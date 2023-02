Coolblue (49% HAL) in rode cijfers

Coolblue, een van de grootste online retailers van consumentenelektronica en witgoed in Nederland, heeft aangekondigd dat het in 2022 rode cijfers heeft gedraaid.

Coolblue boekte een omzetstijging van 0,6% naar 2,349 miljoen euro en schrijft deze groei toe aan Duitsland, waar 174 miljoen euro werd omgezet.

Dalende elektronicaverkopen

Het bedrijf had last van de dalende electronicaverkopen in Nederland en België. Coolblue geeft aan wel marktaandeel te hebben gewonnen en beter te hebben gepresteerd dan de marktdalingen van 2,6% in Nederland en 7,8% in België.

Ondanks de lichte omzetgroei was de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf niet voldoende om de stijgende kosten en druk op de marges te compenseren. Coolblue rapporteerde een positieve EBITDA van 43,4 miljoen euro, tegen 91 miljoen euro een jaar eerder. De hoogte van het nettoverlies is niet bekendgemaakt.

Verbeterd winkelconcept

Vooruitkijkend op 2023 verwacht Coolblue te profiteren van de efficiëntieverbeteringen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Het bedrijf zal vijf nieuwe winkels openen en beginnen met de implementatie van hun nieuwe en verbeterde winkelconcept. Coolblue heeft hoge verwachtingen voor Duitsland, gezien de hoge net promotor score.

Coolblue kondigde begin 2021 een beursgang aan. In oktober 2021 werd aangekondigd dat de beursgang niet doorging; analisten schatten toen de waarde op 3 tot 5 miljard euro. Er was echter onvoldoende interesse bij beleggers. Coolblue is voor 49% eigendom van investeringsmaatschappij HAL. Bij HAL staat het 49% belang per eind 2021 voor 263 miljoen euro in de boeken.