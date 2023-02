AEX krult opwaarts

Op korte termijn ligt een verdere stijging van de AEX het meest voor de hand. Technisch lijkt de index zelfs een vlaggetje opwaarts af te ronden.

Een vlag is een van de bekendere koerspatronen uit de technische analyse. De vlagformatie geeft doorgaans een tijdelijke onderbreking van een trend aan, maar beweegt altijd tegen de richting van die trend in.

Vlagformatie

Bij een stijgende trend zal de vlag dus altijd neerwaarts bewegen, en vice versa. Zie ook de uitleg van de vlagformatie en de voorbeeldgrafiek ervan helemaal onderaan deze column.

Deze vlag is geldig omdat:

De onderliggende trend van de AEX (vanaf begin januari) opwaarts is gericht

De countertrend van de afgelopen anderhalve week, met iets lagere toppen, als een vlag is gevormd tussen twee parallelle trendlijntjes in (blauwe lijntjes op de grafiek).

De AEX zat dus vastgeplakt in de bandbreedte van 747,75-763,85 punten. De Nederlandse beurs heeft de afgelopen weken zijwaarts binnen die range gefluctueerd.

Vandaag bespreek ik het korte- en langetermijn verloop van de AEX

Korte termijn: verkoopdruk overwonnen

Het technische plaatje van de AEX-index was de afgelopen dagen vrij lusteloos. De dalende toppen, tussen de twee blauwe lijntjes, gaven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig was.

Zoals gezegd was er sprake van een vlagformatie. Echter, nu we deze correctieve fase breken, wordt de verkoopdruk overwonnen.

Op korte termijn is de volgende horde rond 772,23 punten al aangetikt. De steun rond 736,34 punten vormt tevens een hogere pullback-bodem.

Lange termijn: bodemformatie voltooid

Op lange termijn ontwikkelt het technische plaatje van de AEX zich steeds positiever.

Nadat eerst de dalende trend (vanaf eind 2021) is gebroken, heeft de AEX-index een serie horizontale toppen gebroken (vette blauwe lijn: W) rond 736 punten. Deze uitbraak is gevalideerd door een hogere pullback-bodem (blauwe pijl).

Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, is een bodemformatie voltooid. Hierdoor verbetert het technische plaatje voor de langere termijn.

Opwaarts heeft AEX-index ruimte tot de weerstand van 829,66 punten (de top van november 2021). De steun op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022) vormt tevens een hogere bodem.

De 200-dagenlijn van AEX-index krult opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.



Uitleg vlagformatie

Een vlagformatie is een koerspatroon dat altijd tegen de heersende trend ingaat. Als onderbreking van een stijgende trend (rode pijl) beweegt de vlag dus neerwaarts (groene pijl).

De vlag wordt voltooid zodra de correctieve fase aan de bovenkant wordt gebroken. Hoe hoger de omzet tijdens de uitbraak van de vlag, des te betrouwbaarder het signaal is.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.