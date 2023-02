Markt mist broodnodige impuls van het gesloten Wall Street

Woensdag worden de Fed notulen vrijgegeven en dat kan de financiële markten nog wel eens in beweging krijgen. Immers, de jongste inflatiecijfers uit de VS waren nu eenmaal niet helemaal zoals gehoopt.

De vraag is hoe verdeeld de Fed is over de hoogte en het tempo rond verdere renteverhogingen. Uiteraard wordt tussentijds de media opgezocht, met een wisselende boodschap. Zo wordt het spel nu eenmaal gespeeld.

Maar die Fed notulen, dat is toch een ander verhaal. Die zullen meer inzicht verschaffen over hoeveel pijn de Amerikaanse centrale bank nog voor beleggers in petto heeft.

Damrak

Hoewel Wall Street vandaag gesloten is in verband met President's Day, viel er meer dan genoeg te beleven op het Damrak. Cijferende fondsen, fondsen die cijfers uitstelden (B&S Group), fondsen met mooie orders (Fugro, Heijmans) en fondsen met flinke koersbewegingen zonder relevant nieuws (Vyvorion, CM.com).

De agenda vandaag was goeddeels leeg, dus veel impulsen op dat vlak waren er ook al niet, allicht met uitzondering van de Duitse ppi over januari: een daling van 1% op maandbasis. Zeker welkom, maar yoy was er nog altijd sprake van een forse stijging van afgerond 18%.

Al met al bleef de AEX tamelijk dicht bij huis en sloot de dag af op een stand van 762,63 punten, een daling van 0,3%.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

B&S Group

De chaos bij het beursgenoteerde B&S Group is inmiddels wel compleet nu de jaarcijfers zijn uitgesteld, de ceo en vicevoorzitter van de RvC per direct zijn opgestapt en beleggers totaal niet meer weten waar zij aan toe zijn.

Dit alles is een beursgenoteerde onderneming uiteraard onwaardig. De plannen van oprichter en grootaandeelhouder van het concern om een bod te doen, staan on hold. Een update:

Chaos compleet bij BS Group IEX Premium https://t.co/Ymi2hLgUgC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 20, 2023

Adyen

Betalingsverwerker Adyen is de koersdaling van eerder deze maand op basis van teleurstellende cijfers alweer te boven. Dat is hard gegaan. De Beleggersdesk pleit voor een splitsing van het 'dure' aandeel, maar vermoedelijk heeft de top van het concern daar geen oren naar:

AF-KLM

De turn around lijkt op het eerste gezicht bij AF-KLM geslaagd, getuige de fraai ogende winstcijfers. Echter, dat is hoofdzakelijk te danken aan enkele eenmalige boekhoudkundige meevallers. De reguliere bedrijfswinst bedroeg het afgelopen kwartaal slechts €14 miljoen.

Interessant bij de carrier wordt nu vooral hoe verder. Een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk verschaft het antwoord:

Air France-KLM maakt een knappe turnaround IEX Premium https://t.co/EdvTumWvXf via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 20, 2023

Mercedes

Het merk Mercedes Benz is en blijft een ijzersterk merk, maar hoe zit dat met het beursgenoteerde aandeel? Is de autobouwer ook aantrekkelijk voor rendement zoekende beleggers? Het relatief hoge dividendrendement, in combinatie met een fors aandeleninkoopprogramma lijken daar wel op te duiden.

Een andere blik op het Mercdes aandeel is te vinden bij IEX Premium:

Vastned

Vastgoedfonds Vastned zit strategisch behoorlijk vast en de vraag is wat een nu gestarte heroriëntatie van de strategie beleggers zal opleveren. Ook interessant: hoe kijkt grootaandeelhouder Van Herk aan tegen de huidige situatie rond het vastgoedfonds. Een update van de Beleggersdesk:

Roert Van Herk zich weer bij Vastned IEX Premium https://t.co/5IuX4gvoYQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 20, 2023

Obligaties versus aandelen

De jongste inflatie cijfers uit de VS - zowel de cpi als de ppi - vielen toch tegen. De obligatiemarkt prijsde daarop volgend direct hogere Fed-rentes in dan eerder verwacht. Tegelijkertijd gaven de Amerikaanse aandelenmarkten opvallend weinig van het eerder gewonnen terrein prijs.

Dat werpt de vraag op of dat de obligatiemarkten een tikkeltje te somber zijn gestemd, of dat de aandelenmarkten het slechte inflatienieuws ten onrechte verkiezen te negeren.

Alle aanleiding voor de Beleggersdesk om voor Premium leden dieper in de materie te duiken:

Aandelenmarkt negeert goeddeels tegenvallende inflatiecijfers IEX Premium https://t.co/FfrrriqxDw via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 20, 2023



Dan nog even dit

Banken, het zijn soms net oliemaatschappijen. Althans, net als de oliemaatschappijen worden betere conditires an klanten slechts met vertraging doorgegeven. En niet alleen in Nederland, zo blijkt.

De hogere rentes worden maar zeer mondjesmaat doorgegeven aan noeste spaarders in Duitsland:

Good Morning from Germany, where banks are not passing on the #ECB's higher interest rates to their customers. Savings banks and cooperative banks in particular continue to offer an avg of just 0.09% interest rates, even though ECB's Deposit Rate for banks has now risen to 2.5%. pic.twitter.com/au4ypDtMLI — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 20, 2023

Dan nog even dit II

En nu we het toch over olie hebben: de Opec+ zal niet heel tevreden zijn over de huidige olieprijs, heeft daarom geen plannen eerdere productieverlagingen terug te draaien, in weerwil van een licht groeiende vraag. Wel is ook de Opec bereid zich flexibel te tonen, iets dat ook bij beleggen zeker van pas komt:

OPEC remains flexible and can alter its oil-production strategy if market conditions change, Saudi Arabia’s energy minister says https://t.co/C9qUkGiPML — Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2023

Wall Street

In de VS houdt Wall Street vandaag zijn deuren gesloten, ditmaal in verband met President's Day.

Rentes

Ook relatieve rust op de internationale rentemarkten en dat is dit jaar ook wel eens anders geweest, maar wellicht stilte voor de storm.



Bron: Reuters

Brede markt

Ook bij de brede markt was sprake van het ontbreken van impulsen vanuit Wall Street en van echt opvallende bewegingen was dan ook geen sprake. Meest opvallende uitschieter was nog wel een plusje van circa 1,5% bij bitcoin en een opleving van de VIX.

Het Damrak

Adyen (+ 0,4%) is de schrik van de teleurstellende jaarcifjers alweer te boven en heeft Premium leden in amper een week tijd zo'n 15% rendement opgeleverd

(+ 0,4%) is de schrik van de teleurstellende jaarcifjers alweer te boven en heeft Premium leden in amper een week tijd zo'n 15% rendement opgeleverd DSM (+ 1,1%) wist niet geheel te overtuigen met zijn jaarcijfers vorige week maar het fonds is sinds eind 2021 dan ook al een kleine 40% weggezakt, oftewel een en ander gold als ingeprijsd

(+ 1,1%) wist niet geheel te overtuigen met zijn jaarcijfers vorige week maar het fonds is sinds eind 2021 dan ook al een kleine 40% weggezakt, oftewel een en ander gold als ingeprijsd Philips (+ 1,8%) zal beleggers nog geruime tijd in spanning laten over de afwikkeling van schadeclaims in de VS, maar het fonds neemt wel gestaag afstand van de lows

(+ 1,8%) zal beleggers nog geruime tijd in spanning laten over de afwikkeling van schadeclaims in de VS, maar het fonds neemt wel gestaag afstand van de lows ABN Amro (+ 0,2%) blijft er dankzij een beter renteklimaat relatief goed bij liggen, ondanks dat de Nederlandse staat zijn belang in de open markt afbouwt

(+ 0,2%) blijft er dankzij een beter renteklimaat relatief goed bij liggen, ondanks dat de Nederlandse staat zijn belang in de open markt afbouwt AMG (+ 1,7%) zal later deze week met zijn cijfers komen, de Beleggersdesk staat geregeld stil bij het fonds

(+ 1,7%) zal later deze week met zijn cijfers komen, de Beleggersdesk staat geregeld stil bij het fonds Vopak (+ 2,6%) wist onlangs wél te overtuigen met zijn jaarcijfers en outlook ne kruipt daardoor weer tot boven de €30

(+ 2,6%) wist onlangs wél te overtuigen met zijn jaarcijfers en outlook ne kruipt daardoor weer tot boven de €30 Acomo (+ 2,0%) komt morgen met zijn jaarcijfers en zal dan hopelijk ook wat meer duidelijkheid verschaffen over een ontvangen schadeclaim

(+ 2,0%) komt morgen met zijn jaarcijfers en zal dan hopelijk ook wat meer duidelijkheid verschaffen over een ontvangen schadeclaim CM.com (- 3,4%) blijft uit de gratie na zijn weinig overtuigende jaarcijfers en zal flink aan de bak moeten om het vertrouwen onder beleggers te herstellen

(- 3,4%) blijft uit de gratie na zijn weinig overtuigende jaarcijfers en zal flink aan de bak moeten om het vertrouwen onder beleggers te herstellen Vastned (- 0,5%) is bezig met een strategische heroriëntatie, beleggers zullen even geduld moeten hebben

(- 0,5%) is bezig met een strategische heroriëntatie, beleggers zullen even geduld moeten hebben Op de lokale markt rukt Ajax (+2,2%) zowel in de Eredivisie als op het Damrak weer wat op



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Philips: naar €10 van €11 en verkopen - Deutsche Bank

NN Group: naar €45 van 43 en houden - JPMorgan Research

Randstad: naar €59 van €49 en houden - Citi Research

RELX: naar £28,60 van £28,00 en kopen - Credit Suisse

ABN Amro: naar €17,90 van €16,40 en houden - Morgan Stanley

AF-KLM: naar €1,00 van €0,85 en verkopen - Sanford C. Bernstein

Alfen: naar €62 van €65 en verkopen - Jefferies

Alfen: naar €105 van €125 en kopen - Berenberg

Kinepolis: naar €59 van €58 en kopen - Berenberg

Agenda 13 februari

09:15 Frankrijk manufacturing PMI feb 50,9

09:15 Frankrijk services PMI feb 49,9

09:30 Duitsland manufacturing PMI feb 47,8

09:30 Duitsland services PMI feb 51,0

10:00 EU manufacturing PMI feb 49,3

10:00 EU services PMI feb 51,0

10:30 VK manufacturing PMI feb

10:30 VK services PMI feb

11:00 Duitsland ZEW-economisch sentiment feb 22,0

13:00 Home Depot Q4-cijfers

13:00 Walmart Q4-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jan 4,1M

22:00 eBay Q4-cijfers