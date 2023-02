Slotcall: Het toverwoord is defensief, rentes in beweging

De AEX sluit 0,7% lager op een nieuwsluwe dag, waarop macrocijfers de toon aangaven.

Wat bepaalde nu eigenlijk de stemming op deze beursdag? De Amerikanen nauwelijk, want die deden pas aan het eind mee; gisteren was Wall Street gesloten voor President's Day. Aan het macrofront regende het vooral PMI's, oftewel inkoopmanagersindices. Opvallend was vooral de tweedeling tussen de productie- en de dienstensector.

De zogeheten Manufacturing PMI's vielen over de hele linie in Europa slechter uit dan de Services PMI's. Waarom? We vroegen het aan een ABN Amro-econoom:

De productie van industriële goederen waaronder auto's groeit (dankzij herstel supply chains), maar de productie van bijv. chemicaliën niet. Het lijkt erop dat de zware industrie niet groeit, en dat kan inderdaad heel goed met de nog altijd hoge energieprijzen te maken hebben. — Albert Jan Swart (@AlbertJanSwart) February 21, 2023

Na de Europese in de ochtend kwamen vanmiddag ook de Amerikaanse getallen door en die waren beter dan verwacht.

Alle inkoopmanagersindices van vandaag: EU productie niet best, VS valt dan nog mee, maar diensten vallen dik mee #AEX #PMI pic.twitter.com/7mscTtFZm2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 21, 2023

Betere economie = havikser centrale banken = voorzichtigheid troef op de beurs. Op de beurs gaan dit soort Pavloviaanse wetmatigheden nooit altijd op, maar vandaag lijkt het echt wel aan de hand, zeker nadat ook de Duitse ZEW-index beter uitviel dan verwacht.

Alle ballen op defensief

Op zo'n dag is het ook niet vreemd dat het lijstje grootste stijgers in de AEX wordt gedomineerd door knetterdefensieve fondsen als Unilever, RELX, Wolters, Ahold en Heineken.

Dat laatste bedrijf haalde niet echt positief de headlines vandaag, Follow the Money meldt dat het bedrijf ondanks de sancties nog aardig actief was in de Russische markt vorig jaar.

Heineken zou niet meer in Rusland investeren, beloofde de brouwer vorig jaar. Een jaar later is er van die belofte nog maar weinig over: het bedrijf lanceerde maar liefst 61 nieuwe producten op de Russische markt. https://t.co/C9GRwZu1aK — Follow the Money (@FTM_nl) February 21, 2023

Beleggers vonden het kennelijk niet koersgevoelig genoeg en zetten Heineken als een van de weinige AEX-aandelen in het groen vandaag.

Zaden-, noten- en specerijenhandel Acomo zette beleggers wel aan tot handelen. Na de mooie cijfers en een hoger dan verwacht slotdividend mocht het bedrijf een ererondje over het Damrak maken als stijger van de dag. Of die stijging terecht was, leest u in de analyse van Martin Crum.

DSM ligt al een poosje niet zo lekker, na de piek van eind 2020 is het aandeel met een kleine 40% teruggevallen. Ook vandaag was het rechterrijtje het hoogst haalbare (-1,8%). De fusie met het Zwitserse Firmenich wacht op de finale go en DSM haalde netjes zijn outlook in 2021. Tijd om weer omhoog te kijken? Martin Crum keek onbarmhartig doch fair naar de cijfers.

De brede markt

Rood op de borden; de AEX blijft achter bij de grote broers in Europa en in Amerika staan de grte indices ruim een procent lager. Olie noteert lager en de rentes (zie hieronder) zijn ook stevig in beweging.

De rentes

Waar de rentes en de beurs een tijdje gelijk opliepen, blieven beleggers op dit moment obligaties nog iets minder dan aandelen. De rentes in de EU lopen met 7 tot 12 basispunten op.

Het Damrak

Acomo (zie hierboven) torent met +4,4% boven alles en iedereen uit vandaag

(zie hierboven) torent met +4,4% boven alles en iedereen uit vandaag B&S Groep heeft net als gisteren de rode lantaarn. U kent het verhaal.

heeft net als gisteren de rode lantaarn. U kent het verhaal. Prosus krijgt mat 4,7% om de oren nadat vanochtend in Hongkong de techmarkt onderuit ging

krijgt mat 4,7% om de oren nadat vanochtend in Hongkong de techmarkt onderuit ging De banken doen het redelijk ( ING -0,17%, ABN Amro +0,70%), maar de verzekeraars liggen slecht ( Aegon en NN Group allebei -2,4%) NN kreeg een koersdoelverlaging van Morgan Stanley

-0,17%, +0,70%), maar de verzekeraars liggen slecht ( en allebei -2,4%) NN kreeg een koersdoelverlaging van Morgan Stanley Pharming (+0,8%) begint nieuwe trials met leniolisib

(+0,8%) begint nieuwe trials met leniolisib Dat de bestuurders van Philips afzien van een bonus wordt schouderophalend ontvangen (-1,6%)

En dan nog even dit

Als u wel eens de Mount Everest beklommen hebt weet u wat deed analist bedoelt als hij zegt dat aandelen zich in de Death Zone bevinden. Als u dat nog niet heeft gedaan: dat is geen fijne zone om in te zitten.

Een 'top strategist' van oooh, Morgan Stanley nog wel die... koersen voorspelt

-26% ook, alsof hij heel precies glazen bolletje heeft Ach, wie weet, maar geen groter kerkhof op de beurs dan die van die niet-uitgekomen crash voorspellingenhttps://t.co/oQmP0hjO5P — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 21, 2023

Oh, ook Bank of America zit in de berenhoek

The stock market is under pressure because 3 key sources of liquidity have dried up, Bank of America says https://t.co/vG5VCQ1RFA — Markets Insider (@MktsInsider) February 21, 2023

Iedereen een bestseller met ChatGPT

De Agenda

Op cijfergebied begint de week morgen eigenlijk pas. De komende twee dagen regent het bedrijfscijfers en niet van de minste concerns. Chipliefhebbers zitten 's ochtends klaar voor Besi en 's avonds voor Nvidia.