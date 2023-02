Beste Arend Jan en Niels,



Eerst wil ik jullie bedanken voor de wekelijkse enthousiaste en energieke podcasts!



Ik heb de volgende vragen voor de IEX BeleggersPodcast over de analyses van de IEX Beleggersdesk:



• Het team IEX bestaat o.a. uit een aantal beleggingsanalisten. Mijn vraag is of iedere analist een eigen sector

volgt of een eigen specialisme heeft.

• Wat is een mogelijke reden om een andere analist op een aandeel te zetten (bv. Martin Crum analyseert nu

CM.com i.p.v. Niels Koerts).



Alvast hartelijk dank!

Claas alias Schatgraver