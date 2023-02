Slotcall 16 februari 2023: AEX herpakt zich op drukke cijferdag

De AEX-index begon goedgemutst aan een bomvolle cijferdag, maar de stemming sloeg abrupt om nadat headlines over tegenvallende Amerikaanse producentenprijzen binnendruppelden. Na een kortstondige dip wist de AEX zich echter weer te herpakken en 0,2% hoger te sluiten op 771,69 punten.

De producentenprijzen in de VS namen in januari met 0,7% op maandbasis toe, terwijl economen op een plus van 0,4% hadden gerekend, en de prijzen in december nog met 0,2% daalden. Aangezien de Federal Reserve eerst overtuigend bewijs wil hebben dat de inflatie écht daalt voordat er een eind kan komen aan de reeks renteverhogingen, leidde dat tot angst dat we een rentepauze voorlopig wel op onze buik kunnen schrijven. Om over renteverlágingen nog maar te zwijgen.

Lorette Mester, bestuurder van de Fed in Cleveland, gooide nog wat olie op het vuur. In een toespraak pleitte zij ervoor het belangrijkste rentetarief, het federal funds rate, te verhogen tot boven de 5% en dit niveau langere tijd vast te houden, tot de inflatie overtuigend richting de 2% glijdt.

Techaandelen onder druk

Dat is geen nieuws waar beleggers warm voor lopen. Vooral de als rentegevoelig bekend staande techsector stond dan ook onder druk. ASML verloor 0,4%, ASMI daalde met 1,2% en Besi met 0,8%.

Verder stond de beursdag vooral in het teken van cijfers, heel veel cijfers. Deze werden overwegend positief ontvangen. NN Group, DSM, Vastned en RELX wisten hun cijferrapportage te verzilveren met een mooie koerswinst. Ordina daarentegen deed een stap terug.

Applaus voor BAM

Laten we beginnen met BAM, dat een fraaie koerswinst van 5,6% mocht bijschrijven. Het bouwbedrijf heeft ondanks de onzekere situatie op de huizenmarkt een puike set cijfers afgeleverd. De Ebitda-marge van 4,5% kwam ruimschoots uit boven de eigen doelstelling van minimaal 4%. BAM ligt naar eigen zeggen ook op koers om de financiële doelstellingen van dit jaar te halen en aandeelhouders wordt 15 cent dividend per aandeel in het vooruitzicht gesteld.

Beleggers zetten de polonaise in: de koers schoot met 5,6% omhoog. Of de duimen van de IEX Beleggersdesk ook omhoog gingen, kunt u hier lezen.

Morgen is het de beurt aan Heijmans, dat BAM zelfs voorbij streefde, met een koerswinst van 6,5%.



Maar welke bouwer heeft nu de beste kaarten: BAM of Heijmans? De IEX Beleggersdesk zette de twee aartsrivalen naast elkaar.

NN Group heeft cadeautje voor aandeelhouders

De cijfers van NN Group vallen in goede aarde: het aandeel eindigde 1,8% in de plus. De verzekeraar had wel last van de fors opgelopen rente: deze zorgde afgelopen jaar voor een verlies op obligaties van ruim €14 miljard. Ook pakte het operationele resultaat in de tweede jaarhelft lager uit, maar dat kwam door de verkoop van de vermogensbeheertak.

Naast wat zuur was er echter ook het nodige zoet. De verzekeraar genereerde meer kapitaal en ook de solvabiliteit trok wat aan. Bovendien kwam NN met een leuke verrassing: een 12% hoger dividend. Het dividendrendement is daarmee opgelopen tot bijna 7% en daar komt nog inkoop van eigen aandelen bij. In totaal vloeit zo'n 9% aan kapitaal richting aandeelhouders. Of het aandeel hiermee koopwaardig is, leest u in de onderstaande analyse.

Ordina krijgt pak slaag, ondanks superdividend

De cijfers van Ordina daarentegen werden slecht ontvangen, getuige de koersdaling van 6,6%. Vooral de teruglopende marge viel beleggers rauw op het dak.

Toch had de ICT-dienstverlener ook een cadeautje voor de aandeelhouders in petto: een dividend van €0,395 per aandeel. Dit bestaat uit een regulier dividend van €0,265 en een superdividend van €0,13. 'Dit betekent dat het bedrijf meer dan de volledige jaarwinst uitkeert aan zijn aandeelhouders', concludeert analist Niels Koerts van de IEX Beleggersdesk.





Bittere pil voor Pharming

De Europese medicijnwaakhond EMA heeft wat meer tijd nodig voor de beoordeling van de aanvraag van Pharming om leniolisib op de markt te mogen brengen, een middel voor de behandeling van APDS, een zeldzame immuunziekte. Het advies wordt nu in het tweede halfjaar verwacht.

In de VS ligt de aanvraag wél op schema, haastte Pharming zich te zeggen. Het bedrijf heeft 29 maart alvast met potlood in de agenda omcirkeld. Niettemin is dit een bittere pil voor beleggers in het biotechfonds: het aandeel dook maar liefst 10% in de min.





Hoera, een AEX-fonds bereikt all-time high

Er is vandaag ook een koersrecord gebroken. RELX (+1,2%) tikte een all-time high aan.

... op de Britse beurs

Maar dat is een beetje vals spelen. In Amsterdam, waar in euro's in plaats van Britse ponden wordt betaald, is het nog niet zo ver.

De dataleverancier stelde beleggers tevreden met de cijfers. De omzet en het resultaat zaten afgelopen jaar keurig in de lift. Aandeelhouders delen mee. RELX wil het dividend met 10% verhogen en voor 800 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen. De teller staat tot nu toe overigens al op 150 miljoen pond.





Wall Street in mineur

Van de hosannastemming van gisteren is vandaag op Wall Street weinig te merken. De Dow Jones-, S&P 500 en Nasdaq 100-index noteren eensgezind circa 0,6% in het rood.

Eén reden hadden we al genoemd: de tegenvallende producentenprijzen. Maar er is nóg een domper: een onverwachte daling van de Philly Fed-index. Dit cijfer dient als graadmeter voor de bedrijvigheid van de industrie in de regio rond Philadelphia. De index kelderde van -8,9 punten in januari naar -24,3 punten. Economen hadden juist een stijging verwacht.

Het cijfer van New York van gisteren viel juist mee. Altijd wat, verzucht beurswatcher Arend Jan Kamp dan ook.

Altijd wat. Viel gisteren de New York Fed Index mee, zitten ze nu in Philadelphia en omstreken weer te klungelen. Vorige maand was het precies andersom

Om 22 uur komen Applied Materials en DoorDash door met cijfers. Vooruitlopend hierop staat Applied zo'n 2% in de min, maar Doordash 1% in de plus.

Rentes: kleine plusjes

De lange rentes blijven over de hele linie aardig liggen.

(bron: Reuters)



De brede markt

De AEX (+0,25%) loopt aardig in de pas met de de Duitse DAX (+0,2%), maar moet de Franse CAC 40 (+0,90%) voor zich dulden.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is wat gestegen naar 19,09 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,6%), Dow 30 (-0,6%) en de Nasdaq (-0,7%).

De euro daalt 0,6% en noteert nu 1,07 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt licht.

De olieprijs zit ook in de lift: WTI met 0,3% en Brent met 0,4%.

Bitcoin heeft vleugels en knalt met 9,3% omhoog. Dat komt neer op een stijging van ongeveer €2.000. Dat is enigszins verrassend te noemen na de tegenvallende producentenprijzen. Is er sprake van een short squeeze? Hoe dan ook, de cryptomunt herrijst dit jaar als een feniks uit de as, want YTD staat er een plus van 51% op de borden. Wie op 31 december was ingestapt had met één bitcoin ruim €8000 kunnen cashen.

Verder op het Damrak

De bouwers gaan fier aan kop, op de voet gevolgd door DSM, dat vandaag met cijfers kwam. Pharming zag de koers met dubbele cijfers kelderen.







DSM , dat hoopt te fuseren met Firmenich, doet +5,3% na cijfers. Het speciaalchemiebedrijf heeft afgelopen jaar de eigen outlook gehaald, al stond de aangepaste Ebitda in het vierde kwartaal wel onder druk.

, dat hoopt te fuseren met Firmenich, doet +5,3% na cijfers. Het speciaalchemiebedrijf heeft afgelopen jaar de eigen outlook gehaald, al stond de aangepaste Ebitda in het vierde kwartaal wel onder druk. Arcadis verloor na het overleggen van cijfers juist 1,1%. Of dat terecht is leest u in deze analyse van onze Beleggersdesk.

verloor na het overleggen van cijfers juist 1,1%. Of dat terecht is leest u in deze analyse van onze Beleggersdesk. Heijmans , dat morgen de boeken opent, lift mee op het succes van concurrent BAM. Het aandeel is 6,5% hoger gesloten.

, dat morgen de boeken opent, lift mee op het succes van concurrent BAM. Het aandeel is 6,5% hoger gesloten. Ook Air France-KLM is morgen aan beurt met cijfers. Het aandeel eindigde aan de vooravond hiervan 2,1% hoger.

is morgen aan beurt met cijfers. Het aandeel eindigde aan de vooravond hiervan 2,1% hoger. Brunel , date ook de resultaten publiceert, maakt een pas op de plaats

, date ook de resultaten publiceert, maakt een pas op de plaats Vastned (+2%) krijgt de handen op elkaar voor de cijfers. De bruto huurinkomsten van het vastgoedbedrijf namen fors toe, evenals de winst.

(+2%) krijgt de handen op elkaar voor de cijfers. De bruto huurinkomsten van het vastgoedbedrijf namen fors toe, evenals de winst. Bij Fastned (één letter verschil met het fonds hierboven, maar toch echt een heel ander bedrijf) werd vandaag de champagne ontkurkt. Het aantal laadstations in Europa is door de grens van 250 heen geschoten. De beurswaarde steeg met 1,2%.

(één letter verschil met het fonds hierboven, maar toch echt een heel ander bedrijf) werd vandaag de champagne ontkurkt. Het aantal laadstations in Europa is door de grens van 250 heen geschoten. De beurswaarde steeg met 1,2%. Vopak boekte gisteren nog 3% koerswinst na cijfers, maar moet nu 1% prijsgeven. Toch bevat de update van het tankopslagbedrijf bij de cijferpresentatie de nodige interessante informatie voor beleggers, vindt analist Martin Crum.

boekte gisteren nog 3% koerswinst na cijfers, maar moet nu 1% prijsgeven. Toch bevat de update van het tankopslagbedrijf bij de cijferpresentatie de nodige interessante informatie voor beleggers, vindt analist Martin Crum. Heineken werd de day after getrakteerd op koersdoelverhogingen van Bank of America, Credit Suisse en Barclays. Het aandeel ging 0,5% hoger de dag uit.

werd de day after getrakteerd op koersdoelverhogingen van Bank of America, Credit Suisse en Barclays. Het aandeel ging 0,5% hoger de dag uit. Alfen weet slechts beperkt te herstellen van het ongenadige pak slaag van gisteren: de koers veerde met 1,6% op.

weet slechts beperkt te herstellen van het ongenadige pak slaag van gisteren: de koers veerde met 1,6% op. Adyen zet na de koersstijging van 3,5% de zegetocht voort en schrijft nog eens 3,1% bij.

zet na de koersstijging van 3,5% de zegetocht voort en schrijft nog eens 3,1% bij. Beleggers in Ahold Delhaize daarentegen haalden wat winst van tafel, na de koersstijging van gisteren: de koers daalde met 1,6%.

daarentegen haalden wat winst van tafel, na de koersstijging van gisteren: de koers daalde met 1,6%. Dit gold nog meer voor Randstad, dat de koerswinst van 2,6% van gisteren volledig verspeelde en 3,2% in het rood eindigde.

Agenda vrijdag 17 februari 2023

Morgen wordt opnieuw een drukke cijferdag, maar er zitten geen Nederlandse blue chips tussen. Wel twee buitenlandse: de Duitse verzekeraar Allianz en de Franse autofabrikant Renault. De macro-economische agenda is niet zo spannend.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda: