Aandelen signaleren economische groei

Er komen steeds meer signalen dat de Nederlandse economie op een groeipad zit en dat de inflatie afremt.

In het vierde kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Vergeleken met een jaar geleden bedroeg de groei 3 procent.

Technisch bezien gaven de gezamenlijke markten al veel eerder aan dat de recessie voorbij is. Ik mijn bijdrage van januari heb ik signalen die dit voorspelden hier besproken.

Aandelen uit de startblokken

Puur bezien vanuit de grafieken lijken we aan een recessie te zijn ontkomen. De meeste technische aandlenplaatjes gaan uit van een groeiscenario.

Technische signalen:

Neerwaartse trends zijn verlaten

De 200-dagenlijnen draaien opwaarts en zijn inmiddels gepasseerd

Bodemformaties zijn nagenoeg overal voltooid

Deze keer de Nederlandse beurs, Wall Street en enkele wereldwijde aandelenindices. Voor de inschatting van het inflatierisico bekijk ik de wereld-commodity-index.

AEX-index: recessie voorbij

De AEX-index heeft de weerstand rond 736 punten, gevormd door de toppen van 2022, gebroken. Hiermee heeft de AEX-index in eerste instantie ruimte tot 829,66 punten (top gevormd op 19 november 2021). De steun ligt op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022).

Het technische beeld van de Nederlandse beurs indiceert dat de recessie ten einde is.

MSCI World-index: probeert uit te breken

Het technische plaatje van de MSCI World-index heeft eind 2022 rond 2575,16 punteneen eerste hogere koersbodem gevormd. Bovendien ligt de neerwaartse trend duidelijk achter ons.

Thans klopt de MSCI World-index aan bij de weerstand op 2.844,42 punten (gevormd op 19 augustus 2022). Een uitgbraak zou een koopsignaal signaleren. De tweede steun op 2.434,95 punten (de bodem van 20 februari 2020) is tevens pullbackbodem.

Het technische beeld van de MSCI World-index wijst er steeds meer op dat een recessie is afgewend.

Euro Stoxx 50-index: economie komt op stoom

De Euro Stoxx 50-index koerst krachtig opwaarts. De dalende trend ligt duidelijk achter ons. Er is rond de 3.767,26 punten (van 23 december 2022) bovendien een hogere bodem gevormd.

De index van 50 grootste Europese aandelen nadert nu wel de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021).

Het technische beeld op de Euro Stoxx 50-index geeft aan dat de Europese economie goed op stoom komt.

S&P500: Groeipad

De S&P 500-index heeft de toppen van eind 2022 rond 4.100 gebroken. Eerder al werd de dalende trend verlaten en is een hogere bodem gevormd.

De vraag naar aandelen op Wall Street is toegenomen. De S&P 500 biedt een koersdoel richting weerstand 4.818,40 punten (gevormd op 7 januari 2022). De eerste hogere bodem ligt op 3.765,19 punten (van 23 december 2022).

De S&P 500-index prijst voorzichtige economische groei in.

Nasdaq Composite index: omhoog

De Nasdaq is technisch bezien verbeterd nu de dalende trend opwaarts is doorbroken. Daarna is de technologiebeurs ook boven de toppen rond 11.500 punten gesloten.

Met deze serie technische verbeteringen is er ruimte gemaakt richting weerstand 14.646,90 punten (top van 1 april 2022). Steun ligt rond 9.838,37 punten (van 17 februari 2020).

Grondstofprijzen neigen weer neerwaarts

Technisch bezien verpietert het beeld van DJ-UBS Commodity Index langzaam, nu de bodems rond $32 onder druk staan. Eerder al brak de stijgende trend. Ook heeft DJ-UBS Commodity Index een serie lagere koerspieken op de grafiek achtergelaten.

Deze signalen duiden op nieuwe verkoopdruk. DJ-UBS Commodity Index kan naar $27,18 (bodem van 3 december 2021) zakken. Weerstand ligt op $35,64 (top van 11 november 2022).

Met de neerwaartse tendens van de grondstofprijzen lijkt het inflatierisico af te nemen.

