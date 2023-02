Slotcall: AEX doet niks, maar aan spektakel geen gebrek op Damrak

Aan de AEX leest het niet af met -0,1% - eens te meer blijkt dit weer eens een marktgewogen gemiddelde te zijn - want het is weer een druk dagje Damrak.

Alles in deze slotcall: tal van cijfers, een schandaal, een dikke overname, veel fondsen die soms om onduidelijke reden hard bewegen (vooral dalen) en het blijft tot na 22:00 uur onrustig op de Big Board. Nabeurs Beursplein 5 ook, want de cijfers van AMG komen nog om 19:00 uur door.

Heineken

Dan twee keer Heineken: zowel nieuws als aandelen. Ten eerste neemt ene Bill Gates een deel van het belang van Femsa over en koopt zich in bij Heineken. Het beleggingsvehikel van de familie Heineken (hoewel alleen zijn dochter die naam nog draagt), waar ze met 52,6% een controlerend belang heeft over Heineken.



Vandaag lopen de gemoederen in en op de (social) media weer hoog op over wat Heineken nou nog precies wel en niet in Rusland doet. Verdient ze er nog aan, zoals boodschapper Follow the Money gisteren berichtte, of zijn die activiteiten voor 100% afgescheiden van het moederbedrijf, zoals het bedrijf zelf stelt.

Dit was gisteren al de reactie van Heineken op het FTM verhaal, zoals gepubliceerd op die site. Op de investor relations pagina van de bierbouwer is niets te vinden. U ziet het door ons gearceerde deel, de reactie roept wel vragen op. Want behalve het premium Heineken merk heeft ze er nog tientallen merken.

Het lijkt er op dat, getuige deze reactie, dat het concern de baten in de Russische activiteiten wil laten zitten, om die zo goed mogelijk te verkopen. Duidelijk is natuurlijk dat ze die nooit voor de hoofdprijs kan verkopen. En dan nog de vraag in wat voor valuta en dan maar hopen dat ze haar geld krijgt? Speculeert en oordeelt u zelf.



Juist daarom is het misschien tijd voor Heineken om klip en klaar duidelijkheid en openheid van zaken te verschaffen? Net als gisteren trouwens is de beurs (nog) niet onder de indruk vandaag, getuigde de koersen van zowel Heineken als Heineken Holding. Op langste termijn presteert de laatste overigens een paar procent beter.



Groot nieuws ook van onze beurs zelf. Euronext wil zichzelf met de veertigste verjaardag van de AEX in zicht (4 maart) eens flink trakteren. De beurs is minder enthousiast? Euronext staat -7,5% in Parijs en Allfunds staat +16,3% in Amsterdam.



We gaan gauw naar de cijfers van vandaag.

Besi

De cijfers van Besi zijn, zoals verwacht gelet op de conjunctuur, zwak. Daar gaat het echter nooit om bij de Duivense chipper: dit is de outlook. Voor Q1 is die zeker niet om over te juichen, maar daarna ontdekt onze analist Paul Weeteling green shoots. Groeien die ook uit tot mooie bloemen? Citaat.

De orderintake van €180,5 miljoen is het enige dat wijst op aanstormende verbetering ergens in de loop van dit jaar. Dat Besi bij de orderintake opmerkt dat het voornamelijk om orders voor high-end smartphonetoepassingen en hybrid bonding-machines gaat, is het sappigste detail uit het cijferrapport.

Hier zitten de hoogste marges en de sterkste groei. Besi had eind vorig jaar voor €270 miljoen aan orders op de plank liggen, wat onvoldoende is om onze omzettaxatie van €800 miljoen mee te halen. We verlagen de taxaties voor dit jaar en volgend jaar beperkt, maar blijven rekenen op herstel op korte termijn.

Dit is vanwege de sterke vooruitzichten voor de meest geavanceerde machines van ASML. Die zullen zich uiteindelijk vertalen in meer orders en omzet voor Besi.

Besi is lenig als een kat IEX Premium https://t.co/52BlhW5AAJ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2023



Wolters Kluwer

Wolters Kluwer levert en hoe - analist Niels Koerts is onder de indruk van de ijzersterk business van het concern:

Aan de jaarcijfers van Wolters Kluwer te zien is het klip en klaar dat het bedrijf vrijwel volledig immuun is voor de hoge inflatie. Waar de marges van de meeste beursgenoteerde ondernemingen stevig onder druk staan, weet de dataleverancier zijn winstgevendheid juist op te voeren.

Is het aandeel echter nog steeds aantrekkelijk genoeg, om nu, op nota bene een all time high, in te stappen. Niels vervolgt:

De vrije kasstroom viel met €1,22 miljard daarentegen wel hoger uit dan verwacht. Dit in combinatie met de lage schuldpositie van 1,2 keer de ebitda stelt het bedrijf in staat om opnieuw voor €1,0 miljard aan eigen aandelen in te kopen.

Dit is vermoedelijk de reden waarom het aandeel vandaag zo in de lift zit op de beurs. Omgerekend koopt Wolters Kluwer 3,6% van het totaal uitstaande aandelen in. Onze visie omtrent een belegging in Wolters Kluwer verandert niet substantieel.

Het bedrijf beschikt over een ijzersterke marktpositie, lage schuldgraad en groeit daarnaast gestaag door. Net als bij branchegenoot RELX zit ons probleem hem in de hoge waardering van ruim 24 keer de verwachte winst.

Wolters Kluwer stelt beleggers niet teleur IEX Premium https://t.co/K9yQwEkPgS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2023



Wie Wolters Kluwer zegt, zegt RELX en ook dat aandeel volgt Niels. Zijn analyse, conclusie en advies lijken op die van inderdaad, Wolters Kluwer.

RELX: een prachtig bedrijf maar is het ook een aantrekkelijke belegging IEX Premium https://t.co/PJdGQltkiy via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2023



ASR

Jaarcijfers ASR om door een ringetje te halen: Niels gaat uit zijn Koerts van de cijfers van ASR. Die zijn op alle punten beter dan verwacht en aandeelhouders worden niet vergeten. Het dividend stijgt met 12%, maar kniesoren die wij zijn op de beurs: waar is de eigen aandeleninkoop?

Die is er niet en wel hierom, citaat:

Ondanks dat de kapitaalbuffer van ASR voldoende is om eigen aandelen in te kopen - de solvabiliteitsratio is immers hoger dan 185% - kiest CEO Jos Baeten hier niet voor.

Allereerst wil hij zich focussen op de integratie van Aegon Nederland

Ten tweede - en dat is veel interessanter - wil ASR voldoende cash binnenboord houden om in de toekomst aandelen ASR van Aegon terug te kopen

Als de deal is goedgekeurd, krijgt Aegon immers 30% van de aandelen ASR in handen. Baeten wist ons te melden dat hij er serieus rekening mee houdt dat Aegon deze aandelen in de toekomst verkoopt. Dit past in ons scenario dat Aegon op termijn verder wordt opgeknipt en uiteindelijk verkocht.

Jaarcijfers ASR om door een ringetje te halen IEX Premium https://t.co/r9wl84sTyN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2023



JDE Peet's

JDE Peet's had al - midden op een beursdag - de voorlopige resultaten gepubliceerd. De definitieve kunnen analist Martin Crum niet bekoren:

Wij lopen toch nog even kort door de jaarcijfers heen voor beleggers omdat de wat gedetailleerdere resultaten enkele aandachtspunten bevatten waaruit blijkt dat de koffiefabrikant het toch erg lastig heeft.



En dat betreft dan met name het doorberekenen van de hoge inflatie. JDE Peet's heeft flinke prijsverhogingen doorgevoerd waardoor de omzet, gecorrigeerd voor valutaeffecten, met ruim 11% steeg tot afgerond €8,2 miljard.



Echter, de gemiddeld doorgevoerde prijsverhoging van 16% leidde ertoe dat het concern 4,4% minder verkocht. Oftewel, de consument reageerde op de prijsverhogingen door deels te switchen naar B- en huismerken.

De prijsverhogingen van JDE Peets raken de verkopen IEX Premium https://t.co/VVsxzDQH9t via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2023



Verder kijkt onze beleggersdesk nog naar de cijfers van gisteren van Walmart en dan vooral de outlook: net als Home Depot signaleert het bedrijf afnemende kooplust in de VS. raakt het geld dan toch een keer op?

Outlook ontsiert cijfers Walmart IEX Premium https://t.co/Jm0HuCdige via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 22, 2023



Shorts, Pharming, huizen, Ifo, Fed, Nvidia en brede markt

Dan nog even dit, er is een nummerrr één in het AFM short register. Het is niet langer Just Eat Takeway en ongetwijfeld valt u ook op de laatste naam in het rijtje: Pharming kent geen uitstaande shorts meer?



Als we echter onder de roemruchte 0,5% kijken... U weet het, op 29 maart moet de FDA een ei leggen. Het blijft spannend.



Nog een heet hangijzer vandaag: de huizenprijzen. Vanochtend waren er de harde cijfers van het CBS en hier is de analyse van de oranje bank:

De 1,5% woningprijsstijging (maand-op-maand) die @statistiekcbs meet in januari duidt op prijsstabilisatie. In januari ontwikkelen de #woningprijzen zich doorgaans namelijk gunstiger. Na correctie voor seizoenpatronen blijft een stijging van ‘slechts’ 0,1% over. @BaniMirjam pic.twitter.com/M3FpMkCzZC — ING Economie (@INGnl_Economie) February 22, 2023



Dan nog de Ifo Geschäftklima van vandaag over februari, de belangrijkste macro. De Duitse ondernemingslust verbetert weer iets.



Marktbreed is het een beetje nikserig. Olie daalt mede op de Amerikaanse voorraden en bitcoin is een sentimentmeter aan het worden (?). Niet in beeld, maar de VIX Index (volatiliteit) staat op 22,7 (-0,1%). En de dollar? Die stijgt weer. Vanavond zijn er nog Fed notulen, Nvidia heeft cijfers en Baidu staat -3,7% in New York op Q4's.



Dan de rentes nog, wellicht kan er vanavond nog wat beweging in de Amerikaanse komen, als de Fed notulen verrassingen bevatten.



Beursplein 5

De cijferaars hebben we gehad, dan de bankenadviezen van vandaag. U turft:

Plussen: Wolters Kluwer (2x), ABN Amro, Air France-KLM en Pharming

Minnen: DSM en AkzoNobel

Klik op het plaatje voor de details:



Verder nog iets op het Damrak? Zeker. Het is vandaag duidelijk defensief tegen de rest, om het oneerbiedig te zeggen. Ofwel, cyclisch, technologie, financials

Turft u ze allemaal af, alle defensieve AEX fondsen plussen vandaag op Shell na

Economie? De rentes bewegen nauwelijks vandaag. Wij tasten in het duister waarom niet alleen ING en ABN Amro, maar ook de verzekeraars zo slecht liggen. Dat is in de hele EU zo

Alfen meldt zeker fantasie met een nieuwe opdracht, maar geen financials

Aalberts heeft morgen cijfers. Opvallend dat ze stijgt vandaag, want de beurs beoordeelt het altijd als cyclical

OCI gaat hard, de concurrentie daalt, maar er is geen nieuws

Bij Aperam is exact het tegenovergestelde gaande

SBM Offshore en Fugro hebben het nog veel erger dan Shell te verduren. Ziet u de cijfers van morgen nkiet zitten?

Avantium suddert nog even lekker na op het goed nieuws van gisteren

Galapagos blijft ondanks deze stijging penibel ogen

B&S herstelt. Ietsie dan

Van Lanschot Kempen blijft maar verbazen

CM.com kan geen goed meer doen

Ebusco zet zelfs een nieuwe all time low neer

De bouwers doen ook slecht, toch iets, net als de financials, met de economie vandaag?

Oh ja, ook morgen hoeven we ons niet te vervelen: