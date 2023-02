Geen kapitaalvlucht uit aandelen

Goede conclusie. De rally van januari is grotendeels te danken aan 'retail investors' / particulieren. In Amerika is er in januari een record bedrag van 1,5 Miljard dollar per dag in de beurs geïnvesteerd door Amerikaanse particulieren. Nog nooit zoveel inflow geweest.Grote hedgefunds en institionele beleggers staan nog met veel geld aan de zijlijn. We kunnen nog flink hoger.(PS ik hoop dat ik dit linkje mag plaatsen want ik onderbouw graag altijd mijn comments.)