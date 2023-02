Wat hyper-cyclical Besi en hyper-defensial Wolters Kluwer gemeen hebben

Met Besi en Wolters Kluwer cijferen vandaag zo ongeveer het minst en het meest cyclische aandeel uit de AEX. Beiden hebben vandaag een bijzonder verhaal en daarmee vertellen ze samen het mooie verhaal dat AEX heet.

Om te beginnen flirten de Wokkels, zoals ze ooit liefkozend op de vloer werden genoemd, met een all time high. Het is voor het eerst dit jaar dat deze term valt op het Damrak. Wolters Kluwers beweeg vandaag op, rond, onder en boven de €107,65 van vorig jaar 28 oktober. Intradag staat er €111,40 van 3 augustus.



Zoals u reeds in onze morning call las; op 1 september is Nancy McKinstry twintig jaar CEO en was er al die tijd rust in de tent. Hooguit was er #ophef en #schande over haar salaris. Daar hoort u de laatste jaren niemand meer over. Misschien heeft dat hiemee te maken, want in dit twintig jaar liepen omzet, winst...



... én aandeelhouders-return gestaag op. Zij die tien jaar geleden het aandeel kochten, maken nu gewoon 10% dividendrendement: ka-ching. Het aandeel werd wel almaar duurder en dat maakt het momenteel misschien zeker geen no-brainer. Zeker niet op en rond een all time high nu.



Nee, Wolters Kluwers is zeker geen - zeg - Shell. Het is niet het meest ingewikkelde bedrijf op Beursplein 5 om te besturen. McKinstry kan bij wijze van iedere dag uitslapen, zo rond een uur of elf komen aankakken, ramen opzetten, waarna de abonnementsgelden naar binnen waaien - in goede en slechte tijden :-)

En toch, doe het maar consequent twintig jaar lang.

Zie de overheids utilities — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 22, 2023

En vandaag is er nog iemand op het Damrak die alleen maar even het raam hoeft open te zetten? Dat is alleen om te zwaaien.

We krijgen ook allemaal de groeten van CEO Richard - It's the cycle, dummy! - Blickman van #Besi #AEX pic.twitter.com/1fMHcEc1e2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 22, 2023

Dit is niet overdreven, want er zijn er onder ons die Besi's business en de chips-cyclus blijkbaar niet begrijpen, om het beestje bij de naam te noemen. Onze technologie-analist (hij covert ook Besi) Paul Weeteling weet er alles van. Zie de laatste regels (en met Zaantje bedoelt hij natuurlijk Ahold Delhaize).

Zonder dat saaie maar sterk presterende Wolters Kluwer stonden Besi en Zaantje vandaag aan kop! Leuk!

Ps. voor de lading boys die afgelopen zomer onafgebroken mailden/dmden en meer—-> Besi is idd failliet, klip en klaar toch? — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) February 22, 2023

Hier zijn dezelfde grafieken van Besi als die van Wolters Kluwer, maar wat een wereld van verschil. En toch zijn het beide op hun eigen manier bijzonder fraaie aandelen.



Niet alleen koers, omzet, winst en waardering vliegen alle kanten uit bij de chipper, maar ook dividend en uitstaande aandelen. Dat is wel opvallend. Besi kiest er ook vandaag voor om de 93% van de winst van vorig jaar als dividend uit te keren. Logischer zou het voor deze supercyclical zijn om juist aandelen in te kopen?

Want de winst fluctueert nogal en het geldt natuurlijk op de beurs als grote zonde om het dividend te verlagen, laat staan te passeren. Blickman deert dat blijkbaar niet. Hij is ook ondernemer en geen manager, zoals bijvoorbeeld McKinstry. Het is zijn tent en hij ambieert blijkbaar geen mooie, gestaag oplopende beurslijntjes.

Nee, er staat vandaag zeker geen all time high op het bord. Op slot- en op intradagbasis tekende Besi op 17 januari vorig jaar €88,28 en €89,20 aan. Als de cyclus echt draait, waar misschien het orderboek van Besi vandaag op duidt, kúnnen zulke standen echter in een oogwenk op het bord staan.



Op het Damrak mogen we blij zijn met zo'n mooie defensial en cyclical en misschien is het nog wel het meest reclame voor indexbeleggen. Want met timen... Laat verder maar.