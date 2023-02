Ahold, Heineken en het succes van 'domme business' op Beursplein 5

Mooi stukje.



Maar over die drang om outperformance te halen: het is niet alleen een wens hoor. Het is eigenlijk een must.



Voorbeeldje, met alleen de inflatie in acht nemende:

Je wilt 10k van nu laten groeien naar het equivalent van 100k nu maar dan over 30 jaar. Dan moet je dus bij een gemiddelde inflatie van 2,5% per jaar over 30 jaar geen 100k bij elkaar hebben belegd maar 209k.



1,025^30=2,09



En dan gaat daar ondertussen nog je dividendbelasting, kapitaalbelasting, beleggingskosten etc vanaf.



En met een beetje pech heb je een keer een goeie krach te pakken in die 30 jaar en ben je terug bij af.



Het is allemaal nog niet zo eenvoudig.



Wel de moeite waard, dat ben ik met je eens.