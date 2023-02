Het is mineur voorbeurs en er is zelfs een sell-off in Hongkong

De AEX indicatie is -0,2%, na een oersaaie dag met een dicht Wall Street.

We doen het vandaag met inkoopmanagersindices februari, er is een handvol cijfers met onder meer HSBC in het VK en Walmart in de VS, in Hongkong krijgt technologie er van langs (?) en laat de geopolitiek maar weer zitten vandaag, het is niet om vrolijk van te worden.

Europese futures openen ook rond -0,2%

Dat is momenteel ook de score voor de Amerikaanse

In Azië blijft alles dicht bij huis op Hong Kong na: Hang Seng -1,3% en de Hang Seng Tech Index zelfs -2,9%. Zo meer

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +5,6% op 21,3

De dollar trekt 0,2% aan tot 1,0668

Goud doet -0,2% olie zakt ruim 1%, crypto staat hoger en bitcoin voert slag om $25.000

De rentes neigen hoger bij de ochtendkoffie:



In Hongkong staat de Hang Seng Tech Index... U ziet het.



Tja, waarom? Ik zie zo snel niets op de networks. Uhm, dit misschien?

De spannendste beweger is momenteel misschien bitcoin, dat haasje-over doet met $25.000. Het spul handelt technisch, of zo u wilt in schuifjes. Als $25.000 van het bord gaat, kan het misschien in één keer door naar $30.000? Raadpleeg hiervoor uw favoriete of plaatselijke technisch analist, of kermiswaarzegger.

Of heten die anno nu influencers? Nevermind.



De truc zit 'm vandaag in voorlopende, economische indicatoren over deze maand, ofwel zet het voorzichtige en in iedere geval momentum van deze winter door? Na vorige week al een meevallende New York en tegenvallende Philadelphia Fed Index doen we het met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices (PMI's).

Australië en Japan zijn al door met mixed bags en let straks zeker op Duitsland en vanmiddag de VS. Ooit had China ook voorlopende PMI's, maar skipte die prompt nadat in augustus 2014 op tegenvallende cijfers out of the blue een mini-crash van een dag op de beurzen ontstond. De AEX ging toen intradag bijna -10%.



In Duitsland komt ook nog de ZEW vertrouwensindex door en daar wordt niet zo heel veel van verwacht, getuige de consensus.



De Kleine VOC, ofwel soft commodity handelaar Amsterdam Commodities (Acomo, met hoofdkantoor in Rotterdam), heeft vandaag als enige op het Damrak cijfers. Wat een kapitalen in het aan alle kanten ronkende persbericht. Op een slotkoers gisteren van €20,50 bedraagt het dividendrendement zo 6,1%.



Er valt nog een persbericht op de deurmat van Beursplein 5 vandaag. Pharming meldt dat het bedrijf in de VS, Europa en Japan de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van leniolisib evalueert bij ongeveer 15 kinderen van 4 tot 11 jaar met een bevestigde APDS-diagnose. Zeg maar of er koersimpact is.

Op 29 maart - kan ook eerder of later zijn - en in H2 maken Amerikaanse FDA en Europese EMA hoe ze de aanvraag van Pharming voor leniolisib beoordelen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

07:00 Acomo - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Worldline - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Home Depot - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS)



15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Januari (VS)

En dan nog even dit

De grootste Europese bank:

HSBC reported a better-than-expected 92% surge in quarterly profit as rising interest rates swelled its net interest income, encouraging Europe's largest bank to reiterate it could meet a key performance target for this year. More here: https://t.co/kekNGwDl27 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 21, 2023

Een van de, zo niet de grootste mijnbouwer:

BHP eyes demand green shoots in China as profit slumps https://t.co/XrOizedYHM pic.twitter.com/fmh6Wa0m4C — Reuters Business (@ReutersBiz) February 21, 2023

De eerste betaalde dienst van Meta:

WATCH: Meta has announced it is launching a subscription service, which will come with added protection against impersonators. Its blue-badge verified service follows similar steps by Twitter https://t.co/9ewVEUk0t6 pic.twitter.com/T45ZEUg4sF — Reuters Business (@ReutersBiz) February 21, 2023

China denkt en rekent wel verder dan de dagelijkse trending topics op social media:

Europe made it through winter without an energy crisis thanks in part to China, where anti-Covid policies constrained LNG demand, freeing up supply for Europe. That assistance could turn into influence as China rushes to secure LNG for the coming years. https://t.co/qaKOZmHLFb — Bloomberg Markets (@markets) February 21, 2023

Meer nieuws uit China:

“We urge certain countries to immediately stop fueling the fire, stop shifting blame to China and stop touting ‘Ukraine today, Taiwan tomorrow.""



China urged the world to stop drawing parallels between Ukraine and Taiwan https://t.co/nMKJvAyBM9 — Bloomberg Markets (@markets) February 21, 2023

Veel plezier en succes vandaag.