Rente staat technisch op scherp

Het is onrustig op de vastrentende markten. Gaan centrale banken de rente weer optrekken of niet?

Beleggers namen voor alle zekerheid wat van hun obligatieposities van tafel. Hierdoor liep de rente in de afgelopen weken hard op.

De Nederlandse kapitaalmarktrente noteert deze week op 2,86% de hoogste stand in ruim tien jaar, tegenover 2,35% begin van de maand.

De Amerikaanse tienjaars kapitaalmarktrente liep op van 3,40% begin februari naar nu 3,91%, waarmee de hoogste stand in 4 maanden is bereikt.

Rentes breken door weerstandsniveaus

Technisch breken zowel de Nederlandse als de Amerikaanse kapitaalmarktrente door hun weerstandniveaus, zij het nog nipt. Definitieve en overtuigende doorbraken kunnen tot structurele rentestijgingen leiden.

Het rommelt vooral in de VS, waar zowel de producenten- als de consumentenprijzen hoger waren dan verwacht. In combinatie met sterkere banencijfers en de detailhandelsverkopen is er het risico dat de Federal Reserve met gesterkt been de volgende renteronde ingaat.

Technisch draaien de renteplaatjes nu opwaarts. Begin dit jaar was deze tendens al zichtbaar op de rentegrafieken, waarbij er zelfs kans leek op hogere renteniveaus.

Gifbeker is nog niet helemaal leeg

Voor obligaties betekent dit dat de gifbeker nog niet volledig is leeggedronken. Op de huizenmarkt zullen de ontwikkelingen van de kapitaalmarktrente effect hebben op de hoogte van de hypotheekrentes.

Daarom deze keer de renteplaatjes.

Nederlandse rente breekt de weerstand van 2,78%

Op korte termijn breekt de Nederlandse kapitaalmarktrente nip boven de weerstand van 2,78% (gevormd op 21 oktober 2022).

Het technische beeld begint dus te draaien en wel in opwaartse richting. Er ligt steun op 2,05% (de bodem van 7 december 2022).

Technisch lijkt de correctieve fase te eindigen, nu de horde van 2,78% onder druk staat. Bij een opwaartse doorbraak komt er ruimte vrij voor een nieuwe stijging. Dan wordt 3,30% het volgende opwaartse koersdoel.

Amerikaanse tienjaars rente draait opwaarts

De Amerikaanse tienjaars rente heeft het patroontje van lagere toppen gebroken. De rente lijkt hiermee te bodemen en opwaarts te draaien.

De Amerikaanse tienjaars rente zet thans de weerstand van 3,88% (de top van 2 januari) onder druk. Om verder te verbeteren, is een overtuigende doorbraak boven deze horde noodzakelijk.

Na een uitbraak boven 3,88% wordt 4,25% het volgende opwaartse koersdoel.

De steun ligt rond 3,35% (de bodem van 19 januari). Pas daaronder zou het technische beeld van de tienjaars rente verzwakken.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.