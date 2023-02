Meer AI dan AEX voorbeurs, weer cijfertsunami, Fed, en wow, Nvidia

De AEX-indicatie is -0,3% en waar zit 'm dat dan in?

Want de chippers liggen (in Azië) goed op Nvidia, dat gisteren nabeurs New York +8,9% deed op vooral AI-fantasie.

Europese futures kleuren nipt groen

De Amerikaanse futures staan in nipt in de plus met de Nasdaq 100 mini als uitschieter: +0,7% (op Nvidia dus)

Azië kleurt overwegend rood (Nikkei 225 is uitschieter met -1,3%), maar Korea en vooral Taiwan liggen goed



Alibaba +2,0%

Baidu -0,8%

Tencent -0,2%

TSMC +2,2%

Samsung +1,5%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -2,5% op 22,3

De dollar staat +0,2% op 1,0622 en tikte gisteravond even onder 1,06 na de Fed-notulen laatste rentebesluit. Dat blijft inflatie bestrijden

Goud en olie staan 0,3% hoger en crypto heeft weer de geest, het staat 2% en nog wat hoger

De rentes stijgen weer en de VS nadert zelfs 4%.



Goed nieuw nabeurs Wall Street, gigachipper Nvida versloeg de verwachtingen en u ziet wat de fantasie is: AI. Het aandeel ging dus nabeurs +8,9%. Meer van dat front: Lucid was er ook met cijfers en ging dan weer -9,3%

Nvidia stock rises after slight beat driven by A.I. chips https://t.co/gOoOVFTW4q — CNBC (@CNBC) February 22, 2023



Aalberts laat zien hoe je een persbericht met cijfers maakt: alles overzichtelijk op één pagina, strak. De cijfers zelf zijn ook prima en beter dan verwacht, maar de vrije kasstroom liep wel terug door investeringen en werkkapitaal. Het dividend gaat met 10% omhoog.



De cijfers van Fugro zijn lastig te duiden in één oogopslag: die marge in Q4 is aan de lage kant en daar is de beurs momenteel gevoelig voor, maar over heel 2022 is het weer 6,1%. Het bedrijf groeit wel lekker door, met name in wnd. Fugro stelt geen dividend voor.



Reuters geeft meer headlines dan SBM Offshore zelf in het persbericht en daarom maar zo. Mixed bag: omzet is ok, winst wat minder, outlook is misschien ook wat mager, dividend gaat wel 10% omhoog en de kaspositie is (zo) minder. Hier leest u u meer.



ForFarmers blijft maar ploeteren, de volumes blijven maar dalen. Wel meer omzet en dan weet u wel hoe het zit.



AMG had u natuurlijk gisteravond al gespot:



Er zijn meer cijfers, zie hieronder het nieuws. Blij dat ik vanaf volgende week weer echt morning calls kan schrijven in plaats van iedere ochtend achter een resem cijfers te moeten aanjakkeren.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met vanavond nog Galapagos, vanmiddag Alibaba en de consensus voor dat BBP-cijfer is 2,9% QoQ:

En dan nog even dit

De networks blijven dagbewegingen altijd maar aan de centrale banken ophangen:

Stocks fell Wednesday as traders parsed through a summary of the Federal Reserve’s most recent meeting, looking for clues on the central bank’s next move against inflation.



The Dow shed 0.26%.

The S&P 500 fell 0.16%.

The Nasdaq gained 0.13%. https://t.co/GnoUsfsRdF pic.twitter.com/sncaJoNPJq — CNBC (@CNBC) February 22, 2023



De boodschap is bekend:

Fed minutes show members resolved to keep fighting inflation https://t.co/CPwoupbWjC — CNBC (@CNBC) February 22, 2023



Niet stilzitten in ieder geval:

China tech companies are closely watching ChatGPT's A.I. skills. Here's what they're doing https://t.co/WeV9a889pG — CNBC (@CNBC) February 23, 2023



Niet alleen Mr. Market, maar in China kijkt ook de staat toe:

From Breakingviews - Beijing mutes ChatGPT meme rally https://t.co/UXt6eHvLAK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2023



Gisteren bokten de koersen anders flink:

Analysis: Boom in European bank earnings hints at a rally with legs https://t.co/GglHpgRkui pic.twitter.com/n5qRaEzinO — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2023



Ach...

WATCH: Intel is slashing its dividend by 66 percent, with analysts calling the move 'painful but necessary' to ensure the company has the money available for its manufacturing plan https://t.co/xaDhbTdwn4 pic.twitter.com/O7TJDXTyOH — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2023



In Nederland rekent Bux voortaan €3 per maand en deze gratis broker... noteert weer onder een tientje dan maar:

From @Breakingviews: Robinhood founders Vlad Tenev and Baiju Bhatt gave back an $806 million bonus linked to certain share-price targets. An accounting quirk means the company must pay for it anyway https://t.co/WzkjF8t1vu https://t.co/WzkjF8t1vu — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2023



Bij dezen:

The 2% inflation target is key to the Fed's vision for stable prices in the U.S. economy, as well as the rest of the world. But, who decided 2% was the magic number? Watch the full video here: https://t.co/LNLfndZt52 pic.twitter.com/E5nW0ifjTz — CNBC (@CNBC) February 23, 2023



Veel plezier en succes vandaag.