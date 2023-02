FAANG, NUTS of GRANOLAS

Bericht delen via:

De meeste beleggers zijn bekend met de FAANG-bedrijven. Die hebben in het vorige decennium een geweldige opmars gemaakt, in omzet, winst en koersstijging van de aandelen.

In 2022 bleven de FAANGs voor het eerst achter bij de markt. In Europa hebben de GRANOLAS ook uitstekend gepresteerd. Deze bedrijven hebben vergelijkbare karakteristieken, maar ook een aantal aantrekkelijke verschillen ten opzichte van de FAANG-bedrijven.

Wordt het tijd om de aandacht te verplaatsen van FAANG naar GRANOLAS of moeten we nog een stap verder gaan en komen we uit bij de NUTS?

Hoe zat het ook alweer met de FAANG-bedrijven?

De afkorting FAANG staat voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. De bedrijven kenmerkten zich door sterke groei en bereikten een enorme omvang. De gezamenlijke waarde van FAANG aangevuld met Microsoft groeide van iets meer dan 1.000 miljard in 2013 naar 10.000 miljard in 2021. Op het hoogtepunt van de waarde was het gewicht van deze zes bedrijven samen meer dan 23% van de S&P 500. De andere 494 bedrijven in de S&P 500 waren goed voor de resterende 77%.

Het succes van de FAANG-aandelen is terug te voeren op een combinatie van hoge groei en stijgende marges. Door de groei hebben ze schaalvoordelen en netwerkeffecten opgebouwd die voordelen opleveren ten opzichte van concurrenten. Door relatief lage marginale kosten en extra verdienmodellen verdubbelde de gemiddelde marge in 10 jaar, waardoor de winst nog sneller groeide dan de omzet.

Het laatste jaar valt de performance van FAANG tegen. De groei zwakte af, de marge liep terug en de bedrijven zijn bezig met ontslagrondes. Ook de stijgende rente is negatief voor de FAANGs, die in het algemeen een hoge waardering hebben.

Wat zijn GRANOLAS en waarom zijn die interessant?

GRANOLAS is een samenvoeging van de eerste letters van GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP en Sanofi (iets andere invullingen zijn ook mogelijk). Stuk voor stuk Europese bedrijven met een sterke marktpositie en stijgende marges.

Het belangrijkste verschil met hun Amerikaanse evenknie is dat de GRANOLAS de stabiele groei van de afgelopen jaren naar verwachting nog geruime tijd kunnen volhouden. Daarnaast zijn de activiteiten gespreid over meerdere sectoren, waardoor het risico ook beter verdeeld is en lager uitvalt.

De gemiddelde marge van de GRANOLAS is nog steeds stijgende en de meeste bedrijven zitten ook nog in een positieve koerstrend. Beleggers met een voorkeur voor stabiel groeiende kwaliteitsbedrijven kunnen inspiratie zoeken in de GRANOLAS.

Of kiezen voor NUTS

Een derde optie komt uit een interessant artikel van Waverton met de titel NUTS are healthier than GRANOLAS. De schrijvers geven aan dat de GRANOLAS ook al behoorlijk opgelopen en hooggewaardeerd zijn. Zij hebben een voorkeur voor bedrijven die aan het begin van een structurele verandering en groeipad staan en door beleggers nog onvoldoende worden gewaardeerd. Als gevolg van de verandering verbetert de marge en vervolgens de winst.

NUTS staat in dit geval voor Nationale Nederland Group, UPM, Technip en Siemens. Nationale Nederlanden kan profiteren van de concentratie op de verzekeringsmarkt en de marge verbeteren. UPM produceert niet-fossiele vliegtuigbrandstof en Technip houdt zich bezig met technieken om CO2-uitstoot te reduceren. Siemens heeft een vooraanstaande positie bij digitale industriële toepassingen.

Het maken van een inschatting van het succes van een toekomstige beweging is cruciaal bij dergelijke bedrijven. Dat is risicovoller, maar de potentie is ook groter.

Waarde zit in margeverbetering

Er is een sterk verband tussen marges en aandelenkoers. Daarom is het voor beleggers interessant om te onderzoeken hoe de marge van een bedrijf zich ontwikkelt en wat de belangrijkste risico’s daarvoor zijn.

Hoe groter de potentiële margeverbetering, des te hoger de koerspotentie, maar tegelijkertijd is het ook lastiger om een correcte inschatting te maken. Het universum is daarbij uiteraard veel uitgebreider dan de genoemde bedrijven, met meer kansen en mogelijkheden voor spreiding.