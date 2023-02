Grondstoffen onder de niveaus van 24 februari 2022

Exact één jaar na de Russische inval in Oekraïne staat de inflatie nog steeds zeer hoog. Dat merken we onder andere aan in onze energierekening, aan de pomp en in de supermarkt.

Toch is het opvallend dat de meeste belangrijke grondstofprijzen fors zijn gedaald, inmiddels zelfs tot onder de niveaus van 24 februari 2022, de dag van de Russsiche inval.

Het duidelijkst is dat zichtbaar in de Bloomberg Commodity-index, die grondstoffen wereldwijd volgt. Deze belangrijke index noteerde op 23 februari 2022, dus één dag voorafgaand aan de inval een stand van 33,66 punten en staat nu ruim 6% lager op 31,55 punten.

De aardgasprijs is sinds 23 feb 2022 zelfs ruim gehalveerd van 4,61 naar nu 2,14.

De Dutch TTF Gasfuture noteerde exact één jaar geleden een stand van €88/MWh en staat daar nu ruim 42% onder op €50,65/MWh.

De prijs van het industriële metaal koper daalde in de afgelopen 12 maanden van $4,51 naar nu $4,15.

De graanprijs zakte in die periode van $896 naar $752.

Koffie ging van 2,41 naar 1,89.

Tegenover deze substantiële dalingen staan ook enkele incidentele stijgingen

Zo liep de prijs van sojabonen sinds 23 februari vorig jaar op van $1,36 naar $1,54.

De olieprijs oogt verdeeld, Brentolie is sinds 23 feb 2022 opgelopen van $72,17 naar $81,17, terwijl de koers van WTI, Light Sweet, is gedaald van $82 naar $75.

Om de ontwikkelingen goed op het netvlies te krijgen en richting te zien in de inflatieontwikkelingen bekijk ik deze keer de langetermijn ontwikkelingen van de belangrijkste grondstoffen.

Bloomberg Commodity-index: technische verzwakking

De Bloomberg Commodity-index heeft een steun en voormalige koersbodems rond 32,15 punten gebroken. Er is duidelijk sprake van een technische verzwakking.

Ook heeft de Commodity-index lagere koerstoppen gevormd, die nieuwe verkoopdruk signaleren. Een nieuwe dalende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond de steun van 27,18 punten (de bodem van 3 december 2021).



Weerstand ligt op 35,64 punten (de top van 11 november 2022).

Brent-olie: dalende trend

Technisch beweegt de prijs van Brent-olie in een dalende trend. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven. Lagere toppen en bodems signaleren immers verkoopdruk.

De steun ligt rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021). Er is weerstand rond $99,45 (de top van 11 november 2022).



Light Sweet olie (WTI): verkoopdruk lijkt iets af te nemen

Light Sweet olie consolideert binnen de dalende trend. De koers vormt nog lagere toppen en bodems zonder veel overtuiging.

Nu de olieprijs gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de olieprijs iets af te nemen. Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun ligt er rond $70,16 (de bodem van 9 december 2022). Weerstand zien we rond $83,33 (de top van 1 december 2022). Enkel een doorbraak boven de weerstand maakt ruimte voor koersstijgingen.







Koper: beleggers stappen op steeds hogere niveaus in

Hogere toppen en hogere bodems geven voor de koperprijs aan dat beleggers bereid zijn om op steeds hogere niveaus in te stappen.

De trend biedt een koersdoel rond de weerstand van $5,00 (berekend koersdoel). Steun ligt rond $3,73 (de bodem van 6 januari).







Aardgas: zwakte

Technisch ligt de prijs van aardgas er zwak bij nadat een bodem is gebroken. Er is naar beneden ruimte richting de steun van $1,83 (de bodem van 25 september 2020).

De weerstand bevindt zich op $7,34 (de top van 2 december 2022). Na een doorbraak onder de steun van $1,83 wordt $1,53 het volgende neerwaartse koersdoel.







Sojabonen: verbetering van het technische plaatje

Het technische plaatje van de prijs van sojabonen is verbeterd nu de voormalige weerstand is gebroken. De neutrale range is aan de bovenkant verlaten.

Hierdoor komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van $1.784,00 (de top van 10 juni 2022). Steun ligt op $1.350,00 (de bodem van 7 oktober 2022).







Graan: lagere top onder voormalige bodem

Graan vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand.



Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op $677,00 (de bodem van 10 september 2021). De weerstand ligt rond $949,75 (de top van 14 oktober 2022).