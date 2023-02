Meer AI dan AEX voorbeurs, weer cijfertsunami, Fed, en wow, Nvidia

The 2% inflation target is key to the Fed's vision for stable prices in the U.S. economy, as well as the rest of the world. But, who decided 2% was the magic number? Watch the full video



Zo ontzettend ingewikkeld is dat volgens mij niet. Je wil een positieve inflatie, maar zo weinig mogelijk. Maar je doelstelling moet wel buiten de foutmarge van de meting liggen, anders riskeer je deflatie zonder dat je het in de gaten hebt. Je komt dan al snel op de 2% uit.



Natuurlijk is die 2% in principe arbitrair, al zit daar zoals ik hierboven laat zien, wel een gedachte achter. Maar er moet wel een magisch nummer zijn, want als dat er niet is, dan is er helemaal geen anker en wordt het beleid wat al te opportunistisch.