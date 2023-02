Europese beurzen hebben wind mee

De aandelenbeurzen deden afgelopen vrijdag een stapje terug na een verder redelijk sterke handelsweek. Deze week zijn de ogen van beleggers weer gericht op de bedrijfscijfers en blijft het wat rustiger op het gebied van economisch nieuws.

Vandaag blijven de beurzen in de VS gesloten in verband met President's Day. Bij de Europese beurzen is het de vraag of de correctie van vrijdag een vervolg krijgt of dat we te maken hadden met slechts een tijdelijke adempauze. Vooralsnog liggen de technische plaatjes er nog prima bij en is er bij de meeste indices wel wat ruimte voor een kleine correctie.

AEX: kan index boven laatste top breken?

De AEX-index heeft binnen de stijgende trend het koersdoel rond de weerstand van 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022) bereikt.

De opwaartse trend kan alleen worden voortgezet indien de Nederlandse beurs boven de laatste top weet te breken. Dan mag een grotere koersstijging worden verwacht richting de oude hoogtepunten tussen 810 en 830 punten.

De AEX-index heeft pas steun rond 736,34 punten (de bodem van 4 augustus 2022).

Bel 20-index wacht op nieuwe impulsen

De Belgische beurs consolideert al wat langer aan de onderkant van de stijgende trend van de afgelopen maanden. De Bel 20-index is de laatste weken nauwelijks opgeschoten en wacht op nieuwe impulsen.

Ondanks de lange consolidatiefase oogt het technisch plaatje nog redelijk positief. Eerste koersdoel wacht rond 4.031 punten. De steun ligt nu rond 3.821 punten. Zolang de index hierboven beweegt, blijven we opwaarts kijken.

CAC 40-index presteert erg sterk

De beurs van Frankrijk presteert al enige tijd erg sterk en weet dan ook het mooiste technische plaatje te overleggen. De CAC 40 index is de laatste maanden hard opgelopen en heeft de langetermijn weerstand rond 7.384 punten bereikt. Dit is tevens het all-time high.

Het risico op een kleine terugval neemt toe nu de weerstand is bereikt. De eerste steun ligt momenteel rond 7.074 punten. Pas hieronder zal het technisch beeld wat schade oplopen.

DAX-index: stabilisatie binnen opwaartse trend

De DAX index stabiliseert binnen de opwaartse trend. De hogere koersbodems signaleren echter nog steeds een vraag naar de Duitse beurs. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend.

Van belang is dat de Duitse beurs boven de steun van 15.246,39 punten (de bodem van 10 februari) blijft. De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mogen we een verdere koersstijging verwachten.

Weerstand wacht rond 16.090,29 punten (gevormd op 13 januari 2022).