCD is duur, dus of dat nou zo vervelend is? Er is geen outlook, maar daar doet IMCD ook niet aan.



Galapagos kwam gisteravond met cijfers en stelt de verwachte verkopen voor Jyseleca naar beneden bij. De verwachte cash burn gaat ook flink omlaag. Verder is er eigenlijk niet zoveel.



Met IMCD zit het AEX jaarcijferseizoen er vrijwel op en de index is aanzienlijk goedkoper dan een jaar geleden. De winstverwachting lijkt echt aan het touwtje van de dollar te hangen.



In de VS doet de S&P 500 alweer 18,5 de verwachte winst en wat dacht u van de Nasdaq 100? En al peperdure zwaargewicht Nvidia gaf daar gisteren met +14,0% op min of meer verwachte cijfers, maar vooral heel veel AI fantasie, nog even een extra klap op.



Hoe dit onderwerp aan te snijden op een beurssite? Ik weet het niet. De oorlog in de Oekraïne is vandaag een jaar oud. De koude en kille statistieken dan maar.



Wapenaandelen waren in het afgelopen jaar de grote outperformers. Hier ziet u ze verzameld in de Stoxx Europe Aerospace & Defense Index en de Amerikaanse Spade Defense Index, Dit is zonder herbelegd dividend. Kijkt u vanmiddag naar Bull & Bears op RTL-Z, waar ik bij zit, daar staat dit onderwerp ook op de agenda.

Uieraard nemen collega Niels Koerts vanochtend al de IEXBelggersPodcast op, waar op veler verzoek aandelenanalist Robbert Manders van de VEB bij aan schuift.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 Beursblik: groeivertraging voor IMCD

08:12 Sterkere krimp Duitse economie

08:06 Hogere opening AEX voorzien

07:32 Omzetstijging BASF levert geen hoger resultaat op

07:14 Weer enorme groei voor IMCD

06:48 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:42 Beursagenda: macro-economisch

06:41 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:41 Beursagenda: buitenlandse fondsen

23 feb Boeing levert voorlopig geen 787 Dreamliners

23 feb Galapagos verwacht lagere cashburn

23 feb Laat herstel zet Wall Street hoger

23 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

23 feb Olieprijs stijgt

23 feb Wall Street zakt weg

23 feb Arcadis geeft eurobonds uit

23 feb Europese beurzen sluiten hoger

23 feb DoorDash bezorgt Amerikaanse boodschappen ALDI

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is zowaar een keer behapbaar, maar hé! Het Duitse BBP Q4 komt -0,4% QoQ door, waar -0,2% werd verwacht.

07:00 IMCD - Cijfers vierde kwartaal



07:00 BASF - Cijfers vierde kwartaal (Dld)



00:50 Inflatie - Januari (Jap)

08:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Vierde kwartaal (Fra)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Januari (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari def. (VS)

En dan nog even dit

Vink:

Wall Street ended positive, despite an intraday dip, aided by Nvidia hitting a 10-month high on upbeat sales forecast https://t.co/tGBWgxMwzp pic.twitter.com/oJkY1MDdFP — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2023

In Europa is het niet minder. Iedere boodschappenbeurt in de supermarkt kent nieuwe, onaangename verrassingen.

WATCH: In a challenging trend for retailers, 'stubborn' food inflation is forcing U.S. shoppers to cut back on purchasing other goods, such as toys, clothing and housewareshttps://reut.rs/3SmiJWt pic.twitter.com/4e0MWwMzV3 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2023

Weer:

Boeing has paused 787 Dreamliner deliveries as it conducts additional analysis on a fuselage component, the US FAA said https://t.co/GleRF2B7yp — Bloomberg Markets (@markets) February 23, 2023

AI Reuters, het gaat om AI:

WATCH: Nvidia reported better-than-expected quarterly earnings as the chipmaker forecast sales above Wall Street expectations, in stark contrast to a projected loss and dividend cut from rival Intel https://t.co/q4D3umB0QA pic.twitter.com/qkbM4cvjoj — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2023

Nog even dan:

WATCH: Alibaba reported better-than-expected quarterly revenue, helped by its efforts to cut costs and China's easing of health restrictions https://t.co/cBeZnPEUEJ pic.twitter.com/Eu8znAYJUf — Reuters Business (@ReutersBiz) February 24, 2023

Veel plezier en succes vandaag.