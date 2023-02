Beurs dendert maar door, cijferlawine Damrak en Charlie Munger weer, hoor

Jee, het gaat maar door: de AEX-indicatie is +0,6% op 774 punten na weer een prima Wall Street met tech +1,0%.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse liggen vlak

In Azië staat op China na alles hoger met de Hang Seng (Tencent +0,7%) en Kospi (Samsung +2,4%) als uitschieter. TSMC staat +0,7% in Taiwan na gisteren -5,3% in New York

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -3.6% op 18,2%

De wispelturige dollar zakt 0,1% naar 1,0702

Goud doet +0,2%, olie staat +0,8% en crypto gaat hard, ondanks ene Charlie M. Zo meer! Lachen.

De rentes houden het nog rustig



Eerst dit. Femsa wil van haar belang in Heineken (6,8%) en Heineken Holding (12,2%) af, Dat zal wel niet via het boek gaan, maar misschien gaat het (vandaag al) wel merkbaar zijn in het boek.



DSM geeft bij zijn cijfers geen outlook af vanwege de fusie. maar herhaalt de middellangetermijndoelen. Daar neemt de laatste tijd de beurs geen genoegen mee, die wil een jaar-oulook zien. Afwachten dus. De cijfers vallen wat mee en tegen. Niet in dit rijtje: de marge liep in 2022 terug naar 16,6% na 19,0% in 2021.



Plussen en minnen, de cijfers van NN zijn een mixed bag, maar dramatisch is het allemaal niet. De verzekeraar verhoogt het dividend met 12% en wil 2% aandelen inkopen.



Arcadis zegt op weg te zijn de doelen voor dit jaar te bereiken:



BAM stelt €0,15 dividend per aandeel voor, hier zijn de cijfers! Verder is er ook nog Ordina (hier), Relx komt nu door en Vastned (hier) en Aedifica (hier) zijn er ook al. U ziet voorbeurs alles in de newsfeed opduiken. Daar treft u ook Pharming aan met nieuws.



Dan dit. Hier Reuters Breaking View over die opmerkelijke TSMC-verkoop van Warren Buffett gisteren. Geopolitiek, zegt het persbureau. Misschien, maar dat speelde in november toch ook? Of Buffett weet meer dan wij, maar dat is speculeren. Citaat:

Further perplexing investors, Buffett's business partner Charlie Munger declared that TSMC was the "strongest company on earth" at a meeting on Wednesday.

Geopolitics have also dampened the sector’s appeal. Washington is enlisting allies to restrict chip exports to China. The shooting down of a suspected Chinese spy balloon in the United States this month has escalated tensions.

Recent comments by American defense and intelligence officials warning that Beijing might invade Taiwan in the next few years don’t help either. Moat or no moat, the outlook for chips is getting dicey.

From Breakingviews - Buffett TSMC's U-turn spotlights chips' siren call https://t.co/kPJOvIKjfC — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2023



Check, hier Charlie Munger over TSMC, Alibaba, TSMC en ook nog even crypto: hodl my beer :-) Nu serieus, Munger is zeer enthousiast over Chinese aandelen, maar ook over TSMC. Is Berkshire Hathaway soms duidelijk gemaakt dat én investeren in China én in Taiwan niet samen gaan? Speculeert u zelf.



Haha, intussen bij crypto. Bitcoin heeft de sokken erin.



De agenda:

07:00 Arcadis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 BAM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 DSM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 NN Group - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Aedifica - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Ordina - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Relx - Cijfers vierde kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers vierde kwartaal

00:00 OCI - Bava



07:00 Commerzbank - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Orange - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Deere - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:50 Handelsbalans - Januari (Jap)

06:30 Werkloosheid - Januari (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Januari (VS)

14:30 Producentenprijzen - Januari (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Februari (VS)

Hier is die VS PPI:



En dan nog even dit

Aparte tijden, nooit eerder vertoond:

Het aantal werklozen bedroeg in januari 360 duizend. Daarmee is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden niet verder teruggelopen. https://t.co/G5e71V30KX pic.twitter.com/frpIzkkNxU — CBS (@statistiekcbs) February 16, 2023



Het klinkt altijd heel mooi en plausibel, maar vinger opsteken wie van u gisteren achter uw schermen zat te bibberen voor de Fed en verkocht.

WATCH: U.S. stocks ended higher after stronger-than-expected retail sales data offered evidence of a resilient economy, but gains were capped as investors worried about more interest rate hikes by the Federal Reserve https://t.co/BeljcjDai1 pic.twitter.com/KJYUoy42dW — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2023



Charlie Munger op CNBC:

“BYD is so much ahead of Tesla in China it’s almost ridiculous,” Charlie Munger says. https://t.co/Q64YgfOzKG pic.twitter.com/pYOkvX01Vo — CNBC (@CNBC) February 15, 2023



Nog eentje:

“I think artificial intelligence is very important, but there’s also a lot of crazy hype on the subject,” Charlie Munger says. https://t.co/Q64YgfOzKG pic.twitter.com/lhtP4465OJ — CNBC (@CNBC) February 15, 2023



Over Tesla gesproken:

WATCH: Tesla will open part of its U.S. charging network to electric vehicles made by rivals as part of a $7.5 billion federal program to expand the use of EVs to cut carbon emissions, according to the Biden administration https://t.co/npz0Jh6Yxj pic.twitter.com/fHw6zKqkIU — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2023



Bayer, Brenntag, Fresenius en ThyssenKrupp:

Activist investors are renewing their years-long efforts to break up some of Germany's most venerable companies, seeing streamlining as a promising route to reviving share prices as Europe's top economy emerges from the energy crisis. More here: https://t.co/W0UNwfjI2i — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2023



Goh:

The European Central Bank will raise its deposit rate at least twice more, taking the terminal rate to 3.25% in the second quarter, with a vast majority of economists polled by @Reuters saying the greater risk is it goes even higher. More here: https://t.co/K3FkYkkjQU — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2023



Goh II:

Russia continues to access foreign chips and technology through intermediaries like Iran, a senior US official say https://t.co/ABoS10Qv3D — Bloomberg Markets (@markets) February 16, 2023



Bloomberg:

ASML says a former employee in China stole proprietary data, the second breach linked to the country in as many years. The allegation is already adding to political tensions as the US tries to contain the Chinese chip industry @debbywuintaipei @cagankoc

https://t.co/fxVfgV8EhV — Peter Elstrom (@pelstrom) February 16, 2023



Veel plezier en succes vandaag.