Fed hawks strike again, het ziet er niet goed uit voorbeurs

De AEX indicatie is -0,8% en dat valt nog mee na sell-off op Wall Street?

De dollar trekt hard aan tot 1,0627, daar zit al een deel van de truc. De reden van die afstraffing: Fed hawks warn of bigger rate hikes, staat er op Bloomberg. En dan weet u het wel.

Europese futures openen een paar tienden in de min. De AEX springt er uit, technologie waarschijnlijk. Vandaag is er ook optie-expiratie

De Amerikaanse futures doen rond -0,3%. Applied Materials deed nabeurs New York +1,4% op cijfers en DoorDash +5,4%

In Azië daalt alles en iedereen 0,5% à 1,0%. Alibaba, TSMC, Tencent en Samsung dalen rond 1,8%

Ho, de volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +10,6% op 20,2. Lang niet gezien zo'n stijging op een dag, misschien goed voor Flow Traders

De dollar trekt dus flink aan op rentezorgen, zoals het dan op de networks heet

Goud doet -0,9%, olie zakt ook 1% en crypto kleurt helemaal rood. Bitcoin staat nu weer onder $25K. Ruim

De rentes en kijk die Amerikaanse weer eens richting 4% oplopen.



Sinds een maandje lopen de AEX en onze tienjaars rente (paars) samen op. Dat zijn we niet gewend niet begin vorig jaar, toen die twee perfect begonnen te correleren. Perfect, want volgens de beurboeken heurt dat zo. Zoals bijna altijd op de beurs houdt Mr. market zich daar zelden, maar alleen in (grote) trends aan.

Het laatste jaar is uniek dat deze correlatie vrij precies is. En nu dus even niet meer. Of een van de twee gaat breken - en daarbij moet u weten dat old school aandelen als het domme en obligaties als het slimme geld gelden - of het is gewoon gedaan met die correlatie. De aandelenbeurs is momenteel bullish, maar....



... de renteverwachtingen schieten momenteel omhoog! Dit is peak Fed consensus voor dit jaar, de markt prijst nu zeker 5,50% in. Zeg maar of de bull run op de aandelenmarkt hiertegen bestand is. Uiteraard zijn technologie-aandelen de eerst aangewezenen om hierop te dalen. Vandaar ook dat bij cijfers zo op de marges wordt gelet.



Voor we verder gaan met de cijfers van vandaag is het goede nieuws dat de AEX ondanks die stijging niet duurder wordt. Het gros van het AEX-indexgewicht is al door met de jaarcijfers die al met al meevallen en mooie dividenden en aandeleninkoop opleveren.



Daar gaat ie dan met cijfers op het Damrak, Air France-KLM meldt veel beter dan verwachte cijfers. Hier is tekst en uitleg.

Brunel is ook al door met cijfers: de uitzender meldt een mooie omzetstijging, maar maakt beduidend minder marge, heeft te maken met hogere kosten en is een beetje wiebelig over de outlook.



Heijmans is ook beter dan verwacht, herhaalt de outlook voor dit jaar en verhoogt het dividend veel meer dan verwacht.



Tot slot nog even dit, het beeld op Reuters Business vandaag. Zijn jullie broertjes, zou mijn moeder vragen. Intussen in China en het is niet voor het eerst dat een topman zoek is. Of er met de kas vandoor, hebben we ook al eens meegemaakt. Of de kwartaalcijfers die zoek waren, omdat ze uit de bestelbus waren gevallen.

08:10 AEX wacht lagere opening

08:10 Ferdinand Vaandrager nieuwe interim-CFO ABN AMRO

08:07 Britse detailhandelsverkopen hoger dan voorzien

07:55 Brunel ziet omzet stijgen, maar marges dalen

07:49 Heijmans herhaalt outlook 2023

07:33 Recordomzet voor Air France-KLM in vierde kwartaal

06:43 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

06:37 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:37 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:37 Beursagenda: macro-economisch

16 feb Applied Materials positief ondanks uitdagingen

16 feb Maaltijdbezorger DoorDash beloond voor sterk kwartaal

16 feb Rentevrees zet Wall Street lager

16 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

16 feb Heineken koopt eigen aandelen van Femsa

16 feb Olieprijs consolideert

16 feb Tesla roept zo'n 400.000 voertuigen terug

16 feb Wall Street koerst lager

16 feb Nog 2 weken voor Lavide om ENL-Agent te vinden

16 feb Zuid-Afrikaanse tak IMCD neemt CPS Chemical Oil-Tech over

16 feb Europese beurzen sluiten toch hoger

De AFM meldt deze shorts:



Jaja, hier is Alfen al:



De agenda met gelukkig vandaag geen enge en nare Amerikaanse macro's:

07:15 Air France-KLM - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Brunel - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Allianz - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Renault - Cijfers vierde kwartaal (Fra)



08:00 Detailhandelsverkopen - Januari (VK)

08:45 Inflatie - Januari def. (Fra)

14:30 Importprijzen - Januari (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Januari (VS)

En dan nog even dit

Zo dus:

Wall Street's main indexes ended sharply lower due to additional data showing that prices remain high and U.S. jobs were plentiful – fueling fears the U.S. Federal Reserve will continue to aggressively raise interest rates in its effort to tame inflation https://t.co/H3u7dazzF5 pic.twitter.com/xbvZbowIJA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2023

Voor de profs onder ons, er is veel gaande op de Amerikaanse optiemarkt:

Wall Street is set for calm options event with the smallest volume for a monthly expiration in at least two years https://t.co/vdkFeBkl66 — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2023

Het bedrijf meldt ook 125 miljoen gebruikers in Europa, to zo ver de privacyzorgen van Europeanen?

TikTok said it planned to build two new data centers in Europe in addition to a previously announced one, as it tries to address security concerns in Europe and the U.S. https://t.co/eY9YYhPO7N — The Wall Street Journal (@WSJ) February 17, 2023

Er is zowaar ook weer eens Tesla nieuws:

Tesla will recall 362,000 U.S. vehicles to update its Full Self-Driving Beta software after U.S. regulators said the driver assistance system did not adequately adhere to traffic safety laws and could cause crashes. Read more: https://t.co/9hUWLYpyyA $TSLA pic.twitter.com/JXaDpwVfh7 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2023

Er komt nog meer aan en dan begrijpt u ook goed wat hiermee wordt bedoeld:

The world's biggest food group Nestle will raise prices further this year, Chief Executive Mark Schneider said, after more expensive ingredients contributed to full-year net profit missing analyst expectations. Read more https://t.co/R8eJCgJerr pic.twitter.com/0PYDgPwUZN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2023

Helaas is dit ook beleggingsthema voor de komende jaren.

Many countries are reassessing their military might — and it's not just limited to Ukraine’s neighbors https://t.co/n5V4BU8Jmi — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2023

Wat een bijnaam!

China is poised to name two new chiefs of its banking and markets watchdogs, including a veteran known as "the broker butcher" https://t.co/eAUzG7hgDF — Bloomberg Markets (@markets) FFebruary 17, 2023

Oh ja...

Veel plezier en succes vandaag.