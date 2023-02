Ahold Delhaize stuit op een zware barrière

Afgelopen week stond Ahold Delhaize hoog in de hedalines met fraaie jaarcijfers. Hoewel de koers van Ahold Delhaize omhoogschoot op de publicatie van sterke cijfers, is er technisch geen lans te breken voor de grootgrutter.

Het aandeel zit dan ook nog niet in onze defensieve TA-portefeuille. Ten eerste is er de zware barrière van €29,55. Andere belangrijke redenen zijn de underperformance en gebrek aan trendmatigheid.

Europese retailsector doet het wel goed

Dat is opvallend want de Europese retailsector als geheel doet het wel goed. Sinds oktober is de Europese retailsectorindex zo’n 50% in beurswaarde opgelopen. Daarmee behoort deze tot de sterkste industriegroepen. Alleen bankaandelen deden het in die periode als sector beter, ik wees daar vorige week al op.

Ahold Delhaize is dus een achterblijver, zowel ten opzichte van andere aandelen op de Nederlandse beurs als ten opzichte van de Europese detailhandelssector.

Europese retailsector gaat het voor de wind

De retailsector is een van de sterkste sectoren in Europa. Detailhandel kwam technisch bezien beter bij te liggen, nadat de voormalige weerstand rond 525 punten is gebroken.

Aan de bovenkant is er ruimte richting de weerstand van 756,65 punten (de top van 19 november 2021). De steun ligt op 397,03 punten (de bodem van 30 september 2022).

De opwaartse krul in de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat sector Retail beter blijft te presteren dan andere sectoren. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van Sector Retail met dat van het marktgemiddelde.





Korte termijn: Ahold Delhaize test de voorgaande koerstoppen

Ahold Delhaize stuit op de vroegere weerstand van €29,55. De doorbraak afgelopen week was te klein om een nieuwe verbetering aan te geven en hield bovendien niet stand.

Lees ook de fundamentele analyse van de kwartaalcijfers van afgelopen week

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat Ahold Delhaize er in slaagt om boven deze oude horde te breken en blijven. In dat geval mag een positief koersverloop verwacht worden richting de weerstand van €29,55 (gevormd op 11 november 2022).

Steun ligt op €26,63 (de bodem van 27 januari).

De zwakke relatieve-sterktelijn geeft aan dat Ahold Delhaize minder presteert, vergeleken met de rest van de Nederlandse beurs. Alleen de laatste dagen neemt deze underperformance iets af, maar dit is nog geen structureel proces.

De moneyflow van Ahold Delhaize geeft wel aan dat er nieuw geld de markt binnenkomt.

Lange termijn: Ahold Delhaize probeert zware barrière €29,55 te breken

Ahold Delhaize klimt binnen de zijwaartse bandbreedte naar de zware barrière rond €29,55 (gevormd op 11 november 2022). Technisch lijkt zich wel een mogelijk hogere koersbodem op de grafiek af te tekenen rond €26,63 (de bodem van 27 januari).

Om het technische beeld verder te verbeteren, moet Ahold Delhaize door de horde van €29,55 zien te breken. Pas daarna mogen hogere koersen worden verwacht, in eerste instantie richting het volgende opwaartse koersdoel rond €31,40.

De 200-dagenlijn van Ahold Delhaize laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

B.O.B. vlakt naar onderen om en geeft aan dat Ahold Delhaize slechter dan de markt gaat presteren. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van sector Retail met dat van het marktgemiddelde.