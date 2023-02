Slotcall 23 februari 2023: AEX sluit op valreep lager

De AEX was op weg om de dag met winst af te sluiten. Maar met de finish al in zicht maakte de index een lelijke val, nadat Wall Street tegen de verwachtingen in met verlies was gestart. Uiteindelijk ging de AEX 0,12% lager de dag uit op 755,72 punten.

Beleggers kregen opnieuw een hele rij cijfers voor de kiezen, die stuk voor stuk negatief werden ontvangen. ForFarmers (-4,9%), Fugro (-5,6%), Van Lanschot Kempen (-4,5%), Aalberts (-5,1%) en SBM Offshore (-3,0%): allemaal kregen ze een draai om hun oren. Terwijl de resultaten zelf wisselend waren.

Defensieve aandelen doen een stap terug

Vooral defensieve waarden moesten het ontgelden, met flinke verliezen voor Unilever (-1,7%), Heineken (-1,1%) en Ahold Delhaize (-0,9%). De chippers daarentegen lagen er heel aardig bij. Vooral ASMI (+1,1%) was gewild. Besi wist gisteren een double digit koerswinst binnen te harken na cijfers, en kreeg er vandaag nog eens 0,7% bij. Maar ook ASML (+0,3%) had weinig reden tot klagen.

Air France-KLM wist zich na het verliesje van 0,5% aardig te revancheren. De luchtvaartmaatschappij werd getrakteerd op diverse positieve analistenrapporten en werd daar vandaag dan toch voor beloond met een koersstijging van 5,2%.

Stijger van de dag onder de hoofdfondsen is Unibail-Rodamco-Westfield (+3,3%), dat door Goldman Sachs van de verkooplijst is gehaald.

AMG overtreft outlook

AMG stelde beleggers de afgelopen jaren geregeld teleur, maar al twee kwartalen op rij weet het speciaalmetaalbedrijf positief te verrassen. Heel verrassend is dat niet, want lithium is niet aan te slepen, door de opmars van elektrisch rijden. U heeft over dit onderwerp onlangs nog een uitgebreide analyse - mét een opsomming van beleggingskansen - van grondstoffenanalist Koen Lauwers kunnen lezen.

Daarnaast profiteerde Advanced Metallurgical Group, zoals het bedrijf voluit heet, van een gunstig valuta-effect. Toch stuitte de IEX Beleggersdesk daarnaast nog op enkele positieve verrassingen, waarover u hier meer kunt lezen.

Beleggers keken vandaag evenwel de kat uit de boom. Het aandeel daalde vandaag met 0,3%.

Aalberts levert

Aalberts is erin geslaagd iets betere jaarcijfers te overhandigen dan verwacht. De omzet en winst kwamen hoger uit dan analisten hadden verwacht. Een knappe prestatie, gelet op de problemen in de toeleveringsketen. Desondanks zetten beleggers het aandeel vandaag 5,1% lager.

Fugro passeert het dividend. Alwéér

Fugro zag zelfs 5,6% beurswaarde verdampen. Het bedrijf zag in Q4 de omzet stijgen, maar de winst dalen. Op het eerste gezicht ogen de cijfers goed, maar na een kijkje onder de motorkap is de IEX Beleggersdesk aanzienlijk minder enthousiast. Ook het besluit om het dividend wederom te passeren is een domper. Dat vinden beleggers ook. Zij straften het aandeel af met een koersdaling van 5,6%.

Europese inflatie daalt, maar minder hard dan gehoopt

Inflatie blijft een hot issue voor beleggers. Fors oplopende prijzen zorgen ervoor dat consumenten de hand op de knip houden en drukken de marges van bedrijven die die prijsverhogingen niet (volledig) kunnen doorberekenen aan hun klanten. En lopen de prijzen niet hard genoeg terug, dan zal dat de ECB stimuleren om de rentes verder te verhogen.

Vanochtend werd bekend dat de inflatie in de eurozone in januari was afgenomen naar 8,6% op jaarbasis. Dat is lager dan de 9,2% van december. Maar hoger dan de 8,5% die in de voorlopige cijfers was gerapporteerd. En het is nog steeds mijlenver verwijderd van de doelstelling van rond 2% van de ECB.

De kerninflatie, waarbij voedsel en energie buiten beschouwing is gelaten, nam af naar 5,3%, fractioneel lager dan in december (5,2%). Ook dat viel iets tegen, want er stond met potlood een plus van 5,2%.

In de hele Europese Unie was trouwens nog sprake van een dubbelcijferige inflatie, van 10%. Dat is vooral te wijten aan de Oost-Europese landen, waar de inflatie een stuk hardnekkiger is. In Letland en Hongarije komt de inflatie zelfs boven de 20% uit.

Turkse centrale bank verláágt de rente

Over een inflatie gesproken. Die 8,4% die in Nederland op de borden staan doet al pijn. Maar u wilt echt niet ruilen met Turkije, waar de teller nu op 58% staat. Een surrealistisch getal, maar wel een stuk lager dan de 85,5% die in november nog werd gemeten. Die daling was voor de Turkse centrale bank vandaag reden om de rentepauze de renteverlagingen weer te hervatten, geheel tegen de stroom in.

De beleidsrente ging met 50 basispunten omlaag naar 8,5%. Dit wordt niet alleen ingegeven door de zakkende inflatie, maar ook door de recente aardbeving. Een lagere rente moet de groei ondersteunen.

Fed-notulen stemmen pessimistisch

De financiële markten kauwden vandaag ook op de notulen van de laatste Fed-vergadering, van 1 februari, die gisteravond werden gepubliceerd. Hieruit bleek dat er brede steun was om de het federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) met 25 basispunten te verhogen naar 4,50 tot 4,75%. Slechts een enkeling stuurde aan op een verhoging met 50 basispunten.

Toch was niet iedereen er gerust op. Want de stukken wezen ook uit dat iedereen verdere renteverhogingen ondersteunde. Ook waarschuwden enkele Fed-officials ervoor dat een te dovish beleid ervoor kan zorgen dat alle inspanningen die tot nu toe zijn gedaan om de inflatie te beteugelen, voor niets zijn geweest.

De angst voor agressievere rentestappen neemt toe. Uit de zogeheten FedWatch-tool van CME Group blijkt dat de kans dat de rente op 22 maart met 25 basispunten omhoog gaat, wordt ingeschat op 73%. Dat is 3 procentpunt meer dan vóór de publicatie van de notulen. Een week geleden, voor de publicatie van tegenvallende producentenprijzen, was dat nog 85%.

De kans op een verhoging met 50 basispunten wordt steeds hoger ingeschat. Vorige maand was dat nog 1,5%, vorige week 15,1% en nu 27%.





IEX-beurswatcher Arend Jan Kamp in Bulls & Bears

Wall Street lager uit de startblokken

Wall Street is opnieuw met verlies van start gegaan. De macro-economische cijfers waren een mixed bag. De Amerikaanse economie bleek in het vierde kwartaal wat minder hard te zijn gegroeid (+2,7%) dan in het derde kwartaal (+3,2%) en een eerdere raming uitwees (+2,9%). Dat wakkert de angst voor een recessie aan.

Maar de zogeheten Chicago Fed National Activity-index, die op basis van 85 economische indicatoren wordt samengesteld, was weer een meevaller. Deze was in januari op +0,23% uitgekomen, terwijl de index in december nog negatief was (-0,46%). Een positief cijfer duidt op groei.

... maar Alibaba en Nvidia weten beleggers te verrassen

Verder zijn beleggers vooral in de ban van de cijfers van Nvidia (gisteravond nabeurs) en Alibaba. Beide bedrijven wisten positief te verrassen, waarbij vooral de koersexplosie van Nvidia (+12%) opvalt.

Alibaba kampte afgelopen jaar met een lagere vraag en verstoringen in de toeleveringsketen, maar wist toch de omzet en winst te verhogen. Wat heet: de omzet steeg met 2% op jaarbasis en de nettowinst zelfs met 138%. Dat laatste wel was vooral te danken aan lagere afschrijvingen, waardoor de vergelijkingsbasis gunstig uitpakte. Het aandeel koerst 2,3% hoger.

Nvidia kon het winst- en omzettempo van 2021 niet bijhouden, maar wist wel de verwachtingen te overtreffen. Maar het lijkt vooral een hoop AI-fantasie te zijn die de koers omhoog jaagt.

Rentes: kleine minnetjes

De lange rentes noteren net als gisteren iets lager

(bron: Reuters)



De brede markt

De AEX (-0,1%) loopt uit de pas bij de andere Europese beurzen. De Duitse DAX (+0,4%) en de Franse CAC 40 (+0,2%) hielden wél droge voeten.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is fors gedaald naar 21,92 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,4%), Dow 30 (-0,5%) en de Nasdaq (-0,5%).

De euro daalt 0,2% en noteert nu 1,06 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) daalt licht.

De olieprijs zit flink in de lift: WTI met 1,6% en Brent met 1,8%.

Bitcoin stijgt ligt (+0,2%)

Verder op het Damrak

Air France-KLM, Unibail-Rodamco-Westfield en Ebusco bekleden de podiumplaatsen. Drie cijferaars fietsen hijgend achter het peloton aan.

Unilever noteert ex-dividend. Het aandeel sluit 1,7% lager.



noteert ex-dividend. Het aandeel sluit 1,7% lager. DSM kreeg vandaag eindelijk groen licht van Brussel voor de fusie met het Zwitserse Firmenich, maar sloot desondanks 1,8% lager.

kreeg vandaag eindelijk groen licht van Brussel voor de fusie met het Zwitserse Firmenich, maar sloot desondanks 1,8% lager. HAL eindigde 0,3% in de min, nadat bleek dat Coolblue, waarin de investeerder een belang heeft van 49%, in 2022 rode cijfers heeft geschreven.

eindigde 0,3% in de min, nadat bleek dat Coolblue, waarin de investeerder een belang heeft van 49%, in 2022 rode cijfers heeft geschreven. ASMI heeft een koopadvies van Citi in the pocket en steeg met 1,1%.

heeft een koopadvies van Citi in the pocket en steeg met 1,1%. MotorK meldde vorig jaar een fors hogere omzet te hebben geboekt en werd hiervoor beloond met een koersstijging van 2,6%.

meldde vorig jaar een fors hogere omzet te hebben geboekt en werd hiervoor beloond met een koersstijging van 2,6%. KPN daalde met 2,5% nadat Berenberg het telecomaandeel uit de kooplijst wipte.

daalde met 2,5% nadat Berenberg het telecomaandeel uit de kooplijst wipte. De koers van SBM Offshore kelderde met 3%, ondanks het bericht dat de oliedienstverlener er in 2022 in is geslaagd om de eigen outlook te halen.

kelderde met 3%, ondanks het bericht dat de oliedienstverlener er in 2022 in is geslaagd om de eigen outlook te halen. Shell (+1,3%) lijkt te profiteren van de hogere olieprijs.

(+1,3%) lijkt te profiteren van de hogere olieprijs. Avantium moest een deel van de koerswinst van gisteren weer inleveren en verloor 2,3%.

Adviezen:

Avantium: naar € 6,50 van € 6,00 en kopen - Degroof Petercam

ForFarmers: naar € 3,60 van € 3,00 en houden - Degroof Petercam

Arcelor Mittal: naar € 35,00 van € 33,00 en kopen - Deutsche Bank

KPN: naar € 4,00 van € 3,80 en kopen - HSBC

DSM: naar € 128,00 van € 138,00 en kopen - Credit Suisse

Agenda vrijdag 24 februari 2023

De cijferstorm gaat morgen grotendeels liggen. IMCD en de Duitse chemiereus BASF openen hun boeken over het vierde kwartaal. In de VS wordt het 'kleine' consumenten, gemeten door de Universiteit van Michigan, bekend gemaakt. Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar de Amerikaanse PCE-inflatie, een belangrijke maatstaf voor de inflatie. Pakt dit cijfer hoger uit, dan is de kans groter dat de Fed nog wel een tijdje door blijft gaan met het verhogen van de rente.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: